Обнаружена стена перед нашей галактикой

С одной стороны густо

Наша галактика – Млечный путь – огорожена. Астрономы из Франции, Израиля и США сообщили об этом в специализированном «Астрофизическом журнале» (Astrophysical Journal), на который ссылался портал LiveScience, коротко рассказавший об открытии.

Стена Южного полюса – так назвали обнаруженную структуру, представляющую собой сверхскопление галактик.

Стена - кривая. От околицы Млечного пути до одного ее края - 500 миллионов световых лет, до другого - 300 миллионов. Стена огибает нашу галактику, словно бы защищая ее от чего-то, расположенного перед ней, и тянется эдаким полукругом на 1,37 миллиардов световых лет. О том, сколько это километров, лучше даже не думать – в одном световом годе их 9 триллионов. Есть стены и подлиннее – например Hercules–Corona Borealis Great Wall, протяженность которой насчитывает 9,7 миллиардов световых лет. Это больше десятой части диаметра видимой Вселенной. Но до той стены далеко, а до Стены Южного полюса близко. Что оставляет шансы изучить ее и попробовать понять роль столь внушительного объекта, который оказывает ощутимое гравитационное влияние. Собственно этим влиянием, меняющим скорость движения галактик, Стена себя и выдала астрономам, коллектив которых возглавлял Даниэль Помарэд (Daniel Pomarède) из Института исследования фундаментальных законов Вселенной (Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers). Ведь от наблюдателей с Земли ее загораживают рукава Млечного пути и облака пыли.

Схема расположения Стены.

С другой стороны - совсем пусто

Если с одной стороны Млечного пути расположена Стена , то с другой – вообще ничего нет. Там Войд, выражаясь научно. А проще говоря, дыра, от края до края которой миллиард световых лет.

Дыру обнаружили несколько лет назад американские астрономы Бен Хошайт (Ben Hoscheit) и Эйми Баргер (Amy Barger) из университета штата Висконсин в Мэдисоне (University of Wisconsin - Madison). И тем самым дополнили картину тех областей мироздания, с которыми мы соседствуем. Поскольку Млечный путь существует не обособленно, а в составе более крупных структур – галактических скоплений и сверхскоплений. Наша галактика вместе с ближайшими к ней галактиками - Андромеды, Треугольника и еще всякой мелочью числом около 50 - входят в так называемую Местную группу. Та - в Суперскопление Девы, насчитывающее, как минимум, 100 местных групп и 30 тысяч галактик. Его, в свою очередь, тянет на себя Великий Аттрактор (Great Attractor), он же Великий Центр Притяжения, входящий в бескрайнюю Ланиакею – структуру, включающую более 100 тысяч галактик.

Ближайшее окружение Млечного пути.

В целом Вселенная - со своими узлами-скоплениями и соединениями между ними - удивительно похожа на нейронную сеть, которая словно бы находится внутри чей-то бесконечно большой головы. О том, что творится в ней, читайте в нашем материале.

Вселенная по своей структуре напоминает нейронную сеть.