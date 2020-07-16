"Меня пытались стереть с лица земли": переживший травлю Киркоров впервые рассказал о депрессии

На фестивале "Славянский базар", где Филипп Киркоров удостоился именной плитки на Аллее звезд и награды от белорусского президента, поп-король был в прекрасном расположении духа - шутил с поклонниками, соглашался на селфи и автографы, а еще охотно общался с прессой. Видимо, изоляция дала о себе знать, и соскучившийся по интервью Киркоров был предельно откровенен.

Артист вспомнил скандал с "розовой кофточкой" 16-летней давности и упомянул, что розовый теперь - его любимый цвет.

- Вы думаете, артисту всегда приятно выходить на сцену? Думаете, легко было мне выйти после того скандала в 2004 году? Никто не знает, что на самом деле творилось у меня на душе, - признался артист на пресс-конференции. - Но я вышел. Еще и майку надел "Король ремейков". Потому что я всегда преодолеваю себя. Вот и в Витебск на один день мне было очень сложно вырваться - я не мог оторваться от двух своих ангелов, которые ждут меня дома.

В Белоруссии поп-короля приняли радушно: организовали частный самолет, подогнали лимузин к трапу. Но так было не всегда.

- Еще несколько лет назад на меня устраивали настоящую охоту, одна редакция вечно придумывала какие-нибудь гадости, - рассказал певец. - И мне друзья-журналисты говорили: "Давай тоже что-нибудь с тобой сочиним". Но у меня другой путь, мне не нужно ничего выдумывать - за меня все выдумывает жизнь. Слава богу, что сейчас есть Инстаграм, где люди из первых уст могут узнать правду от артиста, а не фантазии какого-нибудь Габрелянова. Он ведь сознательно запустил эту машину - вся редакция работала на то, чтобы стереть Киркорова с лица земли. Не получилось. И не получится никогда, потому что я заслужил свое право быть любимым зрителем.

У меня выслуга лет, я долго шел к своему признанию. Сейчас посмотришь - артисты, которые только вчера появились, летают на частных самолетах и ездят на лимузинах - откуда это? Я же, как ежик в тумане, карабкался и забрался в итоге на эту гору. Вы хотите знать, что я сегодня ел на обед? Да пожалуйста: салат "оливье" и котлеты по-киевски. И не в ресторане, а у себя в номере.

Интересовала репортеров и личная жизнь поп-короля. И неожиданно Киркоров не стал миндальничать и уходить от ответа.

- У меня секс без обязательств! Хожу направо и налево, - объявил Филипп, но при этом не стал ставить крест на семейной жизни: - Я верю, что еще встречу свою женщину, может, и женюсь. Но у меня перед глазами 10-летний опыт отношений с прекрасной женщиной. С таким сравнением будет сложно.

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