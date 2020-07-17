Глава Минстроя Владимир Якушев — о льготной ипотеке, обманутых дольщиках и историческом шансе решить жилищный вопрос

«ГВАРДИИ» ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ?

Сергей Мардан, ведущий Радио КП:

- Я бы предложил сначала оценить итоги первого года перехода отрасли на проектное финансирование и счета эскроу. Россия прошла длинный путь неприятных скандалов, разбирательств с обманутыми дольщиками. Для того чтобы эти тяжелые истории не повторялись, была внедрена новая модель. Как дела продвигаются?

Владимир Якушев:

- К сожалению, несмотря на то, что достаточно большое количество жилья было построено по схеме долевого строительства (по нашим оценкам, 500 миллионов квадратных метров), и в большинстве это были добропорядочные застройщики, у нас появилась целая гвардия людей, которые не получили свои квартиры. Поэтому президентом была поставлена задача разобраться с этой проблемой и сделать так, чтобы деньги граждан были защищены. Теперь денежные средства гражданин несет не напрямую застройщику, а кладет их в банк, на так называемый эскроу-счет. Застройщик берет кредит в банке и на эту кредитную линию строит жилье. И только после того, как на это жилье оформляются права собственности, счета эскроу раскрываются и деньги со счета гражданина перечисляются застройщику. Вот такая банковская защита.

Министр строительства: Мы хотим упростить все процедуры, чтобы строить за год, а не за 4 00:00 00:00

Сергей Мардан:

- Когда вводили систему эскроу-счетов, было много статей, разговоров о том, что небольшие строительные компании эту новую систему не переживут.

Владимир Якушев:

- Переход на проектное финансирование был очень напряженным. И на самом деле он сегодня еще идет. Часть проектов у нас достраивается по старым правилам. Эти проекты прошли специальный отбор. Было постановление правительства, каким требованиям должны они отвечать, для того чтобы финансироваться по старым правилам. Но количество проектов, которые сегодня уже строятся по новым правилам, превышает 30%. И дальше дома будут достраиваться по старым правилам, и на этом застройщики прекращают работу по старым правилам. Все новые проекты – только по новым правилам, через проектное финансирование и через эскроу-счета.

Что касается компаний, которые сегодня испытывают проблемы с получением проектного финансирования. У нас не маленькое, скажем так, количество субъектов РФ, где ограничен покупательский спрос. Какова бы сегодня себестоимость стройки ни была, продать дороже границы покупательского спроса в том или ином субъекте РФ невозможно. А банки проекты, где низкая маржа, ниже 15%, не рассматривают, они в этом видят угрозу, что деньги не будут возвращены. Чтобы в таких субъектах РФ продолжалось жилищное строительство, нужны определенные меры поддержки. Эта тема обсуждалась на одном из совещаний у главы государства. И недавно вышло поручение председателя правительства, согласно которому вот такие проекты в регионах будут поддерживаться.

Если это добропорядочный застройщик, он отвечает всем требованиям проектного финансирования, не отвечает только одному требованию – маржа между себестоимостью и ценой продажи меньше 15% - включается государственная поддержка, для того чтобы эта компания могла получить проектное финансирование.

Владимир Якушев и Сергей МарданФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС» РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Елена Аракелян, журналист «КП»:

- Президент недавно заявил, что у нас сегодня есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос. Нам уже чего только не обещали – и каждой семье отдельную квартиру, и доступное жилье... Каковы шансы, что теперь получится по-другому и с жилищным вопросом удастся разобраться? Как его решать будем?

Владимир Якушев:

- Эта проблема носит комплексный характер. Это не только работа Министерства строительства и не только те вопросы, которые мы непосредственно администрируем. Мы с вами прекрасно понимаем, что для того, чтобы семья могла приобрести новое жилье, она должна иметь определенный доход. Поэтому президент, когда ставил такую задачу, говорил в том числе и о реальных доходах населения, о том, как они должны расти. И вы знаете, что это одна из основных задач сегодня, которая была поставлена в указе президента, соответственно, потом расшита в национальных проектах.

