В Палермо прошёл самый сильный ливень за 200 лет

В итальянском Палермо на острове Сицилия за два часа выпала годовая норма осадков. Мэр города Леолуки Орландо сообщил, что ливень стал самым мощным за последние 200 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790852" frameborder="0"></iframe> «Самый сильный дождь за 200 лет»: в Палермо за два часа выпала годовая норма осадков.

Мэр Палермо также отметил,что никто не прогнозировал такого дождя, поэтому власти не объявили штормовое предупреждение.

В сицилийском Палермо за 2 часа выпала годовая норма осадковФото: GLOBAL LOOK PRESS

В некоторых частях города уровень воды достигал крыш автомобилей.

- Менее чем за два часа в Палермо выпало более метра дождя, - добавил Леолуки Орландо.

Последствия сильнейшего ливня в Палермо.

Мэр отметил, что если бы власти объявили красный уровень погодной опасности, все необходимые процедуры проходили бы активнее, что уменьшило бы риски, несмотря на масштаб наводнения.

Первые сообщения о жертвах не подтвердилисьФото: GLOBAL LOOK PRESS

Это был самый сильный дождь минимум за 200 летФото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителям, застрявшим во время ливня в туннеле, пришлось выбираться из него вплавь. Агентство ANSA сообщало ранее о двух жертвах потопа, которые не смогли выбраться из своей машины, однако эти сообщения не подтвердились.