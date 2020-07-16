Жена Михаила Ефремова вкалывает на трех работах: Софья Кругликова получает по 100 тысяч рублей за проект

49-летнюю Софью Кругликову широкая аудитория знает, как пятую жену артиста Михаила Ефремова. Но Софья Кругликова еще и востребованный специалист - в своей сфере она уважаемый человек. Конечно, Софья зарабатывала всегда меньше мужа, но имела стабильный доход. Ефремов ни раз предлагал жене не работать – воспитывать их трех несовершеннолетних детей. Однако Кругликова не поддалась на уговоры мужа: считает, что работающая женщина будет интересна супругу, ну и профессию свою любит. Друзья рассказали, какая на самом деле Софья, которая теперь стала главой семьи.

Друзья семьи рассказали kp.ru: «Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы – она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше – детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет. С детьми няня помогает. Учатся они в математической школе». Старшей дочке Вере 16 лет, и она уже помогает маме с 13-летней Надей и 10-летним Борисом. Кругликова говорит, что ее дети команда, которой она доверяет. Но одной матери обеспечить этой команде прежний уровень жизни будет непросто. Семья после смертельного ДТП, которое совершил Михаил Ефремов, готовится к худшему – думают, как будут жить, если глава семейства получит реальный срок. Хотя друзья из разных уголков мира звонят Софье и обещают помогать.

Да и Софья в своей сфере известный и востребованный специалист: ее нанимали как главного звукорежиссера на концерты, фестивали. К примеру, ее контракт на оказание услуг звукорежиссера за постановку спектакля «Не становись чужим» составил 100 тыс. руб. Дмитрий Дибров как-то в шутку прозвал Кругликову «золотые уши России».

Жена у Ефремова верующая – каждое воскресенье водит детей в церковь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кругликова жила по правилам, которые завел в семье муж – Михаил Ефремов помогал материально не только детям от предыдущих браков, но и многим друзьям. Из недвижимости у семьи – загородный дом в Подмосковье, дача в Юрмале, две квартиры в центре. В одной живет Михаил с семьей, во второй (она досталась по наследству от его мамы) артист поселил дочь от четвертого брака Анну-Марию. Есть еще «двушка» на Белорусской – но это собственность только Софьи, ее наследство, полученное до брака с Ефремовым.

Кто-то упрекает Софью: «Не красится, не следит за собой!» И тут друзья семьи объясняют: Кругликова с 20 лет ни ногти, ни лицо не красит - не нравится ей декоративная косметика с молодых лет. Зато жена у Ефремова верующая – каждое воскресенье водит детей в церковь, исповедуется, причащается. Софья переживала, что последние годы ее муж стал реже бывать в церкви. Теперь Кругликова ежедневно отвечает на звонки друзей Ефремова – рассказывает о его самочувствии и настроении, а потом передает мужу слова поддержки.