Мифы и правда о жажде

Сколько литров в сутки?

- В рамках медицинской специальности анестезиология-реаниматология проводится расчет, сколько воды теряет человеческий организм, чтобы полноценно восполнить эти потери (расчеты нужны, поскольку сам человек зачастую без сознания и не может попросить пить. - Ред.). Так вот, данные говорят о том, что в сутки человек в среднем теряет 2300 миллилитров. Не менее такого количества жидкости и должно поступать в целом в организм за сутки, - поясняет доктор Павлова.

- Кроме того, есть простая формула, - продолжает эксперт. - Индивидуально необходимое количество воды можно посчитать по принципу: 35 - 40 мл на каждый килограмм веса.

ВАЖНО

Такая формула предназначена для здоровых людей. Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, почечные патологии, то норма рассчитывается индивидуально лечащим врачом в зависимости от тяжести болезни.

КСТАТИ

Секрет альпинистов

- Если вы оказались в ситуации, когда нужно какое-то время перетерпеть голод, альпинисты съедают немного снега, - говорит Зухра Павлова. - В обычной жизни это может быть холодная вода. Попав в желудок, она блокирует выделение соляной кислоты. Стимуляция желудка, центра голода на это время тоже прекращается. Такой ход позволит на некоторое время ослабить голод без негативных последствий для слизистой желудка (благодаря блокировке синтеза соляной кислоты).

Поможет ли Н2О в защите от коронавируса?

- Есть такой нюанс: если вы выпьете воды сразу после того, как вирус попал в ротоглотку, то можно избежать его внедрения в клетки слизистой, быстро смыть в желудок, и там коронавирус будет нейтрализован соляной кислотой, - говорит Зухра Павлова.

Так что в принципе можно считать, что в определенные моменты простая питьевая вода действительно может помогать в защите от коронавируса, считает врач. В случае если заражение уже произошло и развилось заболевание, COVID-19, то обильное питье тем более необходимо, поясняют медики. В этом случае вода помогает быстрее выводить из организма продукты вирусной интоксикации.

Кроме того, коронавирусная инфекция нередко сопровождается лихорадкой, высокой температурой. Каждый градус повышения температуры тела приводит к потере 500 мл воды в течение дня, предупреждает Зухра Павлова. Поэтому потери влаги могут быть значительные, при этом неосязаемые, но опасные для организма.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

- Летом в жару мы теряем повышенное количество влаги. «Я рекомендую всегда носить с собой бутылочку, - советует эндокринолог Зухра Павлова. - Сейчас во многих учреждениях, МФЦ, салонах стоят кулеры. Добавляйте все время воду и пейте как можно чаще. По несколько глотков каждые 15 - 20 минут. И желательно, чтобы вода была не холодная, комнатной температуры».

Зухра Павлова, врач-эндокринологФото: Shutterstock

Лучше до еды, во время или после?

- Нередко можно услышать, что пить воду лучше за 20 - 30 минут до того, как плотно поесть. Это хороший совет или миф?

- Когда мы находимся в месте, где готовят еду, много вкусных запахов, то нередко говорим «сосет под ложечкой». С медицинской точки зрения речь идет о выделении пищеварительных ферментов. А если человек выпьет много воды перед тем, как поесть, он эти ферменты банально смывает, уменьшается их концентрация. Это значит, что съеденная потом пища будет хуже перевариваться, - говорит доктор Павлова.

Поэтому пить воду заблаговременно, за 20 - 30 минут до еды, действительно правильно. А прямо во время приема пищи не стоит. «Я рекомендую своим пациентам такой режим: проснувшись, выпиваем теплую воду, через полчаса идем завтракать, - поясняет врач. - За это время успеет выработаться новая необходимая порция пищеварительных ферментов».

Во время приема пищи тоже нужно быть аккуратным с жидкостью. Если перекус короткий, то допускается в среднем полстакана воды. Если же у вас дружеские посиделки, званый обед, можно позволить себе больше жидкости. При этом есть хитрость: если вы пьете маленькими глотками, жидкость будет практически сразу скатываться благодаря малой кривизне желудка в двенадцатиперстную кишку, рассказывает наш эксперт. В итоге пищеварительные ферменты не будут сильно разбавлены. Если же выпивать по полстакана залпом, то произойдет смывание, разбавление ферментов, и пища будет перевариваться хуже.Нередко можно услышать, что пить воду лучше за 20 - 30 минут до того, как плотно поесть. Это хороший совет или миф?

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