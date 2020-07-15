Кокорин и Мамаев могут отсудить у государства миллионы долларов за 11 месяцев тюрьмы

В потоке новостей многие наверняка не заметили, что дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вернулось в суд. (Напомним, они получили реальные сроки за избиение осенью 2018 года двух человек - водителя Соловчука и чиновника Пака. Подробности) Оба уже и в колонии успели отсидеть, и в профессиональный футбол вернулись. Но их дело, как оказалось, еще не закрыто.

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ

Историю Кокорина и Мамаева обсуждали бурно. В России футболистов и так недолюбливают. Мол, получают миллионы за то, что «просто мячик пинают»! А тут еще в разгар скандала стало известно, что в то утро компашка прокутила в клубе и кофейне 400 тысяч рублей. В общем, у публики возникла острая классовая ненависть. В итоге игрокам сборной влепили по полной.

- В мае кассационный суд вернул дело на повторное разбирательство, - рассказывает адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы Павла Мамаева. - Суду предстоит по-новому исследовать доказательства и дать им оценку, но уже с учетом позиции вышестоящей кассационной инстанции, которая указала на конкретные нарушения, ранее допущенные судами.

Если коротко: по словам защиты, год назад суд особо не разделял, кто из фигурантов что конкретно натворил. Грехи свалили в одну кучу. Например, с Соловчуком Кокорин не дрался (нос тому сломал Мамаев), а уже в кофейне в потасовке с Паком отжигал именно Кокорин, а Мамаев сидел на стуле в стороне.

- На суде эксперт, изучавший записи с камер видеонаблюдения, отметил, что именно Соловчук нанес первый удар Мамаеву. До этого были оскорбления. Словом, все последующие действия были ответными. Но суд это доказательство обошел.

«А ОН ДЯДЕНЬКУ НЕ БИЛ...»

В общем, защита добивается, чтобы по первому эпизоду действия Мамаева переквалифицировали на менее тяжкие (часть 1 статьи «легкий вред здоровью» - это штраф до 40 тысяч рублей или арест до 4 месяцев), а по второму вообще оправдали.

Примерно такая же позиция у адвоката Кокорина: Соловчука он не бил (то есть нужно оправдать), а по Паку - хорошо бы переквалифицировать на более мягкий вариант.

Если в суде все произойдет, как рассчитывают адвокаты, получится, что спортсменам могли дать максимум по 4 месяца ареста. А они только в СИЗО по 8 месяцев провели. А потом еще по 3 - в колонии. И тогда Мамаев и Кокорин будут иметь право потребовать за свою отсидку компенсацию.

- Мы с Павлом не обсуждали вопрос материальных компенсаций, - уверяет Бушманов. - Давайте дождемся решения суда.

Заседание, на котором в этом деле может быть поставлена точка, состоится 31 июля. У Кокорина с Мамаевым завершится сезон (один играет в Сочи, другой - в Ростове), и оба намерены прибыть в суд.

В случае, если приговор будет отменен, у Александра Кокорина (в центре) и Павла Мамаева (справа) есть все шансы доказать, что, сидя за решеткой, они потеряли огромные суммы. Фото: Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва».

ЕЩЕ МНЕНИЕ

«Это может быть самая крупная компенсация в истории России»

- Если футболисты будут оправданы и решатся требовать материальных компенсаций по суду за время, проведенное в заключении и под арестом в СИЗО, у них будет самая выгодная ситуация из всех возможных, - считает адвокат Игорь Трунов. - Если бы они были бизнесменами, доказать недополученную прибыль было бы сложно. Обычно суды от подобных исков отмахиваются. Тут же у футболистов конкретные контракты, по которым они из-за уголовного дела понесли финансовые потери. Вред, причиненный заключением, в перерасчете на месяцы - миллионы долларов. То есть это может быть самая крупная компенсация в истории России.

Давайте посчитаем. После отсидки Александр Кокорин жаловался, что недополучил за это время деньги по контракту от «Зенита». (Клубы штрафовали игроков за пропуски тренировок и лишали бонусов.) По словам источников, футболист зарабатывал 20 млн рублей в месяц. Его контракт истек в июне 2019-го. То есть, сидя за решеткой, Кокорин не получил деньги за 8 полных месяцев - 160 млн. Мамаев по контракту с «Краснодаром» зарабатывал 15 млн рублей в месяц. 11 месяцев простоя - это 65 млн. На круг получается 325 млн. Или около $4,5 млн по нынешнему курсу.