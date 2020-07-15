Сильный ветер повалил в Москве 116 деревьев

Летние дожди не торопятся покидать Москву. В ночь со вторника на среду город накрыло всего лишь первой "волной", поэтому расслабляться рано. Городские коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столичном регионе сохраняется вероятность ливневых дождей и ветра, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - За сутки в городе уже выпало 40 миллиметров осадков - почти половина месячной нормы июля".

По его словам, вчера ветер носился по городу со скоростью 16 метров в секунду. А в некоторых районах Новой Москвы вообще разогнался до 21 метра в секунду. Натворил немало - 49 испорченных машин, 116 поваленных деревьев, больше всего в Юго-Западном, Северном округах и Зеленограде. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

«Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, никаких сбоев из-за непогоды не допущено», - подчеркнул заместитель мэра.

Кстати, обошлось и без подтоплений. Для этого заранее почистили водоприёмные решетки и ливнестоки. Около пониженных мест круглосуточно дежурили 300 аварийных бригад «Мосводостока».

По данным столичной метеослужбы, дождливая погода сохраняется в Москве до конца четверга, 16 июля.