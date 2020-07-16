В Великобритании уверены в том, что российские хакеры охотятся за вакциной от COVID-19

В последние несколько лет британо-российские отношения переживают один из наиболее сложных периодов в своей истории: МИД и правительство Великобритании методично обвиняют нашу страну в самых разных противоправных действиях.

Не стал исключением и сегодняшний день. Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал свой доклад, в котором среди прочих российские спецслужбы обвиняются в попытках сбора информации об имеющихся в королевстве разработках и формулах вакцины от COVID-19. Согласно докладу, сбор информации осуществлялся посредством кибератак на английские профильные институты и лаборатории.

Текст доклада был представлен главе британского МИД Доминику Раабу, который сразу же выступил с заявлением о недопустимости подобных акций, назвав Россию в качестве главного подозреваемого в их осуществлении. «Совершенно недопустимо, что российские спецслужбы избирают своей мишенью тех, кто работает во имя победы над пандемией», - заявил он.

Российское правительство неоднократно и последовательно отвергало и отвергает это и другие обвинения подобного рода, называя не иначе как домыслами свою причастность к кибератакам.

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