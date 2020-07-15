"Геям детей не давать, опеку в дома не пускать»: Елена Мизулина подготовила поправки в Семейный кодекс

Разговоры о том, что пора менять (в очередной раз) систему государственного попечения за сиротами, идут уже давно. Но первой с конкретными предложениями выступила группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Они подготовили и внесли в парламент проект поправок в Семейный кодекс РФ. Причем, как заверяют, написаны они с учетом конституционных изменений.

Что именно поменяется, если поправки примут? Рассказываем.

ГЕЯМ БУДЕТ НЕ ЖЕНИТЬСЯ И НЕ УСЫНОВИТЬ

Будет исключена любая возможность регистрировать браки между однополыми парами (в том числе, сменившими пол). Также полностью исключается возможность усыновления ими детей.

ПО ПРАВУ КРОВИ

Родителями будут считаться только кровные отец и мать.

Кроме того, значительная часть поправок касается органов опеки и в целом работы с кризисными семьями. Например:

ИЗЫМАТЬ РЕБЕНКА ИЗ СЕМЬИ - ТОЛЬКО ПО СУДУ

Изъять ребенка из семьи можно будет только на основании решения суда об ограничении или лишении его мамы и папы родительских прав. (Сейчас процедура изъятия возможна и до, однако, в течение 7 дней органы опеки обязаны подготовить и подать документы в суд). Также будет запрещено лишать родителей прав из-за болезни.

РОДИТЕЛИ САМИ ВЫБЕРУТ ОПЕКУНА ДЕТЕЙ

Будет введена норма о временных мерах защиты детей в экстренных ситуациях. Родители сами смогут выбирать, кому из родственников передать ребенка на время тяжелой ситуации или болезни. Родственники смогут принимать несовершеннолетних без дополнительных бюрократических процедур (акты осмотра жилья и т.д). Также родители по заявлению могут поместить ребенка в казенное учреждение на нужный ему срок.

ОПЕКА НЕ ВОРВЕТСЯ В ДОМ

Сотрудникам органов опеки запрещено будет заходить в дом к семье без разрешения.

БЕДНОСТЬ - БОЛЬШЕ НЕ ПОРОК

Будет запрещено отказывать в опеке родственникам ребенка по причине несоответствия жилья санитарным требованиям, либо потому, что доход слишком маленький. И вообще разрешено будет привлекать родственников к воспитанию (бабушек и дедушек, тетей и дядей) без специальных документов. (Здесь имеется ввиду, что часто детей, которых застают дома с бабушками, не имеющими доверенность от родителей, признавали беспризорными).

ВЕРНУТЬ РЕБЕНКА В ДЕТДОМ? ТОЛЬКО В ПЕРВЫЕ 3 ГОДА

Отменить усыновление можно будет только в первые три года, а после уже все.

«МНОГО ХОРОШЕГО, НО ЕСТЬ И МИНУС - БЕССРОЧНОЕ СИРОТСТВО»

- В предложенных поправках есть как очень положительные, так и отрицательные моменты, - прокомментировала КП предложенные новшества общественный деятель, президента фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. – Из плюсов - облегчается процедура оформления опеки родственниками, о чем мы давно уже говорим. И сама идея, что в случае кризисной ситуации ребенок должен быть незамедлительно помещен к родне или близким знакомым, а не в детдом, очень правильная. И то, что поиском таких людей в случае экстренной ситуации должны заниматься соцорганы.

Из минусов – ничего в законопроекте не говориться о правах ребенка. Как новшество подается положение о том, что органы опеки не могут заходить домой без разрешения. Но они и так не могут, потому и ходят обычно на пару с полицейскими. Еще огромный минус - родители смогут отдавать детей в детдома практически бессрочно (в законопроекте есть причины «иные»). Таких детей и сейчас много, с чем мы активно боремся - «скрытным сиротством» при живых родителях. Но сейчас хотя бы сдают на полгода, и если через этот срок родитель не явился, его лишают прав и ребенка пристраивают в приемную семью. А если поправки примут, то получается, будут они сиротами бессрочно?

Массу вопросов вызвало и положение об однополых "семьях", люди спрашивают, как именно будут проверять таких "брачующихся"? Вместе с заявлением о регистрации брака надо будет предоставлять медицинскую справку о том, что пол не менялся? Или в ЗАГСе оборудуют медкомиссию?

Одним словом, поправки Елены Мизулиной восприняты экспертным сообществом неоднозначно. И скорее всего будут еще дорабатываться.