Россия встает на рельсы: Госдума приняла закон, который ускорит строительство железнодорожных путей на БАМе и Транссибе

16 июля депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном, третьем, чтении законопроект, который позволит ускорить развитие железнодорожной инфраструктуры. Один из авторов документа выступил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству, член фракции «Единая Россия» Павел Федяев.

В ПРИОРИТЕТЕ АЗИЯ

«Президент России Владимир Путин поставил масштабную и амбициозную задачу по модернизации магистральной инфраструктуры, в том числе значительное увеличение объемов перевозки грузов в восточном направлении – по Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям. Пропускная способность в этом направлении должна вырасти в полтора раза - до 180 млн тонн, - напомнил депутат. - Без этой масштабной модернизации будет невозможно обеспечить потребности в перевозках российских грузов в восточном направлении».

Что собираемся возить? Много чего. Например, согласно программе развития угольной отрасли к 2035 году прогнозируется существенный рост объемов добычи: консервативно – на 10% к уровню 2019 года, до 485 млн тонн, а оптимистично настроенные эксперты предполагают увеличение поставок в полтора раза – на 51,8%, до 668 млн. тонн. Минэнерго РФ прогнозирует, что после снятия логистических ограничений доля экспорта отечественного угля на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона с сегодняшних 50% увеличится до 75%, а объемы перевозки уже в 2025 году должны достигнуть 185 млн тонн.

Зампредседателя комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству, член фракции «Единая Россия» Павел Федяев

Обратим внимание: в последние годы внутреннее потребление угля в России сокращается; впрочем, поставки в Европу тоже уменьшаются – многие страны стараются активнее использовать более экологичные виды топлива. Восточное направление становится приоритетом как для экспорта угля, так и многих других товаров из России.

«Ускорить темпы строительства возможно за счет оптимизации и упрощения целого ряда процедур в сфере градостроительства, земельных и других отношений, - отметил Павел Федяев. - Такой подход апробирован и показал свою эффективность при реализации крупных инвестпроектов, таких как строительство инфраструктуры в Крыму. Стратегическое направление развития транспортной инфраструктуры, необходимой для всей страны, теперь получило законодательную основу».

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ – ДО ДВУХ ЛЕТ

Согласно закону «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к объектам инфраструктуры относятся автомобильные дороги, мосты, железнодорожные объекты, морские, речные порты, искусственные земельные участки, аэродромы, транспортно-пересадочные узлы, инженерная инфраструктура, линии связи.

В законе указано, что «отсутствие в утвержденных документах территориального планирования сведений о размещении объектов инфраструктуры не является препятствием для подготовки и утверждения документации» по их планировке. При этом документация по планировке территории, которой предусматривается размещение объектов инфраструктуры федерального значения, до ее утверждения подлежит согласованию с властями региона, на территории которого осуществляются строительство. Отсутствие утвержденного проекта планировки территории не станет препятствием для направления проектной документации для проведения госэкспертизы.

Кроме того, закон устанавливает особенности правового регулирования отношений, возникающих при подготовке и утверждении документации по планировке территории, допускать осуществление временной эксплуатации линейного объекта инфраструктуры для осуществления перевозки грузов и пассажиров при условии подтверждения технической готовности указанного объекта к временной эксплуатации до получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Сроки согласования техусловий и другой документации сокращаются от месяца до года (в разных вопросах). В сумме экономия времени на подготовку документов может достигать двух лет.