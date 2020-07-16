Благодаря «Пятёрочке» мелкая техника для кухни на Ozon.ru дешевле на треть!

«Партнёрская акция «Пятёрочки» с одним из самых популярных в России маркетплейсов – Ozon, открывает новые возможности для наших гостей – участников программы лояльности «Выручай-карта». Согласно исследованию РОМИР, покупатели «Пятёрочки» активно интересуются такими категориями, как «бытовая техника и электроника» и «онлайн-торговля и маркетплейсы». Благодаря сотрудничеству с Ozon мы даём нашим гостям отличное предложение сразу в двух важных для них сегментах. Готовить свои любимые блюда и осваивать новые рецепты станет гораздо быстрее, удобнее и интереснее с разными кухонными помощниками. Кроме того, в самый разгар сезона свежих овощей и фруктов техника будет незаменима для приготовления различных витаминных коктейлей и получения витаминного заряда на весь год! А кешбэк 5% за покупку этой категории – еще одно преимущество «Пятёрочки», - отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Чтобы принять участие в акции и получить 30-процентную скидку, необходимо с 14 июля по 20 июля 2020 года совершить покупку в магазине «Пятёрочка» на сумму от 555 рублей и при оплате на кассе предъявить «Выручай-карту». В течение 24-х часов после покупки в мобильном приложении «Пятёрочки» отобразится специальный купон со скидкой 30%. Отметим, что в акции участвует мелкая кухонная техника очень популярных у россиян брендов Bosch, Tefal, Moulinex, Kitfort, Philips, Galaxy, Polaris… Полный список доступных товаров желающие легко найдут на странице акции www.ozon.ru/5ka. Дальше - еще проще: чтобы приобрести необходимый товар со скидкой, необходимо активировать купон на сайте Ozon.ru или в мобильном приложении Ozon и дождаться доставки.

Не сомневаемся, что с новыми блендерами, соковыжималками, мультиварками, мясорубками, электросковородами, электрогрилями, кухонными комбайнами ваши кулинарные возможности вырастут в разы, и вы обязательно порадуете своих близких новинками. Но затягивать с покупками не советуем: воспользоваться скидкой можно до 31 июля 2020 года включительно, при этом количество товаров в заказе не ограничено.

КСТАТИ

Это не первая совместная акция «Пятёрочка» и интернет-магазина Ozon.ru. В 2019 году предложениями воспользовались свыше 30 тысяч гостей торговой сети.