Тут целый комплекс проблем. Должна расти экономика. Рост экономики дает рост реальных доходов граждан. Соответственно, когда растут реальные доходы граждан, гражданин может позволить себе приобрести жилье. И гражданин не только должен иметь возможность приобрести жилье, он должен иметь возможность выбора. То есть приобрести не какую-то клетушку непонятную, а действительно за свои деньги иметь возможность выбирать. Сегодня граждане не только покупают квадратные метры, они покупают среду. Нам важно сегодня, чтобы у нас был хороший подъезд, благоустроенный двор. Желательно, еще куда-то прогуляться, выпить кофе. И чтобы где-то неподалеку был банк, магазины и т.д. Чтобы все это было, естественно, нужен рост реальных доходов населения и, конечно, работающая экономика.

Второй момент - это уже работа непосредственно самой строительной отрасли, которая должна дать гражданам выбор и возможность приобрести то жилье, которое они хотят. Да, эта квартира может быть небольшой, но при этом она может быть уютной, комфортной, в хорошем микрорайоне, с хорошей транспортной доступностью, с хорошим двором и благоустроенной средой вокруг. И гражданин тогда будет удовлетворен тем, что он получил.

Глава Минстроя Владимир ЯкушевФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ С ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКОЙ

Мария Баченина, ведущая:

- Владимир Владимирович, насколько эффективна в нынешней ситуации оказалась программа льготной ипотеки под 6,5%? И не могу не спросить - стоит ли нам ждать еще более низкой ставки, на что мы все, конечно, надеемся?

Владимир Якушев:

- Начнем со ставки. У нас сейчас исторически низкую ставку установил Центральный банк – 4,5%. Дальше все будет зависеть от того, как будет наша макроэкономика работать, то есть в целом экономическая ситуация. Как будет у нас расти производительность труда. Все это непосредственно будет влиять на ключевую ставку, которую устанавливает Центральный банк.

Что касается льготной ипотеки под 6,5%. Эта мера оказалась очень эффективной и очень своевременной. У нас несколько подзавис спрос, скажем так, в силу ограничений, связанных с коронавирусом. Ограничения эти надо разбить на две части. Первая часть – когда кто-то хотел купить квартиру, но не мог, потому что не работали некоторые сервисы, прийти и посмотреть квартиру не всегда было возможно. Были сделки, которые проходили в режиме онлайн, но, скажем так, это было не на потоке.

Второй момент – то, что мы с вами в этот период пережили, масса информации, постоянные новости о том, что экономика не очень хорошо себя чувствует и т. д. Многие задумались над тем, что дальше делать с теми накоплениями, которые вроде бы были на квартиру. Может быть, лучше оставить эти накопления на черный день.

Ставка в 6,5% многих людей побудила покупать. Потому что такой ставки по ипотеке у нас действительно никогда не было. Приведу несколько цифр. С 20 апреля начала работать эта программа. В банки поступило 295 тысяч заявок, из них рассмотрено 254,5, одобрено 197. Очень высокий процент одобрения, заметьте. И выдано уже сегодня кредитов на 182 млрд. рублей. То есть четверть лимита от запланированного - уже практически в стройке. За последние годы другой такой эффективной программы по поддержке жилищного строительства не было. Поэтому однозначно это эффективная программа.

На площадке правительства идет дискуссия о продлении этой программы. Идет даже дискуссия о том, будет или не будет понижение процентной ставки. Будем смотреть, как будут развиваться события, будем смотреть, что будет у нас происходить с нашими макроэкономическими показателями. Будем смотреть, что будет в целом происходить со спросом на рынке, всё это анализировать. В зависимости от этого, я думаю, и будет принято решение правительства, с которым мы пойдем с докладом к президенту, и в дальнейшем будет определена судьба этой программы.

Министр строительства и ЖКХ в эфире программы «Вечерний Мардан» на Радио «КП»Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ЧТО МЕШАЕТ ЖИЛЬЮ ПОДЕШЕВЕТЬ

Сергей Мардан:

- Президент на этом совещании, где он сказал об историческом шансе решить жилищную проблему, упомянул про обязательное упрощение СНиПов. Расскажите об этом. Насколько это сдерживает индустрию, и насколько упрощение этой истории даст дополнительный толчок в строительстве?

