2020-07-16T01:35:14+03:00
Экономика

В России больше обманутых дольщиков, чем принято думать. Просто еще не всех посчитали

Как расходуются деньги на решение квартирной проблемы сотен тысяч россиян
Дмитрий КОЗУРОВ
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По подсчетам экспертов, стране 180-200 тысяч обманутых дольщиков. Фото: Ведомости/ТАССПо подсчетам экспертов, стране 180-200 тысяч обманутых дольщиков. Фото: Ведомости/ТАСС
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Счетная палата изучила, как в России защищают права дольщиков, и особенно тех, кто уже имел несчастье связаться с нечистыми на руку строителями. В отчете, с которым ознакомилась «Комсомольская правда», говорится, что в стране есть тенденция к увеличению числа обманутых дольщиков.

УЧЕТ ЕЩЕ ИДЕТ

Но сначала их нужно пересчитать. Оказывается, это пока не сделано.

- По подсчетам экспертов, у нас в стране 180-200 тысяч обманутых дольщиков. Но это именно что оценки. Эту цифру надо выверять, - сказала в эфире Радио «Комсомольская правда» аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Этой работой занимается Фонд защиты прав дольщиков (официальное название у организации очень длинное – Фонд по защите граждан – участников долевого строительства). Ему нужно, во-первых, довести до ума все долгострои, а во-вторых, вести реестр всех строящихся домов, чтобы решить проблемы можно было на самой ранней стадии, а не когда застройщик уже обанкротился, а его хозяева смылись от российской Фемиды в теплые края.

Фонд зарегистрирован в 2017 году.

- Пока еще, надо признать, Фонд не развернулся в полную силу, идет процесс наладки. Создание того же реестра – это огромная работа, - предупредила Орлова. - Он создан, чтобы количество обманутых дольщиков уменьшалось, все возможности есть для этого.

При этом Счетная палата предупреждает: обманутых дольщиков может стать больше. По крайней мере юридически.

- Система создана и запущена, но ей нужно дать время поработать. Пока у нас нет реальной, окончательной картины по обманутым дольщикам. Скорее всего в процессе наведения порядка, в процессе учета будут выявлены новые обманутые дольщики, - считает Орлова. – Главное, чтобы не получилось так, что государство создало целый фонд, целый институт развития, а какие-то люди оказались забыты.

Защищать права дольщиков планировалось на деньги самих дольщиков. Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Защищать права дольщиков планировалось на деньги самих дольщиков. Фото: Митя Алешковский/ТАСС

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ

Защищать права дольщиков планировалось на деньги самих дольщиков. Застройщики обязаны отчислять в Фонд 1,2% с каждой проданной квартиры, если только они не были построены с применением эскроу-счетов. Этих денег не хватило, пришлось добавлять из бюджета: на конец 2019 года Фонд получил почти 63 млрд рублей госсубсидий, а это больше, чем удалось собрать с застройщиков. В 2020 году организация получила новый транш.

- Я бы не сказала, что это просчет, что приходится докапитализировать Фонд. Но определенные недоработки были. По сути, только в 2019 году система начала выстраиваться. Мы показали сейчас риски, которые возникают при ее развитии, - сказала Орлова.

В отчете отмечается, что с 2017-го по 2019-й в десятки раз выросли расходы на содержание самого Фонда. Тут, впрочем, ничего удивительного нет, ведь в 2017-м он только был учрежден. Логично, что со временем появлялись новые люди и рос штат. Тем более, судя по цифрам, которые приводят аудиторы, желающих поработать на благо обманутых дольщиков должно было быть немало.

Дело в том, что в 2018 году месячная зарплата в Фонде составляла 422,7 тысяч рублей. В 2019-м пришлось затянуть пояса – платили «всего» 338,9 тысяч рублей. Причем это не оклад начальника – это средняя получка по конторе. В прошлом году средний сотрудник Фонда получал в 3,6 раз больше среднего москвича и в 7,1 раз больше среднего россиянина.

- Это не уникальная ситуация, такие же факты мы находили и находим в других госкорпорациях и институтах развития, - констатировала Орлова. – В таких случаях мы спокойно садимся с руководством и задаем вопросы, почему зарплаты именно такие. В данном случае были соображения, что в Фонде должны работать хорошие специалисты, чей труд, разумеется, не из дешевых. Мы не против хороших специалистов, но вопрос с зарплатой все-таки посоветовали пересмотреть. Но нужно отметить, что не так давно в Фонд пришло новое руководство, нужно все-таки дать ему время. Задачи у них серьезные, они на особом контроле у главы государства, а главное – у самих дольщиков. Да и мы проследим за тем, как исполнены наши предписания.

В отчете Счетной палаты приводят и объяснение такого положения дел от самого Фонда:

- Установление высокой заработной платы сотрудникам в Москве обусловлено тем, что деятельность Фонда уникальна и требует найма в штат профессионалов с исключительными компетенциями (набор осуществляется по большому перечню критериев, среди которых высокий уровень образования, успешный опыт работы в смежных областях, высокая мотивация, организаторские способности, морально-этические качества). Кроме того, перед сотрудниками поставлены существенные задачи, выполнение которых требует высокой вовлеченности в работу. Процессы в Фонде выстраивались с нуля, без возможности использования опыта аналогичных организаций, что, в свою очередь, требовало создания уникального штата с широким набором компетенций.

Закон разрешает Фонду инвестировать временно свободные деньги – и он этим активно пользовался. 30 млн рублей отправились на депозиты, 8 млн – на покупку ценных бумаг. Это позволило чиновникам заработать 1,6 млн.

- Ситуация, конечно, неоднозначная, - признает аудитор Светлана Орлова. – Люди ждут жилье, они уже за него заплатили, заплатили деньгами, которые многие копили годами. А организация, которая должна достроить их дома, вместо этого кладет деньги на счета в банк. Но другое дело, куда они будут вкладывать заработанное. И те ли объемы денежных средств нужно сейчас держать на счетах, чтобы заработать проценты. Через какое-то время мы вернемся к Фонду и это проверим. К тому же, уже будет ясно, как складывается ситуация с дольщиками, становится их больше или меньше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3061 дом общей жилой площадью 18,1 млн кв. м. – числятся в едином реестре проблемных объектов

1071 застройщик – не выполнил свои обязательства в срок

76 регионов страны – столкнулись с проблемой обманутых дольщиков

775 проблемных домов расположены в Московской области – это самый большой показатель по регионам

ИСТОЧНИК KP.RU

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