2020-07-16T19:10:40+03:00
В мире

В Великобритании уверены в том, что российские хакеры охотятся за вакциной от COVID-19

Британский МИД выступил с очередным антироссийским заявлением
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments25
Опять русские виноваты. Хотят украсть вакцину от COVID-19.Опять русские виноваты. Хотят украсть вакцину от COVID-19.Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

В последние несколько лет британо-российские отношения переживают один из наиболее сложных периодов в своей истории: МИД и правительство Великобритании методично обвиняют нашу страну в самых разных противоправных действиях.

Не стал исключением и сегодняшний день. Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал свой доклад, в котором среди прочих российские спецслужбы обвиняются в попытках сбора информации об имеющихся в королевстве разработках и формулах вакцины от COVID-19. Согласно докладу, сбор информации осуществлялся посредством кибератак на английские профильные институты и лаборатории.

Текст доклада был представлен главе британского МИД Доминику Раабу, который сразу же выступил с заявлением о недопустимости подобных акций, назвав Россию в качестве главного подозреваемого в их осуществлении. «Совершенно недопустимо, что российские спецслужбы избирают своей мишенью тех, кто работает во имя победы над пандемией», - заявил он.

Российское правительство неоднократно и последовательно отвергало и отвергает это и другие обвинения подобного рода, называя не иначе как домыслами свою причастность к кибератакам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Британский МИД обвинил Москву в попытке сорвать выборы. И тут же заявил, что свидетельств нет

Обвинение основано на публикации документов

Британский МИД обвинил Россию в попытке сорвать прошлогодние всеобщие выборы в королевстве. Попытка якобы заключалась в публикации в Интернете некоторых документов, проливающих свет на торговые связи Великобритании и США. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Второй пресловутой волны быть уже не может»: Специалист согласился со словами Собянина о коронавирусе
Матч ЦСКА - Локомотив 16 июля 2020: Гильерме вернулся в стартовый состав "Локомотива"
Медведев: "Северный поток 2" завершат, несмотря на "стенания американских друзей"
Матч ЦСКА - Локомотив 16 июля 2020: в стартовый состав армейцев попали Влашич, Акинфеев, Марио Фернандес
Telegram вошел в топ-10 самых скачиваемых приложений в мире
Евросоюз вновь отказался открывать границы для российских туристов
Путин не планирует встречу с Трампом на Генассамблее ООН
«Мечта о непобедимой Украине»: Зеленский призвал все партии объединиться и «вернуть свои территории»
Елизавета II посвятит ветерана в рыцари за благотворительный сбор для медиков в 30 миллионов фунтов стерлингов
Собянин уверен, что "Социальный мониторинг" спасает жизни десятков тысяч москвичей
Собянин заявил, что уничтожить коронавирус невозможно
Ильхам Алиев сообщил об отсутствии переговоров по Карабаху
Сергей Собянин: Москвичи ежедневно сдают около 70 тысяч тестов на коронавирус
Собянин: статистику по заболевшим и умершим от коронавируса в Москве публикуют открыто
Собянин ответил на обвинения в резкой отмене ограничений в Москве
Фильм Алексея Учителя «Цой» выйдет на экраны 27 августа
И за 12 миллионов рублей: Стоимость квартир под льготную ипотеку 6,5% хотят увеличить
Россиян, прибывших из-за рубежа, обяжут заполнять форму на сайте госуслуг