2020-07-16T15:26:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Геннадий Онищенко: Черноморское побережье перегружено отдыхающими. А коронавирус ещё не ушёл. Нужны срочные меры!

Экс-главсанврач РФ, а ныне депутат Государственной Думы, академик РАН опасается новой вспышки заболеваемости опасной инфекцией на юге России.
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий ОнищенкоГеннадий ОнищенкоФото: Иван МАКЕЕВ
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Судя по видеокадрам с черноморского побережья, туда сейчас ринулась вся Россия. И пробки на дорогах, и на пляжах очень много народу. Не вызовет ли это новую вспышку коронавируса в благословенных жарких краях? С этим и вопросами обозреватель «КП» обратился к Геннадию Онищенко.

- Согласен, крымское побережье явно перегружено. Оно просто не справляется с тем потоком туристов, которые сегодня там находятся У меня такое ощущение, что люди в очередь становятся, чтобы войти в море.

Геннадий Онищенко: «Наше Черноморское побережье перегружено отдыхающими. А коронавирус ещё не ушёл»

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Это, конечно, может сдетонировать определенный всплеск заболеваемости коронавирусом. Нужны срочные меры!

- Вопрос – какие?

- Мне кажется, нужно в принципе решать проблему отдыха людей, потому что это важнейшая составляющая безопасности и готовности каждого из нас к предстоящему сезону подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Но давление на Крым, на черноморское побережье Краснодарского края, конечно, нужно снижать.

- А как? Не пускать?

- Активнее благоустраивать другие зоны отдыха, туристические места, напористее их рекламировать.

У нас столько прекрасных мест с озерами и реками! Если у людей будет возможность полноценно отдыхать в своей климатической зоне, то это пойдет только на пользу здоровью – организму не придется тратиться на акклиматизацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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