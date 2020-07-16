Для борьбы с лесными пожарами регионам поможет усиление авиапатрулей

Настало жаркое лето, и в России выросла опасность природных пожаров. На тушение огня в лесах правительство РФ выделит более 2 миллиардов 600 миллионов рублей для предоставления субвенций регионам. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Эти средства выделят из Резервного фонда правительства РФ. Их, вероятно, получат регионы, где горит больше всего лесов. Дополнительные 2,6 миллиарда рублей увеличат общее финансирование на борьбу с лесными пожарами в этом году более чем в полтора раза. Эксперты рекомендуют регионам использовать эти деньги в том числе и на усиление авиапатрулирования лесов.

«Выделяя половину годового лимита запланированных средств, правительство демонстрирует проактивный подход - важно обеспечить регионы всем необходимым в самый сложный климатический период», - подчёркивает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

По его мнению, своевременность поддержки позволит добиться позитивного экологического и экономического эффекта.

«В прошлом году удалось нарастить объем закупки техники для регионов за счет федерального бюджета и это сыграло свою роль, - говорит Исмаилов. - Но сегодня регионы отказываются от зон контроля и им требуются дополнительные ресурсы для борьбы с пожарами, в том числе для недопущения задымления населенных пунктов. Это требует и усиление контроля и мониторинга территорий, поэтому так важна поддержка авиапатрулирования».

Экологи напоминают, что пока властям удаётся удерживать ситуацию в масштабах, не превышающих средние за последние пять лет. Однако из-за погодных условий пик лесных пожаров придётся на конец июля-август.

«Кроме того, нужно учитывать и риски климатических изменений, - отмечает Рашид Исмаилов. - Негативный опыт прошлого года показывает потребность существенно увеличивать бюджет на профилактику, контроль и обеспечение регионов лесопожарной техникой. Это должно быть отражено в корректировке нацпрооекта «Экология».

ЦИФРЫ

В России сейчас:

- 187 лесных пожаров тушат на площади 44 460 гектаров;

- 4,6 тысячи человек, более 700 единиц техники и более 40 воздушных судов участвуют в спасении леса от огня.