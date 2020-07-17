2020-07-17T09:47:06+03:00
Общество

Юнна Мориц: Признать республики Донбасса - быть ответом на русофобский блок, его орду

Великая Поэтесса прочитала нашему обозревателю Александру Гамову стихи и рассказала - от кого и от чего уже независимы ДНР и ЛНР
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юнна МорицЮнна МорицФото: Александр ГАМОВ
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...- Что, Саша, тебя волнует?

- Куда девать Донбасс...

- Там очень много народу!

- Куда девать Донбасс?

- Ну, что… Его никуда девать не надо. Мы же не спрашиваем, куда девать солнце, звезды и луну. Надо признать независимые республики Донбасса.

От кого и от чего они независимы? Ну, тут все ясно.

От украинской и любой другой государственной политики ненависти к России.

От сжигания живьем в Одессе граждан, не согласных с майданом.

С разжиганием ненависти к России.

С насильственной диктатурой, которая диктует одно из двух: или Запад, или Россия. Вот именно с этого «одного из двух» начинался майдан и все, что потом произошло вслед за ним.

Эти республики независимы от запретов на русский язык в школах и высших учебных заведениях.

Независимы от безнаказанности свободы нацистов, которые среди бела дня на улице в Киеве расстреляли писателя, историка, философа Олеся Бузину. Это республики независимы от президента Зеленского, который отказался от встречи с матерью Олеся Бузины. Республики Донбасса независимы от политики ненависти к России, повторяю, от диктатуры Запада, диктующей одно из двух: или Запад, или Россия. А в результате они получили... И Крым. И Донбасс. И все, кто не согласны с политикой ненависти к Росси, считаются сепаратистами, боевиками, а на самом деле, это люди, которые не вносят свой вклад в истребление совести. И вот эту независимость я признаю. И эту независимость должны признать все, кроме тех, конечно, кто вносит выдающийся вклад в истребление совести. Ну, неужели тут что-либо непонятно?

- Очень сильное стихотворение у вас есть:

* * *

Куда девать Донбасс и всё, что там внутри?

Есть варианта три, сказали блатари,

И как ни посмотри, паршивые – все три:

Один паршивый план – вернуть Донбасс, привлечь,

Другой паршивый план – швырнуть и сбросить с плеч,

Совсем паршивый план – людей Донбасса сжечь,

Паршивых планов кран течёт – о том и речь!..

- Ну, стихотворение не слабое, но у нас с тобой в одной из передач (на Радио «Комсомольская Правда». - А.Г.) было стихотворение, на мой взгляд, еще более сильное, в котором были такие строки: признать республики Донбасса, быть ответом на русофобский блок…

(Юнна Мориц читает стихи.)

Юнна Мориц: «Признать республики Донбасса - быть ответом на русофобский блок, его орду...»

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* * *

Признать республики Донбасса - быть ответом

На русофобский блок, его орду,

Что нас угробить призывает и при этом

Не подлежит Международному суду!

Пора ответом быть, а не вопросом,

Решить который раз и навсегда

Мечтало гитлерьё с его поносом

Из "высшей расы", что собой горда!

Ответом быть, а не вопросом надо, -

Ответом на мечты угробить нас!

Ответом жизни на вопросы ада

Признай, Россия, Независимый Донбасс!

Вопросом жизни станет непризнанье,

В ответ получим хохот палачей -

За то, что не в свои садимся сани,

России путь меняя на ничей!

Тогда и на Донбассе, как в Одессе,

Сожгут людей живьём!.. И победит

Такое людоедство, мракобесье,

Чьё греческое имя - троглодит!

Я все время, Саша, пишу о том, что очевидно. Это же очевидные вещи. Все началось с того, что поставили перед людьми задачу, ультиматум, диктат тиранический: или Запад, или Россия. Вот и все.

- Здорово все.

- И надо признать независимость Донбасса. И от всех, кто пропагандирует ненависть к России и выбор одного из двух: или Запад, или Россия, тут все очень просто.

- Спасибо вам!

ИСТОЧНИК KP.RU

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