2020-07-16T12:42:33+03:00
В мире

В Палермо прошёл самый сильный ливень за 200 лет

За два часа в городе выпала годовая норма осадков
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Палермо прошёл сильнейший ливень за минувшие 200 летВ Палермо прошёл сильнейший ливень за минувшие 200 летФото: EAST NEWS
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В итальянском Палермо на острове Сицилия за два часа выпала годовая норма осадков. Мэр города Леолуки Орландо сообщил, что ливень стал самым мощным за последние 200 лет.

«Самый сильный дождь за 200 лет»: в Палермо за два часа выпала годовая норма осадков.

Мэр Палермо также отметил,что никто не прогнозировал такого дождя, поэтому власти не объявили штормовое предупреждение.

В сицилийском Палермо за 2 часа выпала годовая норма осадков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сицилийском Палермо за 2 часа выпала годовая норма осадковФото: GLOBAL LOOK PRESS

В некоторых частях города уровень воды достигал крыш автомобилей.

- Менее чем за два часа в Палермо выпало более метра дождя, - добавил Леолуки Орландо.

Последствия сильнейшего ливня в Палермо.

Мэр отметил, что если бы власти объявили красный уровень погодной опасности, все необходимые процедуры проходили бы активнее, что уменьшило бы риски, несмотря на масштаб наводнения.

Первые сообщения о жертвах не подтвердились Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первые сообщения о жертвах не подтвердилисьФото: GLOBAL LOOK PRESS

Это был самый сильный дождь минимум за 200 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это был самый сильный дождь минимум за 200 летФото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителям, застрявшим во время ливня в туннеле, пришлось выбираться из него вплавь. Агентство ANSA сообщало ранее о двух жертвах потопа, которые не смогли выбраться из своей машины, однако эти сообщения не подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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