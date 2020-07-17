Как заморская свекровь мне попортила всю кровь

Многие наши соотечественницы, ставшие женами иностранцев, жалуются на непонимание со стороны свекровей. И хоть живут эти дамы за тысячи километров от России, проблемы, с которыми они сталкиваются, те же, что и у нас. Свекровь - она и в Африке свекровь. Плюс некоторые дополнительные нюансы.

Своими жалобами дамы делятся в русскоязычных группах эмигрантов. Мы провели мини-опрос среди жен иностранцев, чтобы понять, на что чаще всего жалуются россиянки и что их не устраивает в заморских свекровях.

Языковой барьер - беда или счастье?

Чаще всего русскоязычная женщина начинает активно учить иностранный язык уже после знакомства с будущим супругом. И не всегда быстро добивается желаемых результатов. «Доброе утро, мама», «и я вас тоже очень люблю, мама» или «конечно, мама, я сейчас помою всю посуду» - это заучить несложно. Но иногда ведь возникает непонимание и хочется высказать свои претензии и тревоги так, как ты могла бы сделать это на родном языке. Но не тут-то было.

- Мы общались на английском, но для нас обоих это был неродной язык, поэтому было очень много непонимания, - рассказала Света из Испании. - Я так и не смогла говорить свободно, поэтому с его мамой два года объяснялась на пальцах. Она не могла сказать, что у нее на уме, в общем, взаимопонимания не получилось.

С другой стороны, для многих жен языковой барьер стал настоящим спасением. Ведь когда ты подбираешь слова и обдумываешь каждое предложение, у тебя практически нет возможности «ляпнуть что-то не то» или проявить свои недостатки. Ну по крайней мере в первые годы семейной жизни.

- Я не говорила на греческом до самой смерти свекрови, - рассказала Лариса из Греции, - поэтому все конфликты заканчивались, не успев начаться. Либо я просила мужа их разрулить.

Мудрое решение. Кстати, подходит для решения проблем не только с зарубежными свекровями.

«Они думают, что мы дети неразумные»

Еще одной проблемой в отношениях с иностранными свекровями женщины называли гиперопеку.

- Моя свекровь опекала своего 45-летнего сына так, будто он ребенок неразумный, - рассказала Елена из Италии. - И меня постоянно проверяла: покормлен ли он, выглажены ли рубашки, чисто ли в доме... Для меня все это было дико, потому что я снова оказалась под контролем, как в детстве. И скрыться от свекрови было невозможно, она жила в соседнем доме. Так продолжалось до самой ее смерти.

Ну тут надо иметь в виду, что итальянские мамы - это отдельная история. И для итальянцев это все в порядке вещей. А вот россиянка из Англии Людмила так и не смогла ужиться с мамой мужа. Та, по ее словам, влезала во все их личные дела вплоть до медицинских. И муж ежедневно отчитывался перед ней, как маленький мальчик.

- То ли у нас действительно другое воспитание, то ли мне попался инфантил, - вздыхает Люда. - Но после года жизни «под прицелом» я не выдержала, вернулась на родину.

Анна из Аргентины столкнулась со свекровью на почве религии. Семья мужа была верующей, и русскую невестку буквально вынуждали посещать католическую церковь.

- Я не хотела по воскресеньям ходить в церковь, - говорит Анна. - Каждый день нужно было рано на работу вставать. Хотелось хоть в выходные поспать. В общем, первые три года свекровь обижалась на меня.

«Мы лучшие подруги!»

Радует, что далеко не у всех наших соотечественниц натянутые отношения с заморскими свекровями. Многие отзываются о них с благодарностью и любовью и даже называют своими лучшими подругами.

- Я со свекрами обсудила правила сразу после свадьбы, делится Татьяна из Турции. - Сказала, что моя семья - это отдельное государство и помогать нам нужно, только если попросим. Со своей стороны пообещала заботиться о муже настолько хорошо, насколько смогу. Видимо, мне повезло, но свекровь оказалась понимающей женщиной. Хотя, казалось бы, другая вера, другие традиции.

«А у нас белая невестка!»

А вот Ольга, бывшая жительница Волгограда, вышла замуж за своего сокурсника - нигерийца. Парень образованный, из хорошей семьи, квартира в центре Лагоса. И свекровь оказалась женщиной душевной, понимающей. К выбору своего сына отнеслась благосклонно. И даже гордилась, что у нее такая необычная невестка.

- А потом я стала каким-то выставочным экспонатом, - вспоминает Ольга. - Свекровь постоянно приглашала гостей, кажется, только ради того, чтобы похвастаться: глядите, а наш-то себе какую жену отхватил. Там же это редкость. Меня разглядывали, как какую-то диковинку, и на свекровь одобрительно поглядывали, будто это ее заслуга. А потом съездили к дальним родственникам в деревню, тоже меня показать. Там целый праздник по этому поводу устроили. А самый старый из родственников (кажется, дядя) подарил мне магический амулет и сказал, что нам еще надо пригласить колдуна для какого-то обряда, если хотим, чтобы семейная жизнь удалась. До этого, надеюсь, не дойдет. Мой муж не в восторге от идеи. Свекровь, дай ей бог здоровья, тоже молчит. А так она хорошая, я ее русскому языку учу, она меня учит мясо с кукурузой готовить.