Владимир Якушев:

- Своды правил, СНиПы, ГОСТы – это всё документы нормативно-технического характера, по которым сегодня мы строим. Мы с вами не можем сделать дверной проем или лестничный марш такой ширины, какой мы хотим. Есть нормативно-технические документы, которые предписывают, как это должно быть в конкретном помещении. То есть все строительство идет по правилам, иначе вопрос безопасности стоял бы на повестке дня гораздо серьезнее, чем он стоит сегодня.

Но эти стандарты, по которым сегодня должно идти строительство, достаточно долгие годы, особенно в постсоветский период, не обновлялись и не актуализировались. В лихие 90-е эту тему просто подзабыли. И определенный промежуток времени был потерян, нормативно-технические документы отстали. Условно говоря, наши коллеги на Западе и в других странах, где стройка активно развивалась, уже живут в пятом поколении, нам теперь надо из периода второго поколения в пятое перескочить. И сделать это достаточно быстро, если мы хотим иметь новое современное жилье.

Поэтому у нас в паспорте национального проекта до 2024-го года практически все нормативно-технические документы - и там расписано по годам их количество - должны быть актуализированы, некоторые должны умереть, потому что они уже устарели и написаны новые.

Сергей Мардан:

- Это на безопасности не скажется?

Владимир Якушев:

- Однозначно это не скажется на безопасности. Поверьте мне, процедура принятия определенного нормативно-технического документа очень жестко прописана, и прежде чем принять тот или иной свод правил, проходят серьезные испытания, научные исследования, и только после этого вносятся коррективы. Большое количество людей, которые этим занимаются, это профессионалы и они несут персональную ответственность, вплоть до уголовной, за появление таких документов.

Елена Аракелян:

- В продолжение темы СНиПов. Что вообще нам мешает строить жилье дешевле? У нас многие граждане уверены, что застройщики сидят на мешках с деньгами, получают баснословные сверхприбыли и только их жадность мешает строить доступно, по карману граждан. Часто упоминают административные барьеры. О чем речь?

Владимир Якушев:

- Все, что касается административных барьеров, это правда, они еще достаточно немаленькие. От момента принятия решения построить тот или иной объект до его ввода в эксплуатацию у нас с вами проходит 4 года. Поэтому сегодня поставлена задача, что мы должны до конца этого года подготовить всю нормативную базу для того, чтобы этот срок был уменьшен на год. Потому что чем дольше мы строим, тем дороже стройка – инфляция, затраты, заработная плата и т.д. За это кто заплатит потом? Заплатит потребитель, потому что это всё ляжет на стоимость квадратного метра. Плюс еще банковский процент. То есть мы пользуемся деньгами, квартиры еще не достроили, эскроу-счета не открыли, платим проценты банку, соответственно, куда это опять все идет? Включается в стоимость квадратного метра. Поэтому чем меньше по времени мы пользуемся заемными средствами, тем меньше стоимость квадратного метра. Вот эти все моменты тоже у нас на контроле, мы работаем над этим.

И есть еще земельный вопрос, как всегда, один из основных в России. Это все, что касается выделения земли, предоставления земельных участков. На сегодня их не так много, где есть хоть какая-то инфраструктура. Поэтому инфраструктура сегодня – это дорого. И это еще один момент, где мы можем достаточно серьезно строительство удешевить.

Тут должна быть поддержка со стороны бюджета, должны более активно работать институты развития для того, чтобы инфраструктура по минимуму ложилась в стоимость квадратного метра.

КАК СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ПЕРЕЖИЛО ПАНДЕМИЮ

Мария Баченина:

- Строительный сектор во время пандемии получил достаточно серьезные меры поддержки от государства. Это помогло?

