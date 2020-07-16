Сергей Будилин: Дети смотрели на собранный мусор и спрашивали взрослых: «Кто и почему это сделал?»

Акции набрали обороты

- Акции «Вода России» проходят по всей стране уже 6 лет. Какое мероприятие лично вам запомнилось больше остальных?

- Все они были по-своему прекрасны, хотя бы потому, что проходили в разных регионах. Разные люди, разные места, но общая цель - желание участвовать в наших акциях и сделать мир лучше.

Выделить конкретное мероприятие мне будет непросто. Например, на Кавказе мы были в районе Ирганайского водохранилища. В красивейшем месте собралось очень много людей, пришли старейшины. Получился настоящий, очень душевный праздник. Ну и итог впечатлил: за сравнительно небольшой промежуток времени удалось собрать много мусора и решить конкретную проблему. Особенность акции на Байкале - в том, что уникальное по красоте и значимости для всего мира место испытывает серьезную нагрузку из-за постоянного потока туристов и отдыхающих. Наш проект на берегу Байкала позволил раскрыть многим глаза на то, что мы оставляем после себя. Дети смотрели на собранный мусор и спрашивали взрослых: «Кто и почему это сделал?» Полагаю, следующее поколение жителей байкальских берегов будет бережнее относиться к великому озеру. Прекрасен и Дальний Восток, и жители его прекрасны! Берега бухты Патрокл удалось привести в надлежащее состояние буквально за несколько часов. Причем картина складывалась очень показательная: там были отдыхающие, и некоторые из них сразу подошли к нам, вооружились мешками и начали помогать собирать мусор, а кто-то продолжил лежать на берегу как ни в чем не бывало.

- Там же одним из участников акции был глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

- Совершенно верно. Он наравне со всеми наводил порядок в бухте Патрокл, а затем, когда работа была сделана, пообщался с людьми. Совместный труд действительно объединяет, и участники акции были удовлетворены и самим процессом, в котором участвовала одна большая команда, и, конечно, результатом. Здесь, кстати, взрослым тоже очень помогали дети и получили, возможно, лучший урок бережного отношения к природе. После такого становится очевидно: акция завершится, но люди уже не оставят без присмотра этот участок земли. Это хороший результат, но в идеале нам нужно добиваться не того, чтобы убирали, а чтобы не мусорили.

- Большая работа нам предстоит…

- Не спорю. Главное, что мы уже начали и набрали обороты. И очень благодарны тем, кто принимает участие в наших акциях. Мы стараемся поддерживать людей: к примеру, проводим различные лотереи. Планируем провести что-то вроде соревнований по объему собранного мусора между разными командами, работающими на разных участках и, возможно, даже в разных регионах страны.

- А у министра, кстати, какие впечатления от акции остались?

- Самые позитивные. Он поблагодарил участников, причем многих - лично. Отметил, что в стране необходимо провести генеральную уборку. Но, главное, повторюсь - это то, что он сам принял участие в акции: выкроил в своем плотном графике время, приехал и внес личный трудовой вклад в большое общее дело.

Сознание людей меняется

- А что говорят сами участники? Почему они это делают?

- Потому что считают это важным и необходимым. Таких людей очень много. Главное - организовать их, показать, как именно нужно действовать. Нам уже привычно видеть, как на наши мероприятия приезжают жители соседних районов, берут у нас мешки и инвентарь - и уходят наводить порядок там, где живут. Во Владивосток на одно из наших мероприятий с Байкала приехала потрясающая семейная пара с грудным ребенком. Они просто захотели приложить усилия и сделать чище не только у себя, но и другим помочь!

А «серебряные» волонтеры? Как здорово, что у старшего поколения осталось столько энергии и задора, что зачастую они заводят молодежь, а не наоборот. Ну а самое главное, что все - и молодежь, и «серебряные» волонтеры говорят: «Мы хотим!» и «Почему это не делалось раньше?».

