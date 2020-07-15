2020-07-15T21:50:25+03:00
Политика

Геннадий Зюганов - Александру Гамову: Твоя шутка - когда я перейду в пасечники - неуместна!

Лидер КП РФ презентовал в Москве свой самый выдающийся труд - Энциклопедию юного пчеловода
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий Зюганов считает, что пчела – главный эколог планеты. И единственное в мире существо, которое имеет сеть фабрик, производящих уникальные продукты.Геннадий Зюганов считает, что пчела – главный эколог планеты. И единственное в мире существо, которое имеет сеть фабрик, производящих уникальные продукты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- ... Алло! Товарищ Генеральный Секретарь, это поклонник вашего пасечного дела. Сегодня все каналы передают репортажи о том, что вы издали Энциклопедию юного пчеловода. Скажите, пожалуйста, какой тираж у этой книги?

- Он пробный вышел – тысяча экземпляров.

- Ох, как мало!

- Надо иметь в виду, что это впервые издано такое. Была энциклопедия Рута, но она написана для специалистов.

А здесь я пять раз принимался. Это своего рода заказ моей семьи, моего рода.

Семья 350 лет занимается пчелами, учительствует. И прадед, и дед, и отец, и все его братья. И я.

Но сейчас природа оказалась в очень трудном положении. А пчела – особенно. Она - эколог планеты. 80 % того, что у вас на столе, - это ее работа. Без нее этого не будет.

Геннадий Зюганов - Александру Гамову - об Энциклопедии юного пчеловода: «Ее 350 лет собирали мои предки»

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- Но вот пчёлы массово гибнут...

- А в Южном полушарии уже погибла половина пчел. И эта беда, как пожар, распространяется по всему свету.

У нас два года назад был европейский форум, я проводил его в Кремлевском дворце. А в следующем году будет Всемирный форум в Башкирии.

Это очень сложная и ответственная проблема - гибель пчёл. А у нас сейчас применяется химия, всякие мерзости. В прошлом году сотни тысяч семей пчёл погибли.

У нас в стране в советское время было почти 10 миллионов, даже больше пчелосемей. А сейчас - три миллиона.

И продолжается это варварство. Ввозят химию, гербициды, опыляют без разбора, никого не предупреждают.

Появилось новое понятие – зеленая пустыня. Вроде зелень есть, а ничего живого там нет. Ни пчел, ни комаров, ни мошек, ни птиц. Это жуткая вещь.

- Скажите, а эта ваша Энциклопедия адресована юным?

- Я с детских лет занимался пчёлами, отец вернулся с фронта на одной ноге, ему нужен был подмастерье. Поэтому я с 5-7 лет уже работал с ним.

А вообще-то - юным - то есть, начинающим пчеловодом - можно быть и в 60!

Но она - эта книга - написана так, что там 70 вопросов, можно на каждый найти ответ, который позволит человеку осмысленно заниматься пчеловодством.

- Что там самое главное?

- Пчела – главный эколог планеты. И единственное в мире существо, которое имеет сеть фабрик, производящих уникальные продукты: мед, маточное молоко, воск, прополис, пергу.

Все продукты - эффективные. Кто ни пытался их воссоздать, никому не удалось.

При раскопках египетских пирамид нашли мед, его качества сохранились.

Больше нет ничего похожего в мире. Так что - советую мою работу посмотреть.

Энциклопедия - это объемистый труд. Там одних только иллюстраций почти тысяча. Она должна быть интересна для человека, который открыл ее.

Написать о сложных вещах понятным, доступным языком, чтобы это было интересно, - очень сложно.

- Раньше говорили – золото партии. Это что теперь – мед партии будет?

- Да ладно. Можно, конечно, шутить. Но беда заключается в том, что у нас на сегодняшний день закона нет. (О пчеловодстве. - А.Г.) Правительство вроде обещало поддержать. При Ельцине я закон подготовил, был уверен, что подпишут. Завернули, не подписали. Он апробирован на европейском форуме, все научные учреждения дали рекомендации. Он нужен позарез. Иначе просто беда будет.

- В этой Думе вы его уже предлагали?

- Я предлагал, выставку большую там развертывал. Провели интересные слушания. Я все включил в энциклопедию.

- Значит ли это, что когда вам, товарищ Генеральный Секретарь, будет лет девяносто, и вы уйдете на пенсию, - что вы перейдете в пасечники?

- Знаете, я не думал, что такой умный человек будет на языке Караулова все это… Вы хотите выжить?

- Да!

- В Коране сура есть, в Библии описано – все государи занимались этим - Ярослав Мудрый, Ричард Львиное Сердце...

Петр Великий имел пасеку на Финском заливе. Лев Толстой считал это лучшим способом заняться серьезным делом. Наполеон, когда ему присвоили императора, сорвал лилии с мантии и нацепил золотых пчел.

В трехстах гербах мира есть пчела. Вдумайтесь в это! Этим вы должны заниматься каждый день, если собираетесь выжить.

- Извините за вопросы дурацкие, товарищ Генеральный Секретарь. И спасибо вам огромное за такой подарок юным россиянам.

- Это подарок от моего рода. Это сложная была задача, я дал обет отцу, я его выполнил.

- Да здравствует Компартия России!

- Ладно, давай...

ИСТОЧНИК KP.RU

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