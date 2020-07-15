Как выходки нескольких хулиганов превратились в «дебош гастарбайтеров»

По соцсетям разлетаются кадры, на которых рабочие в униформе переворачивают машины и бузят в административных помещениях на территории Амурского газоперерабатывающего завода. И хотя на кадрах видно, что бесчинства творят несколько хулиганов, тут же поползли сухи о «дебоше узбеков-гастарбайтеров», а их на АГПЗ больше тысячи человек. Подавляющее большинство рабочих в беспорядках не участвовали, но народная молва в фактах разбираться не особо любит.

Тем временем местная узбекская диаспора уже пообещала принять меры по предупреждению таких ситуаций.

- Наш народ терпеливый и трудолюбивый. Но вы поймите, люди оказались в непростых обстоятельствах, - сказал «КП» руководитель Национально-культурной ассоциации узбек и узбекистанцев Амурской области Махмуд Рахимов. - У многих из-за сложившейся эпидемиологической обстановки значительно затянулась вахта, и они продолжительное время – некоторые по полгода и больше, не могут попасть домой. Не могут сменить обстановку, увидеть семью и просто отдохнуть, в конце концов. К таким ограничениям для работников работодатель, по моему мнению, должен был отнестись с пониманием – ввести дополнительные компенсации, материальные поощрения, улучшение бытовых условий.

К тому же сейчас в Амурской области стоит жуткая жара: работа в таких условиях еще сложнее.

- Но самое главное – у них накопилось много финансовых вопросов, на которые они не получали ответа от руководства подрядчика, - продолжает Рахимов. - Мы два дня плотно общались с рабочими, накануне встречались с ними уже совместно с консулом Узбекистана, который специально прилетел в Амурскую область, чтобы пообщаться с нашими согражданами. Мы в такой же очень эмоциональной обстановке слушали претензии людей. Главным образом, они говорили об увеличении зарплаты из-за изменившихся условий, а также просили объяснить – почему оплата труда за май и июнь оказалась заниженной. Я считаю, что по своей сути, не беру форму, это справедливые требования и люди имеют право быть услышанными и получить ответы на свои вопросы. Они ведь сюда зарабатывать приехали, а не просто так. За столом переговоров мы все решили.

Сегодня жизнь на предприятии возвращается в мирное русло. Фото: gazprom.ru

К настоящему моменту вопрос урегулирован, и сотрудники подрядной организации вернулись на свои рабочие места. Сейчас прямо на заводе работает временная приемная прокурора Амурской области. На контроле ведомства и расследование уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Участие в массовых беспорядках».

- К сожалению, некоторые рабочие совершили противоправные действия – совершили нападение на продуктовый магазин, который расположен в вахтовом поселке, - говорит представитель диаспоры. - Ведутся следственные действия по этому и другим фактам, будут установлены зачинщики и организаторы этих погромов. Они понесут ответственность. В видеороликах, которые выкладывали в интернете, кажется, что в погромах участвовали много людей, но на самом деле тех, кто совершал все эти агрессивные действия, было не так много. Большая часть работников ходили за организаторами, кричали, улюлюкали.

Сегодня жизнь на предприятии возвращается в мирное русло.

- Вопрос по поводу размеров заработной платы и других компенсационных выплат на сегодняшний день уже решен. Люди начали получать деньги. Со своей стороны, я также обещаю постоянный контроль и диалог, как с узбекскими работниками АГПЗ, так и с руководством предприятий, где они трудятся, - подчеркнул Махмуд Рахимов. - А своим соотечественникам я желаю мира и терпения и призываю их соблюдать законы страны, в которой они трудятся. В свою очередь прошу работодателей относиться с уважением ко всем узбекским работникам. И это касается не только той компании, которая участвует в строительстве ГПЗ. Но и все прочие, ведь граждане Узбекистана работают не только на Амурском ГПЗ – они трудятся на многих стройках Амурской области.