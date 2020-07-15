2020-07-14T22:31:53+03:00
Туризм

В «Место силы»

«Комсомольская правда» и телеканал «Моя Планета» подводят итоги совместной акции
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«Выше облаков» Юлии Мальцевой. Крым, скала Коклюк.«Выше облаков» Юлии Мальцевой. Крым, скала Коклюк.
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В начале апреля телеканал «Моя Планета» запустил фотоконкурс для профессионалов и любителей «Место силы». Поддержку в этом благом деле оказала «Комсомольская правда».

«На крыльях осени» Андрея Ершова. Горный Алтай, село Улаган.

«На крыльях осени» Андрея Ершова. Горный Алтай, село Улаган.

Фотографии прислали люди самых разных возрастов, занятий и географии, а делались они как на профессиональные камеры, так и на смартфоны. Однако каждая фотография действительно уникальна, и в этом смогут убедиться посетители фотовыставки.

«Световая симфония» Елены Ермолиной. Мурманская область, полуостров Рыбачий.

«Световая симфония» Елены Ермолиной. Мурманская область, полуостров Рыбачий.

В период с 8 июля по 8 августа на официальной странице фотовыставки moya-planeta.kp.ru пройдет народное голосование, где вы сможете не только полюбоваться шикарными фото, но и отдать голос за лучшие из них.

«Осеннее убранство кипарисов» Сергея Лексина. Краснодарский край, озеро Сукко.

«Осеннее убранство кипарисов» Сергея Лексина. Краснодарский край, озеро Сукко.

Гости выставки также смогут поучаствовать в своем конкурсе: для этого нужно поделиться понравившимся снимком в соцсетях и оставить отзыв об экспозиции с хештегом #мояпланетакп. Авторы трех лучших комментариев получат подарки от «Моей Планеты» и «Комсомольской правды».

«На вершине Мустага» Дмитрия Прибыткова. Горная Шория, Шерегеш.

«На вершине Мустага» Дмитрия Прибыткова. Горная Шория, Шерегеш.

Дословно

- Для нас эта выставка - очередное признание в любви к нашей Родине. В этом году из-за эпидемии коронавируса сложилась уникальная ситуация. Из-за закрытых границ многих стран она дает всем нам шанс открыть для себя Россию.

«Вертикальный разлом, дальние галереи» Павла Лапшина. Ординская пещера, Пермский край.

«Вертикальный разлом, дальние галереи» Павла Лапшина. Ординская пещера, Пермский край.

Надеюсь, что выставка для многих людей станет источником вдохновения, сподвигнет их на путешествия в самые удивительные уголки нашей страны.

Николай ТАБАШНИКОВ, главный редактор телеканала «Моя Планета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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