Байкал находится в южной части Восточной Сибири - самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самый большой пресноводный водоем по площади на континенте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вообще кажется, что ситуация меняется. Убирать за собой для очень многих стало правилом. Ваш мониторинг это подтверждает?

- Несомненно. На самом деле люди всегда хотят отдыхать там, где чисто. Хорошо, что сейчас мы стали понимать, что чисто будет там, где не мусорят. И - да, мы отмечаем, что мешки для мусора стали неотъемлемой частью экипировочного набора путешественника. Кстати, то же самое происходит и с раздельным сбором отходов. Иными словами, сознание людей меняется, появляются правильные взгляды и правильные привычки. Природа еще не раз нам за это спасибо скажет.

- Помогает ли вам в работе с детьми система образования?

- С педагогами мы активно сотрудничаем. Безусловно, мы как практики знаем, что именно нужно делать, но, чтобы ребенок сам захотел нам помогать и вообще изменил взгляды на отношения человека и природы, - без правильных учителей не обойтись. Мы разработали методические рекомендации для педагогов, которые рассказывают

детям о водных ресурсах, их ценности и важности их сбережения. Основная задача - убедить ребенка в том, что вода - ресурс возобновляемый, но при этом стратегически важный и очень ценный. Поэтому требует очень бережного к себе отношения, и эти требования будут только возрастать.

Отдыхайте в России

- Вы курируете реализацию федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». К какому водному объекту вы бы рекомендовали отправиться этим летом?

- Их очень много, на любой вкус. К примеру, если хотите подлечиться, поезжайте в Крым, посетите лечебные грязи. Если планируете путешествие - отправляйтесь в горы Кавказа или на Телецкое озеро на Алтае. Конечно, Байкал с его просторами, нетронутыми лесами, потрясающими видами. Онежское и Ладожское озера. Долина гейзеров и озеро Буссе на Камчатке. Я могу очень долго перечислять.

- В мире много примеров того, как разные страны решали задачи по привлечению туристов на конкретный объект. Я знаю, что вы изучали этот опыт. Что из него можно применить у нас?

- Финляндия привлекает волонтеров, которые наводят порядок в заповедниках, на особо охраняемых природных территориях, а в качестве благодарности получают возможность пожить в этих зеленых оазисах и бесплатно пользоваться всей их инфраструктурой. Мы тоже используем этот механизм: сегодня у нас волонтеры убирают водные объекты, сажают леса, строят экотропы на ООПТ (особо охраняемые природные территории. - Ред.), водят экскурсии - и сами имеют возможность наслаждаться красотой природы. В целом эковолонтерство у нас активно развивается, и мощным импульсом этого развития стал Год экологии.

Важный показатель

- История знает много конфликтов за воду. Этот ресурс уже в прямом и переносном смысле становится дороже нефти. Достаточно ли у России пресной воды сейчас и не угрожает ли что-либо этому показателю в будущем?

- Не секрет, что пресной воды в мире очень мало. 97 процентов всех вод - соленые. Из оставшихся 3 процентов пресных для питья подходит в лучшем случае половина. То есть лишь 1 - 1,5 процента мирового запаса воды пригодны для употребления человеком. Что касается России, то воды как ресурса у нас достаточно. Байкал, могучие сибирские реки, Волга позволяют нам спокойно и уверенно себя чувствовать. (Да, у Волги есть проблемы с качеством воды, но мы активно их решаем.) Тем не менее в России есть вододефицитные регионы - Калмыкия, Челябинск, Крым. Кроме того, по мере увеличения численности населения потребность в воде будет увеличиваться, поэтому этот ресурс беречь просто необходимо. Равно как и непрестанно улучшать качество воды. Это важно не только с точки зрения обеспеченности водой как ресурсом: чистая вода - это очень важный показатель и необходимое условие благополучной экологической обстановки и в итоге качества жизни людей.

- Незадолго до нашего разговора на сайте «Комсомольской правды» открылся специальный раздел под названием «Вода России». Там публикуется информация о самых важных и интересных событиях водной тематики. А где еще можно узнать о мероприятиях программы «Вода России» и прочесть новости о федеральных проектах, которые вы курируете?

