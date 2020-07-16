Волонтеры делают чище реки и озера страны

Несколько лет назад мой отец чистил речку Шаню в деревне под Медынью в Калужской области, где у него была дача. Вооружился граблями, вилами и огромными полиэтиленовыми мешками. Выволок горы мусора, освободил от непролазных водорослей и хлама вход в речку. Потом позвонил и сказал, что можно приезжать с детьми и купаться.

Таких неравнодушных людей у нас в стране много - 900 тысяч человек вышли на Всероссийскую экологическую акцию «Вода России», организованную Центром развития водохозяйственного комплекса под эгидой Минприроды России. Акция продлится до конца октября. Она уже стала одной из крупнейших экологических инициатив 2020 года.

Так что с волонтерами у нас все в порядке. Гораздо хуже с чистой водой.

Сизифов труд?

Энтузиазм активистов измеряется в количестве заполненных мусорных мешков и в сотнях километров берегов, очищенных от хлама и прочих отходов жизнедеятельности человека.

Например, с берега озера Святое в Шиловском районе Рязанской области вывезли 150 мешков мусора. 500 мешков собрали за день участники акции «Вода России» - сотрудники администрации Аргаяшского сельского поселения (Челябинская область). Тюмень тоже привела в порядок берега своих водных объектов… И так по всей стране, можно перечислять до бесконечности.

В ходе акции вместо планируемых 1,5 тысячи уже очищено 2,5 тысячи километров прибрежных территорий. Минприроды России назвало тройку самых активных регионов-участников - это Ингушетия, Северная Осетия и Саха (Якутия).

Низкий поклон всем, кто засучил рукава, надел перчатки и лично занялся уборкой. Но откуда же берутся эти горы мусора? Ответ прост: тех, кто мусорит, у нас на порядок больше, чем тех, кто пытается беречь природу. Увы, проходит день, неделя, на очищенное место приходят отдыхающие, и все повторяется.

Спасем Волгу!

Около 80 процентов бытового мусора, оставленного на берегах рек и озер, попадает в воду. Вместе с мусором в воде оказываются химические вещества, губительные для людей и для экосистемы водоемов. Одноразовые стаканчики, пластиковые пакеты и бутылки, жестяные банки, разбитое стекло, окурки, упаковки из-под чипсов, обертки от конфет - вот основная масса того, что находят на берегу экозащитники. По статистике, в год один человек производит пятьсот килограммов мусора. Так что сейчас речь идет не столько о благородстве участвующих в акции граждан, сколько о способе выжить и не утонуть в горах отходов в самом буквальном смысле.

На данный момент в России, по разным данным, загрязнено от 75 до 82 процентов пресных вод, а от качества воды в естественных источниках зависят здоровье, продолжительность и безопасность жизни людей. Еще чуть-чуть, и велик шанс, что в богатейшей водными ресурсами стране (14 морей, 2 миллиона озер и 2,5 миллиона рек) не останется чистой питьевой воды.

Наиболее загрязнен бассейн Волги - реки-кормилицы. На ее берегах - половина российских городов, в ее пойме проживает 40 процентов населения страны - около 60 миллионов человек. Колоссальные цифры. При этом Волга засорена предельно. Беспредельно.

По словам Ирины Маркиной, эколога, участницы онлайн-конференции «Живая Волга 2020», «канализация при строительстве жилых комплексов и коттеджных поселков делается последней, и на нее обычно не хватает денег. И это рядовая проблема, а не вопиющий случай». За последние сто лет антропогенная нагрузка на реку достигла беспрецедентного масштаба. Из крупной водной артерии она превратилась в каскад водохранилищ и «братскую могилу» для многих видов животных и растений. И, как отмечают специалисты, состояние Волги - характерный портрет многих водных систем России.

- Состояние великой русской реки удручающее, - подтверждает Мария Малороссиянова, координатор проекта «Живая Волга 2020». - По-прежнему в нее попадает большое количество промышленных стоков. Это 40 процентов от того, что загрязняет реку. Нацпроект по оздоровлению Волги предусматривает серьезный комплекс работ по строительству очистных сооружений для предприятий.

По информации экономиста, эколога и гидролога Виктора Данилова-Данильяна, остальные 60 процентов загрязнения (сельскохозяйственные, ливневые, бытовые несанкционированные стоки, содержащие тяжелые металлы, микропластик и мусор) пока остаются без внимания.

- Очищать берега - дело нужное, но этого недостаточно, - говорит Мария Малороссиянова. - Важно не проходить мимо, если вы заметили, что вода сменила цвет и появилась нефтяная пленка. Нужно срочно обращаться в соответствующие инстанции, рассказать об обнаруженных незаконных сливах и в прямом смысле выводить нарушителей на чистую воду.

ДЕЛО КАЖДОГО

«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМА»

Памятка с таким названием выпущена для волонтеров и всех неравнодушных.

1 Если катастрофа буквально бросается в глаза, набирайте 112. Обращение не гарантирует, что вопрос будет оперативно решен. Поэтому ваши дальнейшие действия должны быть направлены на максимальное распространение информации.

2 Делайте фото- и видеофиксацию происшествия.

3 Через электронные приемные рассылайте обращения во все инстанции. Понадобится творческий подход. Скорее всего, в вашей администрации найдется неравнодушный сотрудник, который захочет разобраться (у администрации, к слову, есть все полномочия для решения проблемы). Но возможно, чтобы начать делать свою работу, ему понадобится «волшебный пинок» от сотрудников природоохранных органов. Вот список организаций:

• местная администрация;

• прокуратура;

• Госадмтехнадзор;

• Росприроднадзор;

• региональное минприроды;

• губернатор;

• Рыбводнадзор (звоните на горячую линию, если заметили всплывшую рыбу).

4 Публикуйте пост в соцсетях, ставьте региональные хештеги, отмечайте местную администрацию, минприроды. Размещайте посты в местных пабликах с фото, адресом и временем обнаружения загрязнения.

5 Сообщайте о проблеме в комментариях к первому посту, который стоит в инстаграм-аккаунте руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, главы вашего муниципалитета и так далее.

6 Информируйте некоммерческие экологические организации, местных депутатов, членов местной и региональной общественной палаты. Они могут привлечь СМИ.

Республика Карелия, Медвежье-горский р-н, с. Сосновка, май 2020 года.

ЦИФРА

10 экомарафонов проведено в стране за последний год. Очищали берега Волги, рек Кавказа, Байкала, Дона, Крыма и других водоемов.

Самые активные:

Ингушетия (на уборку вышел каждый третий житель республики), Северная Осетия и Саха (Якутия). В число лидеров также вошли республики Татарстан, Дагестан, Бурятия и Тыва, Красноярский край, Калужская, Саратовская, Астраханская, Волгоградская, Кемеровская и Липецкая области.

ТАК И СКАЗАЛ

Начальник Экологического волонтерского центра при Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности Павел БРАГИН:

- Людям нравится участвовать в полезном деле. Ощущение того, что ты делаешь что-то важное, на природе, всегда положительно сказывается на моральном состоянии. Войти в ряды эковолонтеров просто: обычно организации, которые проводят подобные мероприятия, находятся при исполнительных органах власти в вашем городе. Оттуда направят и животных спасать, и заниматься уборкой территорий в рамках «Воды России». Проводится немало интересных акций и мероприятий, включающих турпоходы и экологические фестивали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 удивительных фактов

Данный материал не содержит ни капли «воды», только факты

Что будет, если выпить дигидрогена монооксид? Кто победит - арбуз или медуза? Существует ли в природе Н2О? (подробности)