Надежный плацдарм: строительство второй очереди комплекса «Невская Ратуша» идет с опережением

«Невская Ратуша» - один из ключевых объектов бизнес-инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Грандиозный по своим техническим характеристикам и возможностям административные комплекс возводит компания «Галс-Девелопмент», ключевой игрок строительного рынка России.

О ходе строительства второй очереди Административного общественно-делового комплекса с подземной автостоянкой» «Невская Ратуша» рассказали в компании.

Работы стартовали летом 2019 года, ввод в эксплуатацию первого этапа нового строительства намечен на III квартал 2022 года. На текущий момент процесс движется с опережением графика.

Планировалось, что масштабные работы завершатся 22 августа 2020 года, но благодаря взаимодействию всех служб, удалось справиться со стоящей задачей на месяц раньше.

Застройщиком (АО «М») полностью завершено устройство конструкции «стена в грунте», длина объекта составила 366 м, а глубина превышает 27 метров.

Размеры шпунтового ограждения: длина - 157,5 м, глубина - 27 м.

В основе конструкции буронабивные сваи Fundex - их было установлено 939 штук.

Произведено устройство монолитных конструкций объемом 2,8 тыс. кубических метров, монолитной железобетонной плиты перекрытия минус первого этажа.

Вице-президент «Галс-Девелопмент» Иван Зуев отметил, что впечатляющего результата в вопросах темпов строительства удалось добиться благодаря строгому соблюдению всех сроков. Что касается вопросов качества, то им в компании традиционно уделяется повышенное внимание.

- Нам удалось создать надежный плацдарм для осуществления дальнейших работ, - отметил руководитель.

В «Галс-Девелопмент» уверены, что «Невская Ратуша» станет настоящим местом притяжения в историческом центре Санкт-Петербурга.

- Мы с радостью сообщаем о завершении важного этапа нового строительства нашего проекта. Мы планомерно трансформируем промышленный квартал в развитый деловой кластер комплекса, - отметил Иван Зуев.

Всего в рамках второй очереди будет возведено шесть офисных зданий, общей площадью в 146 тысяч квадратных метров. Для удобства пользователей застройщик предусмотрел двухэтажный подземный паркинг.

Стоит отметить, что первая очередь проекта сдана и успешно функционирует. Это три корпуса, площадь которых составляет 174 тыс. кв. м.Выбор в пользу «Невской Ратуши» делают крупнейшие бизнес и госструктуры страны: в главном корпусе квартала располагается штаб-квартира Комитетов Администрации Санкт-Петербурга. Во втором и третьем корпусах помещения арендуют структуры Банка ВТБ (ПАО), ПАО «Газпром», Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга и многие другие.

Деловой комплекс «Невская Ратуша» имеет удобное расположение в центральной части Санкт-Петербурга, не пересечении Дегтярного переулка, Новгородской улицы и улицы Моисеенко. Комплекс удобен с точки зрения пешеходной доступности (рядом три станции метро), а так же в вопросах транспортного сообщения: добраться можно по трём основным магистралям (Невскому и Суворовскому проспектам, Синопской набережной).

К 2022 году комплекс расширится до 9 корпусов (365 тыс.ка.м) на территории 6.1 га. Архитектурный проект был разработан мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» в партнерстве с Сергеем Чобаном и бюро SPEECH. Проект много раз становился лауреатом профессиональных наград и премий. В копилке «Невской Ратуши» такие ценные знаки отличия, как CRE St.Petersburg & Federal Awards в номинации «Многофункциональная недвижимость», премии «100 лучших офисных и торговых центров» и др.