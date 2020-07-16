«Врачи от Бога, инвалид-курьер и тот, кто нашел сурмаму Алле Пугачевой»: кого арестовали по делу о торговле суррогатными детьми в Москве

О задержании четверых медиков по делу о торговле суррогатными детьми стало известно в среду, 15 июля. Скупую информацию выдал Басманный суд: «Следствие настаивает на заключении под стражу». В закрытом режиме дела слушались до поздней ночи. Итог: всех четверых отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 14 сентября.

Первые часы информации было настолько мало, что журналисты гадали, по какому из двух дел, связанных с суррогатными детьми для иностранцев, взяли врачей. Напомним, в январе и июле случились две очень похожие истории. Сначала в Подмосковном Одинцове в трехкомнатной квартире умер новорожденный мальчик. Врачи скорой приехали на вызов и ахнули: помимо умершего крохи в квартире с двумя нянями были еще трое младенцев.

Позже выяснилось, что все дети рождены суррогатными мамами для граждан Филлипин. Причиной гибели ребенка стала внезапная младенческая смерть. А спустя полгода в Москве на улице Аргуновской врач поликлиники обнаружила пятерых новорожденных младенцев с нянями из Китая. Малыши тоже рождены суррогатными мамами, только на этот раз для граждан КНР. В нашей стране они застряли из-за закрытых границ и пандемии коронавируса. В обоих случаях возбудили уголовные дела, а детей отправили в Дома малютки.

Следственный комитет историю с арестом врачей комментировать отказался. Но от адвокатов медиков стало известно: их подзащитные проходят по делу полугодовалой давности. Тому, где умер малыш с Филиппин. Так кого же и за что арестовали в Басманном суде.

В квартире на было детских кроваток. Младенцы спали на обычной постели, все вместе. Фото: СУ СК РФ по Москве

КОГДА ШАНСОВ НЕТ, ИДИ К АШИТНИКОВУ

«Филиппинское суррогатное дело», как положено, возбудили по факту смерти ребенка. А когда пришли результаты вскрытия с заключением «внезапная младенческая смерть», что равно - «никто не виноват», поползли слухи, мол, перспектив у следствия никаких. Дело по 109 статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» переквалифицировали на более мягкую 127 УК РФ «Торговля людьми». Но и тут у следствия были сложности: дети-то рождены по официально разрешенной в нашей стране программе суррогатного материнства, то есть все законно. Подмосковное дело почти сразу забрал аппарат Следственного комитета. И вот спустя полгода тишины — аресты. Медиков брали громко: обыски, силовики с автоматами.

Первым в Басманный суд доставили Тараса Ашитникова. Медик-репродуктолог с 26-летним стажем вину свою отрицает.

- Я просто делал свою работу, - заявил Тарас Ашитников в суде еще до того, как на его руках защелкнулись наручники.

Исходя из уголовного дела, именно Ашитников успешно подсадил суррогатным матерям все четыре эмбриона от филиппинских родителей. На тот момент он работал в одной из лучших клиник ЭКО страны «Петровские ворота». О самом враче среди тех, кто хоть раз сталкивался с проблемой зачатия, ходят легенды. «Когда совсем нет шансов забеременеть, идите к Ашитникову» - такие советы из уст в уста передают друг другу бездетные пары. И пустыми их не назовешь. Член российской, американской и европейской ассоциаций репродуктологии творит чудеса. На ЭКО (процедура оплодотворения путем подсадки эмбриона из пробирки) к нему приезжали самые безнадежные пары со всех уголков России и нескольких десятков иностранных государств.

Тарас Ашитников

Довольные клиенты, которые благодаря репродуктологу стали мамами и папами, шокированы арестом.

- До Тараса Ашитникова у меня было 7 подсадок эмбрионов и нулевой результат. А с ним просто чудо какое-то случилось. Я родила двойню, причем эмбрионы прижились с первого раза. Он врач от Бога, и посадить его в СИЗО - это преступление простив всех бездетных пар мира, - говорит москвичка Валерия Данилова.

То, что делал ЭКО суррогатным мамам для пар с Филиппин, Ашитников не отрицает. Но именно это и было его работой в лицензированной и вполне легитимной клинике. В ней же работали отправленные все в тоже СИЗО гинекологи Юлианна Иванова (она, кстати, жена Ашитникова) и Лилия Панайоти. Именно они вели беременности суррогатных мам, которые вынашивали филлипинских детей. Судя по тому, что патологий у беременных не было, сработали хорошо.

Мы не нашли ни одного дурного отзыва от клиенток: только благодарности и недоумение, вызванное арестом. Кстати, роды у суррогатных мам они не принимали. Малыши появились на свет в государственных роддомах и пока к акушерам у следствия претензий нет.

Четвертая арестованная Валентина Чернышова работала к клинике курьером. Инвалид второй группы привозила суррогатным мамам продукты и лекарства. Женщины не жаловались, и Валентина искренне не понимает, что натворила и за что оказалась за решеткой.

Туда же в СИЗО следствие планирует оправить еще одного фигуранта этого уголовного дела — Владислава Мельникова, генерального директора Европейского центра суррогатного материнства. В свое время в интервью он рассказывал, что подбирал суррогатных мам Для Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

16 июля Басманный суд рассмотрит ходатайство об его аресте. Мельников действительно помогал филлипинцам координировать программу суррогатного материнства. Кроме того, суд рассмотрит требование об аресте еще трех врачей.

При этом клиенты, даже родители умершего младенца, никаких претензий к врачам не имеют.

За детьми в Одинцово присматривала супружеская пара. В Москву 35-летняя Юлия Грабильникова с мужем переехала из Донецка осенью 2019 года

А ЧТО С ДЕТЬМИ?

А вот к следствию у родителей-филлипинцев вопросов множество. Уже полгода они не могут забрать своих детей. Двое из троих малышей — брат и сестра - близнецы. Их отец один из руководителей страны. У мужчины были серьезные проблемы. Ашитников провел для него сложную операцию, которую нигде в мире сделать не могли. Еще одного мальчика мечтают забрать домой простые работяги с Филлипин. Нам удалось пообщаться с юристом, который представляет интересы этих двух семей.

- За эти полгода генетические родители написали сотни жалоб и обращений. Мы требуем проведения генетической экспертизы и передачи детей, но в ответ получаем только отписки. При этом родители ничего не знают о детях: где они находятся, в каком состоянии их здоровье… На эти и другие вопросы следствие не отвечает, - рассказал «Комсомольской правде» Константин Свитнев, юрист работающий по защите прав суррогатных родителей.

Свитнев помогал родителям составлять договора о суррогатном материнстве. По его мнению, юридически там все чисто.

- Врачей арестовали за то, что ни делали свою работу, причем делали ее отлично. Обвинение в торговле людьми совершенно безосновательно. В России разрешено суррогатное материнство. И биологические родители не покупают детей. Они оплачивают процедуру ЭКО, процесс вынашивания младенца, услуги кормилицы, но это не равно покупке ребенка, - отметил Константин Свитнев.

КСТАТИ

Пятерых младенцев из Китая также до сих пор не передали родителям. Мамы и папы из КНР уже подготовили иски в суд.

«Комсомолка» следит за расследованием этих громких уголовных дел.

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