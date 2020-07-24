«Петли» Нестеровых

Семь лет назад у Светланы и Александра Нестеровых была небольшая фирма, которая занималась строительством. Впрочем, строительство из сферы их интересов и сейчас никуда не ушло. Но на ключевую, управляющую, роль вышло совсем иное увлечение.

- Мы были на выставке, в Москве, - рассказывает КФХ «Биотория» Светлана Нестерова. - Зашли в сельскохозяйственный павильон просто так, посмотреть, и узнали о существовании биогумуса. Это такое органическое удобрение. Купили, попробовали на своем участке, а когда получили урожай, были в восторге. Так появилась идея самим производить это удобрение, чтобы фермеры области могли выращивать на нем натуральные продукты без нитратов.

Супруги прошли обучение, закупили червя-старателя и понеслось!

«СОТРУДНИКОВ» БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИТЕЛЕЙ В МОСКВЕ

На одном квадратном метре таких «старателей» должно быть до 30 тысяч. Сейчас их в хозяйстве около 15 миллионов — больше, чем жителей в Москве. За месяц эти черви способны переработать до 25 тонн сырья. Пропуская через себя навоз, червяк обогащает все это ферментами и определенными бактериями.

Казалось бы, все просто. Но вскоре часть червей у Нестеровых погибла. Когда сделали анализ, выяснилось, что все из-за неправильной вакцинации и добавок в корм тех коров и быков, которые когда-то этот навоз производили. В лаборатории фермерам сказали, чтобы они немедленно утилизировали остатки. Использование этого сырья в дальнейшем могло нанести урон не только червям, но и людям.

Так черви оказались еще и индикатором качества того, из чего производят удобрение.

Постепенно черви стали приносить биогумуса столько, что Нестеровы попросту не знали, куда его девать. 80 тонн скопилось на даче, в сараях, дома. Но фермеры из окрестных хозяйств покупать удобрение не торопились. Продукт не раскрученный, к тому же отпугивала цена. Да, вкусно, да, натурально, но урожайность не запредельная, и кто возьмет потом эти экологически чистые овощи в два раза дороже, чем в супермаркете?

И тогда Светлана и Александр придумали новую бизнес-модель, изобрели свою «петлю Нестеровых».

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСРЕДНИКА

Построили огромную инновационную теплицу (вегетарий) с максимальным использованием солнечной энергии и минимумом отопления зимой. Там же открыли магазин, который был отделен от теплицы стеклянной перегородкой, тут же - офис.

- Покупатели могли своими глазами увидеть, как растет овощ на биогумусе, - говорит Светлана. – И не просто увидеть, но и попробовать. Конечно, стоимость такой продукции на 50 процентов выше, чем в супермаркетах, поэтому мы поняли, что нужно ликвидировать в нашей экономической цепочке такое звено, как посредники. То есть, мы сами производим и сами продаем. Для мелких фермерских хозяйств это очень интересная ниша. Кроме того, мы придумали, что надо привлечь к сотрудничеству и других фермеров, которые хотят продать свою натуральную продукцию. Так в магазине появились йогурты, сметана, сыры, мясо, колбаса из хозяйств Воронежской и Белгородской областей, соки, чистые травяные чаи из Нижегородской области и Алтая. Стали привозить даже продукты из Крыма.

Сотрудничество оказалось взаимовыгодным. Фермеры получили новый источник сбыта, магазин расширил ассортимент и повысил уровень продаж, а жители Воронежской области возможность покупать качественные продукты, которых нет в торговых сетях.

При магазине сделали пекарню. Хлеб там тоже необычный. Он без дрожжей, без разрыхлителей и прочих стимуляторов.

ЗА СТЕКЛОМ

Первый такой магазин Нестеровы запустили в Воронеже в 2017 году. Сейчас у них их два, планируют открыть еще пять. Чтобы развить эту сеть и инфраструктуру, супруги хотят обратиться за кредитом в Россельхозбанк, который за время работы в Воронежской области с 2000 года направил на поддержку АПК региона 288,8 млрд рублей, в том числе – 10,7 млрд рублей в сегмент КФХ. Поддержку получили более 600 КФХ.

- Мы продаем не только свои удобрения, но и почвосмеси, - продолжает Светлана Нестерова. - А также консультируем. Делимся своим опытом по применению биопрепаратов. Сначала думали, что продукты по такой цене будут подолгу лежать на полках. Но их сметают очень быстро. У органических овощей вкус и запах такой, что вопрос о цене как-то уходит на второй план. И что удивительно, 40 процентов наших покупателей – это люди старшего возраста и пенсионеры. Берут понемногу, зато со вкусом детства.

В скором времени Нестеровы планируют получить сертификат органического хозяйства.

- У нас есть земельный участок площадью 42 гектара, три года мы на нем ничего не сажали, чтобы вывести все следы прошлых химических обработок, - делятся рецептом фермеры. - Для получения сертификата это очень важно. Каждые полгода к нам приезжают специалисты и проверяют все до мелочей – земля, технологии, качество продукта. В этом году посадили там тыкву, крыжовник, смородину. Хотим соки для детей делать. Сейчас вот клубнику собираем. Вы не представляете, какой запах стоит, голова кружится!