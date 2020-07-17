В элитном поселке похитили и убили редкую кошку за миллион рублей

Эта история произошла несколько дней назад в элитном подмосковном посёлке, расположенном недалеко от Минского шоссе. Юлия и Егор со своим ребёнком живут здесь уже несколько лет. Недавно семья завела кошку редкой породы - каракет. О такой кошке очень просил их сын, и в итоге родители сдались и купили метиса каракала и домашней кошки. Грациозное и красивое животное стоило около миллиона рублей. Но стоимость котёнка не имела значения на фоне радости ребёнка от появления питомца. Экзотическую кошку Джулию полюбила вся семья. Котёнок рос и всем интересовался. Постепенно Джулию стали выпускать на улицу. А чтобы она не потерялась - надели на неё ошейник с gps-трекером. Несколько дней назад Джулия вышла на улицу и не вернулась. Хозяевам пришлось обыскать всю округу. Сначала маячок показывал, что кошка совсем рядом, а потом перестал подавать сигнал. Найти питомца всё же удалось - кошка была уже мертва. Позже экспертиза подтвердила, что животное было убито с особой жестокостью.

Кто и зачем мог убить редкое животное на территории тихого элитного посёлка, пока не известно, но подозрение семьи пало на людей с соседнего участка. Ведь маячок показывал именно на их территорию.

— Кошка вечером вышла погулять на улицу, обычно она сама возвращалась. Но утром мы не нашли её в доме, я вышла на участок, там её тоже не было, тогда я решила проверить трекер в приложении, - говорит Юлия kp.ru

Маячок показал, что кошка на территории соседнего участка, и что с часу ночи животное не двигалось. Такого быть просто не могло. Снять ошейник самостоятельно или сидеть почти 8 часов на одном месте Джулия бы не смогла. Хозяева забеспокоились, Юлия пошла к соседям.

— Я подошла к одному из рабочих и спросила, не видел ли он нашу кошку, ответ был отрицательным, но мы попросили осмотреть участок, gps показывал точку прямо за их забором. Точность датчика составляет полметра, мы должны были всё проверить — вспоминает Юлия

Женщина отправилась за супругом и сыном. Попутно семья позвонила в охрану посёлка, чтобы попросить помочь с поисками. На всё ушло около 20 минут. Когда Юлия вновь открыла приложение трекера, датчика Джулии на нём уже не было. Семья тщательно осмотрела территорию строящегося по соседству коттеджа, но кошки там не оказалось. Хозяева животного были в полной растерянности, они и предположить не могли, что случилось с их любимицей. Вскоре охрана посёлка тоже подъехала на место, и семья вышла встречать её на дорогу.

— Когда мы вернулись во второй раз на этот участок, но уже с охраной, и продолжили искать, мой ребёнок внезапно увидел тело нашей кошки на лужайке. Естественно, он был в ужасе. Мы не могли пройти мимо неё, потому что несколько раз уже осматривали это место. Маячок мы тоже нашли, он был под ёлкой, тщательно прикопан землёй метрах в 10 от Джулии. Как будто его специально прятали. Когда его откопали, он снова стал подавать сигнал и отобразился на экране, — говорит хозяйка животного

Местоположение кошки в 9.25, в 9.59 сигнал пропал, и вновь появился в 14.01, когда ее вытащили из земли

Несмотря на новые обстоятельства, четверо рабочих отрицали свою причастность к случившемуся и по-прежнему утверждали, что животное не видели. Хозяева были в ужасе от такой находки, но оставлять смерть любимицы безнаказанной не собирались. Тело кошки отвезли на экспертизу. Вскрытие показало множественные травмы, которые Джулия не могла получить ни самостоятельно, ни от удара автомобилем, ни в результате нападения собак. У кошки было внутреннее кровотечение, сильные ушибы грудной и брюшной полостей, а шея была сломана так, будто её душили и свернули голову. По характеру повреждений ветеринар сделал вывод, что смерть животного наступила от рук человека.

Вывод экспкерта

— На теле Джулии не было внешних повреждений или укусов, на всякий случай мы проверили камеру, машины проезжали мимо только около 3-4 утра, к тому моменту кошка уже была мертва и не двигалась с той точки, где утром мне её определил трекер, — говорит Юлия

На теле Джулии не было внешних повреждений или укусов

Несмотря на казалось бы очевидные доказательства, строители продолжали отнекиваться. Хозяева кошки вызвали полицию. К приезду сотрудников правоохранительных органов в коттедже было уже трое рабочих. Куда делся четвёртый, его коллеги толком объяснить не смогли. Но присутствие полицейских очевидно заставило рабочих понервничать и один из строителей обмолвился, что его внезапно пропавший коллега всё же имеет отношение к гибели экзотической кошки.

Сейчас у полиции несколько версий произошедшего. По одной из них рабочие действительно могут быть не виноваты, и кто-то в темноте перепутал кошку с диким животным, испугался за свою безопасность и случайно убил домашнюю кошку. Мы решили проверить такую версию и проконсультироваться со специалистом.

— Эта редкая порода, производная от дикого кота каракала. Но она не такая крупная, как рысь, и у неё длинный хвост. У рыси хвоста почти нет. На первый взгляд в темноте можно, наверно, и перепутать, тем более, если о такой породе не знать. Дело в том, что дикое животное спряталось бы от человека, а ручная кошка пойдёт на контакт, — президент российского фелинологического общества Сергей Конюшев

Вторая версия более реалистичная и жестокая. Полиция не исключает, что животное могли убить просто ради забавы, а потом подкинуть тело на территорию строящегося коттеджа. Рассматривают также вариант попытки похищения животного для продажи. В посёлке с дорогой недвижимостью и питомцы стоят больших денег. Многие приезжие об этом могли знать и попытаться заработать денег на продаже экзотического животного. Когда кошка забралась на чужой участок из любопытства, её попытались поймать, но животное стало сопротивляться и вырываться. Человек мог не рассчитать силу и задушить кошку. Но кто именно мог так поступить, выяснить довольно сложно. На территории посёлка работают около 50 приезжих. Мы связались с прорабом, чьих подчинённых подозревают в убийстве животного.

— Там никакого убийства не было. Это всё собаки бездомные. Они крутились на том участке, где потом нашли кота. Они его и задушили. Собаки никогда котов не прокусывают, они их душат, это все знают. Там на шерсти у кошки слюна была и следы борьбы на участке, она по дереву пыталась наверх залезть, всё дерево изодрано было. А хозяева просто хотят от меня денег получить, поэтому наговаривают, — объяснил Мавлут.

Но слова прораба никак не вяжутся ни с заключением эксперта, ни с обстоятельствами, при которых было найдено тело животного. Также полицейских смутило то, что труп кошки хозяева нашли не сразу, и он как будто возник из ниоткуда, после того, как приехала охрана посёлка.