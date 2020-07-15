2020-07-15T15:30:00+03:00
Звезды

Деньги из воздуха: Анна Седокова продает курс по повышению сексуальности за 300 тысяч

Певица решила монетизировать весь свой сложный жизненный опыт
Елена ПЕТРОВА
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Несмотря на отсутствие тренерского опыта, у Анны есть, чему поучиться. Зарабатывать деньги певица точно умеетНесмотря на отсутствие тренерского опыта, у Анны есть, чему поучиться. Зарабатывать деньги певица точно умеетФото: Михаил ФРОЛОВ
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Анна Седокова - певица, дизайнер, писательница, многодетная мама, а теперь еще и ведущая тренинга: сегодня многоликая экс-"ВИА Гра" начинает свой курс "Женщина, которую хотят: как стать желанной, сексуальной и уверенной в себе". За месяц онлайн-занятий с Анной и ее напарницей - эксперту по отношениям Евгенией Павловской - участниц обещают раскрепостить, снять внутренние блоки и прочее, прочее, прочее. А уж там, мол, и в остальных сферах придет успех, ведь как считают авторы, сексуальность - это проявление жизни, и если ее не принимать, отношения будут страдать, деньги - обходить стороной, а со здоровьем непременно начнутся проблемы.

Цены на курс, в котором будет 6 уроков от певицы, кусаются: 30, 90 и 290 тысяч рублей. За самую скромную участницам предоставят 120 заданий - упражнений и медитаций - и подарки от звезды. Тем, кто заплатит 90 тысяч, дадут еще личного куратора. А в самый дорогой пакет за 290 тысяч входит еще и вип-приглашение на закрытый ужин с Седоковой.

Чтобы заинтересовать народ, в своем Инстаграме певица вместе с напарницей провели ознакомительный эфир, где познакомили поклонников с главными идеями курса. "Комсомольская правда" приводит цитаты из этого разговора.

"Аня не ходила к психологу, а на практике шла к пониманию своих проблем. Выходила замуж, разводилась, рожала детей - она собрала в себе проблемы любой женщины. Мы сэкономим для вас 15 лет жизни. За месяц мы дадим вам инструкцию, чтобы не попадать ни в одну из этих историй. Вы из грустной бабоньки, выбирающей ... (недостойных мужчин. - Ред.), превратитесь в женщину наполненную".

"У меня был известный, успешный муж. А я была настолько неуверенной в себе, что в 21 год я пошла и сделала липосакцию. Я бы посмотрела сейчас на этого дебила, который мне жир откачал с весом в 58 кг. Но уверенности не прибавилось. Мой муж регулярно мне изменял. И через несколько месяцев я развелась".

"Мы, хорошие девочки, так часто растрачиваем себя на ... Я жадно искала любовь и вышла замуж за человека, который сказал мне первое доброе слово. Поэтому я точно знаю, как не надо".

"Почему для моей мамы я, заработавшая на квартиру, машину и все остальное - проститутка, никому не нужная женщина, а мой брат, которому уже 40 лет - хороший человек?"

"Мир жесток. Вы не можете, как овца, прийти в него и сказать - встречайте меня, я вся такая! Я вас всех люблю! Допустим, вы встретите парня, который скажет: "Я тебя тоже люблю. Денег нет, работы нет, содержи меня!". И ты будешь всю жизнь пахать на этого человека".

"Я на днях поняла одну очень важную вещь. Когда вы открываете ленту Инстаграма и видите, что кто-то купается под пальмами где-то за границей, вы начинаете говорить: да зачем мне это надо, я туда не поеду, и вообще она 8 операций сделала, поэтому такая красивая. И вы обесцениваете то, что вам дорого. Надо говорить - я должна быть там, потому что для меня это важно".

"Главная позиция, которая всегда приводила меня к успеху - этот мир полон прекрасных холостых мужчин, денег, изобилия. Не надо ни за что драться, всем всего хватит".

"Что вы получите после тренинга? Мы все хотим любви. Но мы хотим любви того, кого мы хотим, а не того, кто у нас получается. Моя религия всегда была в том, что если ты хочешь определенного мужчину - миллиардера, с яхтой, со всем готовым, чтобы на руках носил - ты должна ему соответствовать. Ты не можешь сидеть и ничего не знать".

"Мы с Янисом познакомились в баре, и у него были тысячи женщин, которых он мог заполучить. Я до этого дня 15 лет строила карьеру, открыла марку одежду, у нее появился собственный бар, и в этом баре мы познакомилась. А мысли вроде "я сейчас пойду в ресторан и встречу Абрамовича" не работают".

Баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Баскетболист Янис Тимма и певица Анна СедоковаФото: Михаил ФРОЛОВ

"Будем делать такое упражнение. Каждый раз, когда вы вспоминаете мужчину из прошлого, отдавайте 1000 рублей. Каждый раз, когда проходите мимо зеркала и думаете "Какая я такая жирненькая" - ещё 500. Таких упражнений будет очень много".

КСТАТИ

Несмотря на отсутствие тренерского опыта, у Анны есть, чему поучиться. Зарабатывать деньги певица точно умеет: так, на карантине, пока коллеги-артисты жаловались на финансовые трудности, она купила уже вторую квартиру. На изоляции звезда активно продавала одежду собственной марки, выпустила книгу, сняла клип и несколько выпусков своего YouTube-шоу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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