Провальные наряды знаменитостей: Траурная мантия Наргиз и мафиозный Дибров

После карантинного заключение знаменитости перетряхнули свои шкафы и вышли в свет, сверкая бриллиантами и нарядами. Порой, увы, нелепыми. Самые провальные образы по версии читателей соцсетей kp.ru мы рассмотрели с известным дизайнером Аникой Керимовой. Порой наш эксперт была не согласна с народным «фи», поскольку со многими артистами дизайнер давно дружит.

bozhenarynska Божена Рынска

Божена

- Как я понимаю, Божена рекламирует шляпы, - предположила Аника Керимова, рассматривая свежие фото скандальной журналистки Божены Рынска. - В сочетании с платьем в цветочек и перчатками это все смотрится, выражаясь простонародным языком, по-колхозному. Вот, если бы она надела платье футляр, а перчатки подобрала в цвет шляпы или платья, она смотрелась бы более гармонично. А все очень все разношерстно. Хотелось бы верить, что Божена рекламирует шляпы, а не ходит так по улицам.

Наргиз Закирова.Фото: Instagram.com

Наргиз

- Образ у Наргиз очень мрачный. Как на похороны пришла, прости Господи, - удивилась неоднозначному имиджу рокерши Аника Керимова. - Бархан сейчас в тренде, но его нужно правильно носить. Видно, что у Наргиз нет стилиста, который бы следил за ее образом. К сожалению, многие знаменитости в последнее время экономят на профессионалах, поэтому у них часто случаются модные провалы. Конечно, так одеваться нельзя: это даже не странно, а просто ужасно.

juliakovalchuk Юлия Ковальчук

Юля Ковальчук

А вот наряды певицы, экс -«блестяшки» Юлии Ковальчук, который подписчики наших соцсетей сочли нелепыми (мол, одни вещи не по размеру, словно с чужого плеча, другие слишком прозрачные и откровенные), Аника внезапно одобрила.

- Ковальчук хочу похвалить: она всегда на стиле. Кофты с воланами очень актуальны в нынешнем сезоне. Многие мировые дизайнеры используют их в своих коллекциях, - говорит Керимова. - Чем больше рюш и воланов, тем лучше. Это такой тренд! Джинсы у Ковальчук мне тоже нравятся. Они – неотъемлемая часть любого гардероба и никогда не выходят из моды.

polinadibrova Дмитрий и Полина Дибровы.

Дибров с женой

- Для повседневной жизни образ Полины Дибровой и ее мужа Дмитрия, конечно, не подходит. Дмитрий тут эдакий крестный отец, мафиози с дамой своего сердца. Но я хорошо знаю Полину Диброву: она любит устраивать и посещать тематические вечеринки. Поэтому регулярно подбирает под них наряды. Возможно, данный образ как раз подобран для одной из вечеринок. Сейчас модно проводить подобные мероприятия: то в стиле Венецианского бала, то в стиле карнавала.

А Вы согласны с мнением нашего эксперта? Кто на ваш взгляд одевается хуже всех на нашей эстраде?