2020-07-16T15:26:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Геннадий Онищенко: Черноморское побережье перегружено отдыхающими. А коронавирус ещё не ушёл. Нужны срочные меры!

Экс-главсанврач РФ, а ныне депутат Государственной Думы, академик РАН опасается новой вспышки заболеваемости опасной инфекцией на юге России.
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments6
Геннадий ОнищенкоГеннадий ОнищенкоФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Судя по видеокадрам с черноморского побережья, туда сейчас ринулась вся Россия. И пробки на дорогах, и на пляжах очень много народу. Не вызовет ли это новую вспышку коронавируса в благословенных жарких краях? С этим и вопросами обозреватель «КП» обратился к Геннадию Онищенко.

- Согласен, крымское побережье явно перегружено. Оно просто не справляется с тем потоком туристов, которые сегодня там находятся У меня такое ощущение, что люди в очередь становятся, чтобы войти в море.

Геннадий Онищенко: «Наше Черноморское побережье перегружено отдыхающими. А коронавирус ещё не ушёл»

00:00
00:00

Это, конечно, может сдетонировать определенный всплеск заболеваемости коронавирусом. Нужны срочные меры!

- Вопрос – какие?

- Мне кажется, нужно в принципе решать проблему отдыха людей, потому что это важнейшая составляющая безопасности и готовности каждого из нас к предстоящему сезону подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Но давление на Крым, на черноморское побережье Краснодарского края, конечно, нужно снижать.

- А как? Не пускать?

- Активнее благоустраивать другие зоны отдыха, туристические места, напористее их рекламировать.

У нас столько прекрасных мест с озерами и реками! Если у людей будет возможность полноценно отдыхать в своей климатической зоне, то это пойдет только на пользу здоровью – организму не придется тратиться на акклиматизацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор Мясников: «Из Китая могут прийти смертельные вирусы. Страшнее коронавируса и бубонной чумы»

Врач назвал настоящие болезни-убийцы, которые могут подкосить человечество (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
Песков: Россия не приемлет голословные обвинения о вмешательстве в британские выборы
Якушев рассказал, какие строительные компании получат субсидирование
МИД РФ назвал туманным заявление Британии о вмешательстве России в британские выборы
«Перейдем в систему доносов»: Адвокат рассказал, что ждет россиян после принятия закона о нарушении тишины
Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году
АТОР: Треть российских турагентств покинут рынок из-за кризиса пандемии коронавируса
Берлин обвинил США в нарушение суверенитета Европы
В Совфеде усомнились в возможности штрафовать на 50 тысяч рублей за шум
Британская подводная лодка едва не протаранила паром с сотнями пассажиров
В России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года
Путин оценил масштабы кризиса, вызванного пандемией коронавируса
Синоптик рассказала о погоде на выходные с 18 по 20 июля
Исследование доказывает, что красное мясо вызывает ускоренное старение
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по АЭС в Армении
Покричать на долины Исландии: Министерство туризма страны предлагает необычный отдых
Организаторы сообщили о переносе шествия «Бессмертного полка»
Нерожденный ребенок заразился коронавирусом