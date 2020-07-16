Здание «Роснефти» на Ленинском проспекте получило сертификат «Зеленого офиса»

Россия – самая богатая страна в мире, знаем мы начиная со школы на одной шестой части суши располагается 40% всех природных ресурсов планеты. Но это не значит, что распоряжаться полученными исторически ресурсами необходимо расточительно. Энергосберегающие технологии доказали свою эффективность и уже давно применяются в промышленности. Компании видят преимущества бережного подхода к ресурсам и стремятся как можно шире использовать «зеленые технологии» в своей деятельности. Например, здание компании «Роснефть» на Ленинском проспекте в Москве получило статус «Зелёного офиса», подтверждённого сертификатом BREEAM In-Use – одного из наиболее авторитетных мировых стандартов в области экологической оценки недвижимости.

Обратим внимание, что стандарт BREEAM используется более чем в 80 странах. Сертификация здания построена на оценке энергоэффективности и рациональном потреблении ресурсов при эксплуатации, здоровье и благополучии работников, доступности для инвалидов, качестве воды, утилизации отходов и других параметрах. Наличие сертификата BREEAM говорит о высоком уровне качества строительства и эксплуатационных характеристик здания, его энергоэффективности, экологичности и уровне комфорта для персонала.

Так, офис «Роснефти» на Ленинском проспекте оснащен несколькими приточно-вытяжными установками, которые поддерживают комфортную температуру и увлажняют воздух. В помещениях, рассчитанных на большое количество персонала (переговорные) установлены кондиционеры с рекуперацией тепла и датчиками углекислого газа, которые увеличивают количество «свежего» воздуха при росте количества сотрудников в помещении.

В офисе созданы условия для комфортного и безопасного передвижения маломобильных групп населения: на входах в здание установлены пандусы, а возле лестницы на главном входе - автоматизированный подъемник.

Особое внимание при эксплуатации здания уделяется вопросам энергосбережения и энергоэффективности. Например, в офисе применяются устройства компенсации реактивной мощности, что позволяет значительно снизить потери в электрических сетях и расходы на электроэнергию. Используются датчики движения и освещенности, отключающие освещение при отсутствии движения и достаточном естественном освещении (не менее 50% рабочего времени офис имеет естественное освещение). Освещение на лестничных клетках и улице управляется фотодатчиками, которые отключают светильники и фонари днём. Здание построено с использованием современных теплосберегающих материалов. Все приборы отопления оборудованы устройствами контроля температуры, что позволяет не «перетапливать» помещения и поддерживать комфортную температуру.

Причем, весь мусор из здания сортируется, после чего сдается на переработку.