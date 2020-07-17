Юнна Мориц: Признать республики Донбасса - быть ответом на русофобский блок, его орду
...- Что, Саша, тебя волнует?
- Куда девать Донбасс...
- Там очень много народу!
- Куда девать Донбасс?
- Ну, что… Его никуда девать не надо. Мы же не спрашиваем, куда девать солнце, звезды и луну. Надо признать независимые республики Донбасса.
От кого и от чего они независимы? Ну, тут все ясно.
От украинской и любой другой государственной политики ненависти к России.
От сжигания живьем в Одессе граждан, не согласных с майданом.
С разжиганием ненависти к России.
С насильственной диктатурой, которая диктует одно из двух: или Запад, или Россия. Вот именно с этого «одного из двух» начинался майдан и все, что потом произошло вслед за ним.
Эти республики независимы от запретов на русский язык в школах и высших учебных заведениях.
Независимы от безнаказанности свободы нацистов, которые среди бела дня на улице в Киеве расстреляли писателя, историка, философа Олеся Бузину. Это республики независимы от президента Зеленского, который отказался от встречи с матерью Олеся Бузины. Республики Донбасса независимы от политики ненависти к России, повторяю, от диктатуры Запада, диктующей одно из двух: или Запад, или Россия. А в результате они получили... И Крым. И Донбасс. И все, кто не согласны с политикой ненависти к Росси, считаются сепаратистами, боевиками, а на самом деле, это люди, которые не вносят свой вклад в истребление совести. И вот эту независимость я признаю. И эту независимость должны признать все, кроме тех, конечно, кто вносит выдающийся вклад в истребление совести. Ну, неужели тут что-либо непонятно?
- Очень сильное стихотворение у вас есть:
* * *
Куда девать Донбасс и всё, что там внутри?
Есть варианта три, сказали блатари,
И как ни посмотри, паршивые – все три:
Один паршивый план – вернуть Донбасс, привлечь,
Другой паршивый план – швырнуть и сбросить с плеч,
Совсем паршивый план – людей Донбасса сжечь,
Паршивых планов кран течёт – о том и речь!..
- Ну, стихотворение не слабое, но у нас с тобой в одной из передач (на Радио «Комсомольская Правда». - А.Г.) было стихотворение, на мой взгляд, еще более сильное, в котором были такие строки: признать республики Донбасса, быть ответом на русофобский блок…
(Юнна Мориц читает стихи.)
Юнна Мориц: «Признать республики Донбасса - быть ответом на русофобский блок, его орду...»
* * *
Признать республики Донбасса - быть ответом
На русофобский блок, его орду,
Что нас угробить призывает и при этом
Не подлежит Международному суду!
Пора ответом быть, а не вопросом,
Решить который раз и навсегда
Мечтало гитлерьё с его поносом
Из "высшей расы", что собой горда!
Ответом быть, а не вопросом надо, -
Ответом на мечты угробить нас!
Ответом жизни на вопросы ада
Признай, Россия, Независимый Донбасс!
Вопросом жизни станет непризнанье,
В ответ получим хохот палачей -
За то, что не в свои садимся сани,
России путь меняя на ничей!
Тогда и на Донбассе, как в Одессе,
Сожгут людей живьём!.. И победит
Такое людоедство, мракобесье,
Чьё греческое имя - троглодит!
Я все время, Саша, пишу о том, что очевидно. Это же очевидные вещи. Все началось с того, что поставили перед людьми задачу, ультиматум, диктат тиранический: или Запад, или Россия. Вот и все.
- Здорово все.
- И надо признать независимость Донбасса. И от всех, кто пропагандирует ненависть к России и выбор одного из двух: или Запад, или Россия, тут все очень просто.
- Спасибо вам!
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