Владимир Якушев:

- Мы с вами обсудили одну из эффективных мер – это субсидирование процентной ставки по ипотеке до 6,5. Работает еще один механизм – субсидирование процентной ставки по кредитам, которые были взяты застройщиками. И это поддержка на непростой период для наших застройщиков – 20-21 годы. Там есть ряд условий: что они не снижают количество работающих, должны ввести все объекты в срок, которые они планировали на 20-21 год.

На такую поддержку выделено 12 миллиардов рублей из федерального бюджета. При Минстрое работает межведомственная комиссия по отбору проектов, и по ним будет субсидироваться процентная ставка.

Мария Баченина:

- А если вдруг строительство жилья в стране встанет, что тогда случится с экономикой? Сколько людей останется без работы, если мы даже не берем в расчет мигрантов? Какие еще отрасли могут встать?

Владимир Якушев:

- Я думаю, что этого точно не произойдет. По тем оценкам, которые мы на сегодня имеем, у нас напрямую на стройке задействовано порядка 6 миллионов работающих. Это мы говорим не только о жилищном строительстве, но и о гражданском. И, опять же, по общепринятым расчетам, за каждым работающим на стройке - где-то порядка 6-8 работающих в других отраслях экономики. Поэтому, конечно, и глава государства четко об этом сказал, строительная отрасль - это важная отрасль экономики. Это локомотив нашей экономики. Все, что связано сегодня с инвестициями, связано со строительством. И если, как вы говорите, у нас остановится строительство, ну, это практически остановилась жизнь. Мы перестаем инвестировать, а если мы перестаем инвестировать, мы просто с вами деградируем.

Владимир Якушев рассказал, что мешает нам строить жилье дешевлеФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ПРО 12 МИЛЛИОНОВ И ЖИЛЬЕ В АРЕНДУ

Мария Баченина:

- Владимир Владимирович, телефонный звонок от Надежды из Москвы.

Надежда:

- Добрый вечер! На последней из конференций Владимир Владимирович Путин говорил про указ, который он выпустил по господдержке, где для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области льготные 6% по ипотеке будут в том случае, если кредит на квартиру - не более 8 миллионов. Он сказал, что эта сумма будет расширена до 12 миллионов. Ситуация на рынке такова, что, допустим, я сейчас не могу найти для семьи квартиру двухкомнатную в Москве за 8 миллионов. И пока никаких действий по расширению суммы не предпринимается. Будет ли изменение в указе? Будет ли расширение этой суммы до 12 миллионов по Москве и области?

Владимир Якушев:

- Расширение будет. Это будет не указ президента, дано поручение правительству, оно примет необходимое постановление.

Мария Баченина:

- Как долго ждать?

Владимир Якушев:

- Все уже, вот-вот.

Мария Баченина:

- На ютьюб пришел вопрос любопытный: почему в России не используют опыт Южной Кореи? Там больше 70% людей не имеют собственного жилья, все снимают квартиры. Условия: платишь залог и только налоги оплачиваешь. И живешь себе хоть до старости.

Владимир Якушев:

- Опыт других стран мы изучаем, смотрим, что и как. Но люди у нас, в первую очередь, хотят приобрести жилье. Наверное, это, в первую очередь, связано с нашей ментальностью. Потому что мы чувствуем себя уверенно только тогда, когда в собственности имеем жилье. Вот мы с вами перед передачей обменивались между собой информацией. И вы задали вопрос: а кто имеет собственное жилье?

Мария Баченина:

- А вы не ответили, Владимир Владимирович, про московскую ситуацию свою.

Владимир Якушев:

- У меня жилье в социальном найме. Когда меня пригласили работать в правительство, обеспечили жильем. Мне кажется, нормальная ситуация.

У молодежи, нового поколения, меняется ментальность. Они уже не хотят быть привязанными к собственности. Они хотят легко передвигаться: если предоставили работу в другом городе, переехал, снял жилье и спокойно живу.

Я думаю, что вот у нового поколения будет запрос на новые механизмы. Развивать их и заниматься ими, однозначно, надо. Но просто все должно идти эволюционным путем.

Глава Минстроя Владимир Якушев - о решении жилищного вопроса и ставках по ипотеке: прямая онлайн-трансляция.Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в прямом эфире отвечает на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда»

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