Самые дорогие наряды планеты: Платье на миллион и паутина из трех тысяч бриллиантов

Обычно вечерние платья из коллекций известных домов моды вроде Dior или Dolce & Gabbana стоят десятки (а то и сотни) тысяч долларов. Но все они меркнут перед этими шедеврами, на ценниках которых красуются цифры с шестью нулями. Мы выяснили, кто и зачем сшил самые дорогие наряды планеты.

Традиционный мусульманский наряд стоимостью $17,6 млн украшен двумя тысячами бриллиантов редкого красного, черного и белого цветов.

Абая

Традиционный мусульманский наряд стоимостью $17,6 млн - творение британского дизайнера Дебби Вингхем. Изготовленная по заказу арабского шейха абая украшена двумя тысячами бриллиантов редкого красного, черного и белого цветов.

Самое дорогое свадебное платье - за $12 млн. - украшенно бриллиантами. Фото: facebook.com/reneestraussbh

Свадебное от Каца и Штрауса

В 2006 году свадебный дизайнер Мартин Кац и ювелир Рене Штраус из Калифорнии задумали создать самое дорогое свадебное платье - за $12 млн. Украшенный бриллиантами наряд сшили специально для выставки свадебной индустрии. Ни одна невеста его в итоге так и не надела - видимо, женихи поскупились.

Наряд из шелка и тафты оценили в $30 млн: для его украшения использовали 750 мелких бриллиантов и один большой, грушевидной формы, весом 70 карат. Фото: STYLO FashionGrandPrix KL

«Соловей Куала-Лумпура»

Платье с таким поэтичным названием сшил в 2009 году малайзийский модельер Абдул Файзали. Наряд из шелка и тафты оценили в $30 млн: для его украшения использовали 750 мелких бриллиантов и один большой, грушевидной формы, весом 70 карат. Неудивительно, что при таком ценнике желающих купить вечерний туалет так и не нашлось.

Еще один наряд Монро ушел с молотка за $1,5 млн. В нем Мэрилин спела президенту США Джону Кеннеди свое знаменитое Happy Birthday.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Платья Мэрилин Монро

Их носила самая известная актриса XX века - и этим все сказано! В 2011 году на аукционе платье Мэрилин из фильма «Зуд седьмого года» было продано за $4,6 млн. Именно в нем она стояла на вентиляционной решетке, пытаясь усмирить раздувающуюся юбку. Еще один наряд Монро ушел с молотка за $1,5 млн. В длинном облегающем платье она спела президенту США Джону Кеннеди свое знаменитое Happy Birthday.

Платье-паутину за $9 млн из трех тысяч бриллиантов «сплели» специально ради лондонской премьеры фильма «Человек-паук-2». Фото: Richard Young/Shutterstock/REX

«Паутина»

Паутину из трех тысяч бриллиантов в 2004 году «сплел» британский кутюрье Скотт Хеншелл специально ради лондонской премьеры фильма «Человек-паук-2». В наряде за $9 млн на красную дорожку вышла певица Саманта Мамба.