- Создан и функционирует портал, который аккумулирует всю информацию о водных проблемах - voda.org.ru. Там представлены данные по реализации федеральной целевой программы, о федеральных проектах и обо всех мероприятиях по водосбережению. Там же есть множество образовательных материалов для детей и взрослых, проводятся различные конкурсы. К примеру, мы провели конкурс «Разноцветные капли»: дети в онлайн-режиме создали рисунки на основные темы нашей работы. Мы их собрали и в ближайшее время объявим победителей. Нужно привлечь как можно больше детей к нашим проектам, научить их бережно относиться к воде и природе - и тогда победителями будем мы все.

Волгу очистят от мусора

- Давайте поговорим еще об одном федеральном проекте, который вы курируете - «Оздоровление Волги». В каком состоянии сейчас главная река европейской части России и какие мероприятия по федпроекту запланированы на ближайшее время?

- Волга испытывает колоссальную антропогенную нагрузку. На ее берегах живут миллионы людей, стоят сотни промышленных предприятий, сосредоточены тысячи гектар сельхозугодий - и всем нужна вода. Ключевая задача сейчас - повысить качество волжской воды, потому что от этого зависит судьба популяций рыбы, в том числе промысловых видов. Решать задачу повышения качества волжской воды мы планируем путем модернизации очистных сооружений крупных городов, стоящих на реке. Кроме того, запланированы масштабные работы по очистке судоходного пути от останков затонувших судов. Мы провели инвентаризацию и выяснили, что сейчас на дне реки лежат более 300 затопленных судов, в основном в нижнем течении, в Астраханской области. Согласно федеральному проекту мы должны поднять 95 судов. Их металл будет направлен на вторичную переработку. Работы по подъему начнутся в 2022 году.

Волга - река в европейской части России. Одна из крупнейших рек на земле и самая большая по водности, площади бассейна и длине в Европе, а также крупнейшая в мире река, впадающая в бессточный (внутренний) водоем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- По каким критериям отбирали те, что будете поднимать?

- В первую очередь это объекты, представляющие непосредственную угрозу. Работа очень сложная. Каждый случай катастрофы уникален, и мы должны точно знать, что пошло ко дну вместе с судном - ГСМ, грузы… Главное - не допустить вторичного загрязнения. Именно поэтому период подготовки к работам по подъему столь продолжительный.

- Какие связанные с водой проблемы стоят на международной повестке? Нам удается договариваться с соседями по вопросам, касающимся воды?

- Протяженность наших трансграничных водных объектов (реки и озера, которые пересекают или обозначают границу России с другими странами. - Ред.) порядка 7,5 тысячи километров. По каждому водному объекту должны быть решены два вопроса - количества и качества воды. Вопросы вододеления - то есть количества - в основном урегулированы. (Правда, в последнее время в связи с изменениями климата и возрастающей потребностью кое-где воды начинает не хватать.) Что касается качества, то здесь ситуация сложнее. Постоянно работают комиссии, которые ведут мониторинг ключевых показателей качества воды, отрабатываются различные алгоритмы совместной работы по реагированию на чрезвычайные ситуации, идет постоянный обмен данными. И мы, и наши соседи занимаемся стягиванием определенных мощностей, которые могут обеспечить оперативное реагирование на случай ЧС, связанных с масштабными загрязнениями. Катастрофа в Норильске показала, как важно иметь «силы быстрого реагирования на ЧП на водных объектах». Именно скорость развертывания таких групп позволяет минимизировать ущерб окружающей среде.

• Сегодня у нас волонтеры убирают водные объекты, сажают леса, строят экотропы.

• В идеале нам нужно добиваться не того, чтобы убирали, а чтобы не мусорили.

• Мы разработали методические рекомендации для педагогов, которые рассказывают детям о водных ресурсах, их ценности и важности их сбережения.

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