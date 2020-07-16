2020-07-16T02:57:32+03:00
Общество

Мифы и правда о жажде

Самые распространенные представления о том, когда, как правильно пить воду и какую роль она играет для нашего организма, мы попросили прокомментировать опытного врача-эндокринолога, эксперта по обмену веществ Зухру Павлову
Поделиться:
Зухра Павлова, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор телеграм-канала и Инстаграма DoctorPavlovaЗухра Павлова, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор телеграм-канала и Инстаграма DoctorPavlova
Изменить размер текста:

- Часто можно встретить совет: выпивайте стакан теплой воды с утра натощак. Насколько это оправданно?

- За ночь человек теряет много жидкости: с дыханием, через кожу, наполняется мочевой пузырь. Поэтому утром мы всегда просыпаемся в состоянии недостаточности воды в организме. И если вы после подъема выпьете стакан воды, то очень сильно поможете своему организму, - поясняет врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор телеграм-канала и Инстаграма DoctorPavlova Зухра Павлова.

- Важный аспект - температура, - продолжает эксперт. - Наша желудочно-кишечная система это мышца. Если вы прикоснетесь даже к собственной руке, то кроме прикосновения почувствуете что? Температуру. Точно так же мышцы ЖКТ реагируют на температуру воды. У нас внутри температура выше, чем снаружи (комнатная): обычно это 37 - 38 градусов. Если температура воды, которую мы пьем, сильно отличается от температуры внутренней среды организма, мышцы реагируют на холод спазмом. Причем спазм возникает не только в желудке, но и в желчевыводящих путях и кишечнике. В свою очередь, спазм желчных путей чреват тем, что на последующий прием пищи, завтрак, не будет полноценно выделяться желчь. А это значит, что не будут нормально перерабатываться жиры. Будет провоцироваться застой желчи и образование камней в желчном пузыре. Кроме того, желчные кислоты теряют ряд очень важных своих свойств, что создает в дальнейшем благоприятную почву для развития атеросклероза.

Словом, вода 40 - 45 градусов с утра - это самое лучше, что может быть для здоровья. Доктор Павлова рекомендует выпивать в это время суток один или два стакана.

Пить до завтрака полезно? Фото: Shutterstock

Пить до завтрака полезно?Фото: Shutterstock

Читайте далее

Еще больше материалов по теме: «Экология: Вода России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Будилин: Дети смотрели на собранный мусор и спрашивали взрослых: «Кто и почему это сделал?»
Директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации рассказал «КП» о ключевых проектах по сбережению и повышению качества воды в России - работе по очистке берегов, оздоровлении Волги и решении проблем трансграничных водных объектов
Реализация Акции «Вода России» за 2020 год
С начала года в рамках акции «Вода России» состоялось 820 мероприятий в 33 субъектах от Крыма до Чукотки. В них приняло участие около 23 705 волонтеров, которые убрали от мусора 1 467 км береговой линии. Всего собрано 24 243 мешка мусора
Новости 24