2020-07-14T22:03:04+03:00
История современности

Внучка Сталина панкует в США, а правнук Брежнева учится на политолога в Англии

Потомки советских лидеров, которые живут в других странах
Алексей ОСИПОВ
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Сергей Хрущев недавно умер в США. Есть мнение, что покончил с собой.Сергей Хрущев недавно умер в США. Есть мнение, что покончил с собой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нина Хрущева «изучает диктаторов»

Недавняя смерть 84-летнего Сергея Хрущева, сына Никиты Хрущева, пожалуй, больше обсуждалась в США, нежели в России. Причина - Герой Социалистического Труда, ученый и политолог, сын первого секретаря Коммунистической партии Советского Союза уже давно проживал в Америке, приняв гражданство этой страны.

Приехав в США в 1991 году читать лекции в одном из университетов, Сергей Хрущев остался в Новом Свете. Где и свел счеты с жизнью накануне своего 85-летнего юбилея. Его вдова отрицает факт самоубийства мужа, но правоохранительные органы США подтверждают обратное. Похоже, что все случилось из-за того, что Сергей Никитович в последнее время резко сдал и потерял интерес к жизни. Последнее вдова охотно повторяет, комментируя смерть мужа журналистам.

Нина Хрущева, правнучка Никиты Сергеевича. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нина Хрущева, правнучка Никиты Сергеевича.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, в США живет и правнучка Никиты Сергеевича Нина Хрущева. Окончив МГУ, она продолжила образование в Принстоне и осталась в Америке. Преподает в одном из нью-йоркских университетов, занимается политологией. О себе заявляет, что «интересуется историей и судьбами великих диктаторов, а также феноменом диктатуры и пропаганды в целом, а в людях более всего ценит внутреннюю свободу», а на вопрос о национальности отвечает, что она гражданин мира и жительница Нью-Йорка.

Родня Горбачева торгует вином в Германии

Старшая внучка отца перестройки Михаила Горбачева Ксения осела в Германии. Она перебралась в Баварию вслед за своей матерью Ириной Вирганской. Хотя Вирганскую чаще видят по другую сторону океана, в Сан-Франциско. Ксения владеет магазином коллекционных вин, а Ирина Вирганская курирует работу Горбачев-Фонда, в котором занимает пост вице-президента.

Михаил Сергеевич со старшей внучкой Ксенией, владелицей магазина коллекционных вин. Фото: Мила СТРИЖ

Михаил Сергеевич со старшей внучкой Ксенией, владелицей магазина коллекционных вин.Фото: Мила СТРИЖ

Почти все время проводит в ФРГ и младшая внучка Михаила Сергеевича Анастасия. В прошлом году в Инстаграме она написала: «Мы думаем остаться в Берлине и получить тут гражданство». Мы - это собственно Анастасия и ее муж, пиарщик Дмитрий Зангиев. Анастасия обожает аниме, сериал «Игра престолов» и красит волосы в светлый цвет, дабы быть максимально похожей на Матерь драконов Дейенерис Таргариен.

Настя, младшая внучка Горбачева, живет в Берлине. Фото: Евгения ГУСЕВА

Настя, младшая внучка Горбачева, живет в Берлине.Фото: Евгения ГУСЕВА

Девочка из семьи «вождя народов» вся в тату

Дочь Иосифа Виссарионовича Сталина Светлана Аллилуева в 1966 году попросила в США политического убежища. Выехав в Индию для организации похорон своего мужа - индийца, обратилась за убежищем в американское посольство в Нью-Дели. Оказавшись в Америке, она вышла замуж, стала Ланой Питерс, родила дочь Ольгу.

Ольгу Питерс теперь зовут Крис Эванс. У нее собственный магазин винтажных вещей в Орегоне и нет детей. Она фанатка пирсинга и татуировок, коих на ее теле немало. Внучка Сталина заодно еще и поет в панк-группе. По-русски не говорит.

Крис Эванс - внучка Сталина. По-русски она не говорит. Фото: Facebook

Крис Эванс - внучка Сталина. По-русски она не говорит.Фото: Facebook

В Америке оказался и правнук «вождя народов» Виссарион Джугашвили. В России он был известным режиссером, его короткометражки получали призы на престижных кинофестивалях. Но все же Виссарион решил попытать счастья в США, где в 2003 году получил статус беженца. За исключением откровений его младшего брата Якова, оставшегося в России, об успехах Виссариона за океаном ничего неизвестно. Яков рассказывает, что Виссарион работает в США водителем.

Потомки Андропова обосновались в Майами

Вряд ли всесильное КГБ дало бы разрешение на выезд из страны внучке бывшего шефа всесильного КГБ, а затем генсека компартии СССР Юрия Андропова. Татьяна Андропова уехала в США с мужем уже в постсоветское время. Бывшая балерина Большого театра преподавала хореографию. После рождения дочери Николь брак Татьяны распался. Она решила вернуться в Россию, где умерла от рака. Николь до сих пор живет в Майами.

А вот правнук генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева Дмитрий живет в Великобритании. Он учится на политолога.

КСТАТИ

Родственники Ленина: От психиатра до президента Тайваня

У вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина своих детей не было. Бездетными были и почти все его братья и сестры. Но все же за границей у Ленина родственники есть - по линии деда со стороны матери, в Германии и Швеции. А вот двоюродный племянник Ильича Николай Первушин в 1923 году уехал в США. Скончался ставший известным психиатром Первушин сравнительно недавно, в 1993 году, в Канаде.

Николай Елизаров, приемный сын сестры Ленина, был президентом Тайваня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Николай Елизаров, приемный сын сестры Ленина, был президентом Тайваня.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У родной сестры Ленина Анны Ильиничны Елизаровой было двое приемных сыновей. Одним из них был приехавший в СССР из Китая на учебу старший сын военного и политического деятеля Поднебесной Чан Кайши. На новой родине Цзян Цзинго назвали Николаем Владимировичем Елизаровым. В СССР он не только получил образование, но и участвовал в коллективизации, работал на Уралмаше. В 1937 году вернулся в Китай, где его ждала головокружительная политическая карьера: Цзян Цзинго дважды становился президентом Тайваня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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