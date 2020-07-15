Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу опубликовано ФИФА: финал пройдет 17 декабря

Международная федерация футбола впервые показала точное расписание матчей чемпионата мира 2022 года. Он пройдет в конце календарного года в Катаре. Из точного графика поединков стали известны некоторые важные подробности.

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 ода пройдет 21 ноября в городе Эль-Хаур. В этой игре точно примет участие хозяин турнира - сборная Катара. Поединки группового этапа будут проходить на стадионах Катара вплоть до 2 декабря. Ну а потом настанет через встреч раунда плей-офф. Матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря. Затем - перерыв на два дня. Четвертьфиналы уместятся в два дня 9-10 декабря. Полуфиналы - 13-14 декабря тоже после двухдневного перерыва.

Ну а решающие игры пройдут в два дня. 17 декабря 2022 года на стадионе "Халифа" в городе Доха состоится матч за 3-е место на чемпионате мира. А спустя сутки в городе Лусаил на одноименном стадионе будет сыгран финал чемпионата мира по футболу 2022 года.

Отметим, что этот чемпионат мира пройдет на восьми стадиона в семи городах Катара. Прошлый чемпионат мира, напомним, в 2018 году приняла Россия. В финальной игре, которая прошла 15 июля 2018 года в Москве на стадионе "Лужники", сборная Франции победила команду Хорватии со счетом 4:2.