Tronsmart представил TWS-наушники Apollo Bold: активное шумоподавление, aptX и звук без задержек по разумной цене

Компания Tronsmart представила продвинутую TWS-гарнитуру, которая получила название Apollo Bold. Она пополнит ряды набирающего популярность класса настоящих беспроводных наушников с активным шумоподавлением.

Эти TWS-наушники основаны на новейшем флагманском чипе QCC5124 от Qualcomm с гибридным активным шумоподавлением. Apollo Bold “режет” посторонний шум иначе, чем это делают другие ANC-наушники. Если в других популярных моделях для шумодава и обработки сигнала Bluetooth используются два разных чипа, то модель от Tronsmart делает это в рамках одного процессора. Как результат - наилучшая производительность и отсутствие помех. Шумоподавление “ушей” работает в широком и узком диапазонах для достижения максимального эффекта. И если существующие ANC-модели могут давить шум только до 25-28 дБ, то у Tronsmart Apollo Bold этот показатель достигает 35 дБ. Для шумодава, к слову, используется интеллектуальная система из шести микрофонов. Есть здесь и режим “Окружающего звука”, когда с помощью микрофонов можно слышать сквозь музыку, что происходит вокруг. Востребованная функция среди жителей мегаполисов.

Наушники основаны на новейшем флагманском чипе от Qualcomm

О высоком качестве приема сигнала, говорит то, что Tronsmart Apollo Bold использует технологию синхронной передачи сигналов TrueWireless Stereo Plus. В практическом смысле это означает, что здесь есть одновременный прием сигнала Bluetooth левыми и правыми наушниками. Большинство же современных наушников TWS, включая AirPods и AirPods Pro, используют стереофоническую связь, когда основной вкладыш получает сигнал от источника звука, а затем передает его на другой вкладыш. Из-за этого возникают раздражающие задержки и рассинхроны, которые особенно заметны при просмотре потокового видео или в играх. А для большей надежности соединения, в Apollo Bold использована лазерная антенна LDS. Она вместе с версией Bluetooth 5.0 дает стабильное сопряжение смартфона и наушников на расстоянии до 15 м.

Кстати, наушники работают с любимым меломанами кодеком aptX, а значит качество звучания любимых композиций не будет уступать проводным аналогам. Помимо его, Apollo Bold поддерживает кодеки SBC и AAC. За хороший звук здесь отвечает еще и графеновый драйвер. Еще одним плюсом этой модели, на наш взгляд, являются силиконовые насадки, обеспечивающие комфортную работу с наушниками. Их, к слову, в комплекте три пары - под любой размер.

Управлять Apollo Bold можно с помощью крупных сенсорных площадок на корпусе наушников. Причем здесь есть не только переключение, пауза и вызов голосового ассистента. С помощью TWS-гарнитуры можно регулировать громкость, что пока большая редкость в классе подобных устройств. А еще, наушники понимают, что нужно поставить музыку, подкаст или аудиокнигу на паузу, стоит их только достать из ушей.

Не подкачала в Tronsmart Apollo Bold и автономность. В каждом из наушников установлен емкий аккумулятор, позволяющий работать на полном заряде 10 часов. Батарея кейса повышает общую автономность до 30 часов. Кроме того, здесь есть и быстрая зарядка - 10 минут на подзарядке дают целый час беспрерывного проигрывания. Сам же кейс получил современный универсальный разъем USB Type-C.

Tronsmart обещает уже в сентябре выпустить приложение для устройств на iOS и Android. С его помощью Apollo Bold будет получать новые версии ПО, появится возможность прямой настройки эквалайзера и управления.