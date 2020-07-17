2020-07-17T08:08:03+03:00
В мире

В Канаде полиция застрелила мужчину, который отказался надеть маску

73-летний мужчина пришел в супермаркет без маски и поругался со служащими
Эвелина АЗАЕВА
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Стражи порядка приехали к дому этого человека и, по их словам, там случился «инцидент»Стражи порядка приехали к дому этого человека и, по их словам, там случился «инцидент»Фото: REUTERS
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В среду утром полиция провинции Онтарио застрелила 73-летнего мужчину. Он пришел в супермаркет без маски и поругался со служащими, которые требовали от него соблюдать правила. В сердцах мужчина покинул магазин и сел в свою машину, чтобы уехать. Вызванная продавцами полиция попыталась было остановить автомобиль, но, как позже сообщили, по соображениям общественной безопасности не стали этого делать, а просто поехали за пенсионером.

Стражи порядка приехали к дому этого человека и, по их словам, там случился «инцидент», подробности которого, неизвестны. В итоге в нарушителя правил карантина стреляли сразу два полисмена.

Мужчину доставили в госпиталь, где он и умер.

Одна из сотрудниц магазина, Тианна Францис, в интервью журналистам канадской телерадиокомпании CBC сказала, что работники супермаркета пытались убедить покупателя надеть маску и он разозлился. «Если бы ему не мешали войти в магазин, ничего бы не случилось — он бы купил продукты и ушел», - сетует Францис.

Менеджер магазина имеет иную точку зрения: «Я хотела бы поздравить моих подчиненных с тем, как они справились с ситуацией, - сказала она. - Им было очень трудно сегодня. Они герои. Они заслуживают награды».

Торонто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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