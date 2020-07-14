От битвы эгоизмов к ответственности за мир: противодействие пандемии требует международной кооперации

14 июля «Единая Россия» провела круглый стол с лидерами партий и политических течений разных стран, где обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом. В мероприятии приняли участие лидеры парламентских партий Китая, Японии, Вьетнама, Кипра, Германии, Турции, Украины, Казахстана, Сербии и ЮАР. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил неустойчивость принципов глобализации и призвал международных партнеров к усилению сотрудничества.

ВАКЦИНАЦИЯ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОКРАСКИ

«Не получилось даже совместно откликнуться на призыв Генсекретаря ООН об отмене санкций и других ограничительных мер в отношении тех стран, которым была нужна неотложная помощь, - обратил внимание Дмитрий Медведев. - Они не могли получать необходимую в нынешней чрезвычайной ситуации фармацевтические препараты, медтехнику, предметы первой необходимости».

Лидер ЕР убежден, в такие моменты помощь людям должна быть на первом месте. Больше того, во время пандемии доверие к властям становится критически важным. На пример, «Единая Россия» во время самоизоляции объединила десятки тысяч волонтеров, собрала пожертвования от членов партии, которые были направлены на помощь пенсионерам, самым неимущим слоям населения и врачам. При этом Дмитрий Медведев отметил, что несмотря на все сложности в международном сотрудничестве вакцинация населения должна пройти одномоментно во всем мире и лишиться политической окраски.

Участники встречи согласились, что пандемия обнажила многие проблемы. Одна из ключевых — виртуальная преступность, уровень которой увеличился в разы за время самоизоляции. Здесь, по словам Дмитрия Медведева, также необходима международная кооперация.

«Россия уже ускорила работу над развитием системы национальной кибербезопасности. Мы призываем наших партнеров обмениваться опытом в этой сфере. При этом наша задача — не допустить обратного эффекта, связанного с ограничением прав граждан в глобальном цифровом пространстве», — подчеркнул глава «Единой России».

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ «МЕНТАЛИТЕТА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

Руководство партий Африки, Европы и Азии поблагодарили ЕР за организацию круглого стола и в целом Россию — за помощь в борьбе с коронавирусом. Несмотря на разность идеологий, все участники диалога акцентировали внимание на необходимости международного сотрудничества. Заведующий международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао в частности подчеркнул, что в борьбе за общее будущее нужно отказаться от «менталитета холодный войны», а страны «должны взяться за руки».

Председатель «Единой России» отметил, что пандемия уравняла все страны. Совместная работа партий может, в том числе, повлиять на международные отношения в целом. Именно поэтому участники встречи договорились о продолжении межпартийных консультаций в режиме видеоконференций, поскольку такой формат доказал свою эффективность.

«Это уникальное событие. Самое главное, что представлены и крупные азиатские страны, и Африка, и Европа. Это, на мой взгляд, показатель востребованности диалога, - отметил востребованность нового формата диалога президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. - Даже несмотря на то, что между какими-то странами искрило, но были озвучены ценности, поддержанные всеми участниками — солидарность, гуманизм, социальное государство, недопустимость односторонних преимуществ в пользу тех или иных стран, необходимость отказаться от битвы национальных эгоизмов, ответственность за мир».