Верните наши пенсии: Минтруд предлагает компенсировать потерянный по вине мошенников доход

Минтруд предлагает восстановить справедливость. А именно - вернуть на счета граждан тот инвестиционный доход, который они потеряли из-за действий недобросовестных агентов. Речь о накоплениях на будущую пенсию. И чтобы понять, в чем заключается инициатива, сначала объясню, в чем суть проблемы. А потом расскажу, почему она была ой как нужна лет пят назад, а не сейчас.

БОРЬБА ЗА «ЖИРНЫХ» КЛИЕНТОВ

Речь только о накопительной части пенсии. Ее мы формировали с 2002 по 2013 год. Сначала с каждой зарплаты отчисляли по 2%, а потом – по 6%. Деньги шли либо в государственную управляющую компанию, либо в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Там они вкладывались в ценные бумаги, а те приносили инвестиционный доход. Все это вместе должно было стать нашей будущей индивидуальной прибавкой к пенсии.

С 2014 года систему заморозили – новые отчисления перестали поступать. Но накопленные суммы остались. И вот за них развернулась борьба между фондами. Чтобы переманить клиентов друг у друга, они стали использовать агентов: банки, страховые компании, частные конторы. За каждого приведенного будущего пенсионера им платили комиссию – от 500 до 5000 рублей. Размер зависел от «жирности» клиента. Чем больше у него пенсионных накоплений, тем выше была цена за него.

Естественно, многие агенты стали «химичить». Чтобы оформить заявление, нужно было знать лишь паспортные данные и номер СНИЛС («зеленая карточка пенсионного страхования») клиента. Агенты обманом получали к ним доступ (подробнее - см. «Вопрос ребром»). Клиенту либо вовсе не говорили, что его деньги переводят в другой НПФ, либо убеждали, что так ему будет гораздо выгоднее.

ПОТЕРИ – 110 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

В принципе ничего страшного в этом не было. Деньги никто не крал, они просто переходили в другой фонд. Доходность в тех примерно одинаковая. Плюс никто не знает, какой фонд окажется самым прибыльным в будущем. Это как повезет. Но нюанс вскрылся позднее.

По закону граждане имеют право переводить деньги в другой фонд не чаще, чем раз в пять лет. А если они хотят это сделать досрочно (например, через 2 или 3 года), то им не возвращают весь накопленный за это время инвестиционный доход. Естественно, при переоформлении агенты предпочитали упустить этот момент. Ведь тогда человек, скорее всего, отказался бы, а они не получили бы комиссию.

По оценкам Счетной палаты, за счет подобных махинаций общие потери будущих пенсионеров составили 110 млрд рублей. А по оценкам Следственного комитета, только за 2017 и 2018 годы пострадало больше полумиллиона человек. За все годы число жертв явно превышает миллион.

О том, что их перевели в другой фонд, люди узнавали случайно. И восстанавливать справедливость приходилось через суд. Но даже если им удавалось вернуть деньги в первый фонд, потерянный инвестдоход им не всегда возвращали. Бывало, что суд вставал на сторону фонда и отказывался возмещать потерянные деньги. То есть отстаивать свои права в большинстве случаев не было никакого смысла. Получалось, что принципиальный человек, дошедший до суда, терял инвестиционный доход дважды. Сначала в первом фонде, а потом и во втором. Ведь оттуда он тоже уходил досрочно.

Вот именно эту несостыкову и решили исправить в Минтруда. Там хотят внести поправки в законы, которые обяжут и Пенсионный фонд России, и НПФы автоматически возвращать клиенту потерянный инвестиционный доход. В том случае, если он сможет доказать, что деньги перевели без его ведома или обманным путем.

ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВЕРНУТЬ БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК?

Прямо скажу, законопроект хороший, но, как и многие инициативы наших чиновников, запоздалый. Агенты НПФ активно лютовали несколько лет назад. Сейчас объемы сократились на порядок. За этим стал активно следить Центробанк и правоохранительные органы. Да и сами фонды стали перепроверять анкеты и проводить разъяснительную работу, не желая расставаться с деньгами клиентов из-за ушлых агентов.

Закон принесет пользу лишь при соблюдении нескольких условий. Первое - если деньги можно будет вернуть задним числом, то есть тем людям, которые уже их потеряли. А не только «новеньким» пострадавшим. Второе – если порядок их возврата будет упрощенным, а не через суд. Тратить несколько месяцев на разбирательства в судах ради 15 - 20 тысяч рублей готов не каждый. И третье – если второй фонд переведет обратно не только полученную сумму, но и тот доход, который он успел заработать за то время, что деньги были у него.

Тем более что потерянный инвестиционный доход никуда не делся. По закону эти деньги остались на специальных резервных счетах. Фонды копят их на случай кризиса. Поэтому вернуть потерянные деньги на индивидуальный счет клиента не составит труда. Правда, вряд ли желающих будет много. Большинство обманутых граждан давно махнули рукой и не стали качать права. Особенно если речь идет о пенсионных накоплениях, которые наше государство то замораживает, то хочет изъять и перевести в баллы.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Как защититься от обмана?

Жертвой недобросовестных агентов может стать каждый. Особенно стоит беспокоиться тем, кто родился с 1967 по 1989 год и в период с 2002 по 2013 год получал высокую белую зарплату. За таких людей дают самые высокие комиссии.

Мошенники используют разные схемы. Могут подсунуть документы на переход в другой фонд в пачке других. Например, при оформлении кредита. Есть случаи, когда агенты ходят по домам, пугают тем, что нужно срочно написать заявление – иначе пенсионные накопления сгорят. А есть и такие случаи, когда агенты открывают липовое кадровое агентство. То есть якобы предлагают хорошие вакансии, но по факту просто собирают с людей паспортные данные и номера СНИЛС. И дают подписать нужные документы.

Конечно, заявление могут оформить и за вас. Но так уже мало кто делает. За подделку подписи грозит уголовная ответственность. Как правило, стараются запутать человека, чтобы он лично поставил подпись. И здесь главное правило банально – всегда читать то, что вам дают на подпись. И всегда задавать вопросы, если вам что-то непонятно в тексте договора.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Как узнать, где лежат мои накопления

Это можно сделать в двух местах:

- На портале госуслуг. В строке поиска вбиваете «Пенсионный фонд России». Внутри ищете раздел «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР».

- На сайте ПФР в разделе «Личный кабинет гражданина». Вход по логину и паролю от портала госуслуг. Переходим по ссылке «Получить информацию о сформированных пенсионных правах». Внутри будет информация о стаже, накопленных баллах, пенсионных накоплениях и о том, где они лежат.

КОНКРЕТНО

Кто управляет нашими деньгами на старость

Государство (Внешэкономбанк) - 1,8 трлн рублей

Частники (НПФы) - 2,8 трлн рублей

P.S. Средний накопительный счет составляет 100 тысяч рублей. Чтобы понять, какую ежемесячную прибавку к пенсии дает эта сумма, ее нужно разделить на так называемый «срок дожития». Сейчас он по закону составляет 258 месяцев. То есть средняя прибавка составит 400 рублей в месяц.