Американский писатель предсказывает военный переворот в США

Ровно 10 лет назад в «КП» вышла рецензия на нашумевшую книгу «Крах США 2020. Вторая гражданская война». Ее автор, ветеран войны во Вьетнаме Томас Читтам, предрекал, что в недалеком будущем Штаты погрузятся в хаос, вызванный этническими беспорядками. Книга оказалась пророческой: протесты против расизма в США могут перерасти в нечто большее. Мы вновь связались с писателем, дабы узнать, что он сейчас думает о происходящем в Америке.

СТАТУЯ ДЛЯ ДЖОРДЖА ФЛОЙДА

- Томас, вот чего мы в России не понимаем, так это почему черные не могут мирно сосуществовать с белыми своими согражданами? Они ведь уже давно не эмигранты, среди них много известных людей…

- Я знал многих чернокожих. Во-первых, большинство из них до сих пор не доверяют белым. Второй фактор – у большинства из них серьезно поврежден мозг от той нездоровой пищи, которую они потребляют с самого рождения, а также от телевизора, который постоянно говорит им, что они станут богатыми и знаменитыми. И самое главное: большинство из них абсолютно бесполезны в реальном экономическом смысле. Они не могут или не будут выполнять никакую работу, они даже просто прийти куда-то вовремя не в состоянии.

Многие афроамериканцы до сих пор не доверяют белымФото: REUTERS

- Иконой нового протеста стал рецидивист и наркоман...

- Он как пластиковый манекен, которого несут на демонстрации. Его даже можно почитать как мученика-ангела, начавшего гражданскую войну. Вот увидите, ему еще поставят статую. И миллион голубей будут гадить на нее.

- У Америки есть общая идея: великая нация, страна свободы, плавильный котел. Неужели это не сближает?

- На протяжении десятилетий Америка была величайшей республикой на планете и примером того, что могли делать свободные люди. Теперь мы - всего лишь фиктивная и порочная имперская республика, гнилостный труп, дергающийся в конвульсиях, да и то благодаря только массе извивающихся паразитов, питающихся нами изнутри. Мы - оголтелая собака в глобальном соседстве, и со временем кто-то собирается всадить заслуженную пулю в нашу голову.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

- Какие ошибки допустили американские власти в первые дни после убийства Флойда?

- Они не поняли, что эти беспорядки – как нос верблюда в палатке (идиома, означающая - если верблюд куда-либо засунул свой нос, то зайдет туда полностью – Прим.ред.). Они настолько невежественны, что даже называют это протестами. А ведь это первый этап цветной революции, кульминация плана по завоеванию мира, корни которого уходят в прошлое и сосредоточены в лондонском Сити, являющимся финансовым центром Британской империи. Подозреваю, что со временем беспорядки приобетут еще более насильственный характер.

Эти беспорядки – как нос верблюда в палаткеФото: REUTERS

- Почему вы считаете, что за этим кто-то стоит?

- Почву для Флойд-бунтов подготовила блокировка экономики из-за коронавируса. В США появилось 40 миллионов новых безработных. Кому-то их надо накормить. В протестах участвует уличный мусор. Эти движения - Black Lives Matter и AntiFa - террористы. Они хотят свергнуть нашу республику. И многие получают деньги от известных неправительственных организаций, которые активно стремятся уничтожить Америку.

- Что будет дальше? Можете ли вы предсказать это?

- До выборов все будет примерно все то же самое. А потом глобалисты попытаются совершить либо прямой военный переворот, либо установить абсолютную анархию через спорные выборы и открытое неповиновение федеральной власти со стороны мятежных местных чиновников и местных вооруженных подразделений, таких как полицейские.

ЦИТАТЫ ИЗ КНИГИ

О разнице между империями и национальными государствами

Национальные государства естественно устойчивы, потому что большинство народа взаимно признает друг друга соотечественниками. Многонациональные империи никогда не достигают истинной внутренней стабильности. Они выживают только при неумолимом военном и полицейском подавлении своего населения и разваливаются в тот момент, когда господствующая группа теряет военную мощь или волю, скрепляющую народы империи воедино. Америка похожа на империю огромными размерами, географической раздробленностью и большим расовым разнообразием, множеством религий, языковых групп, национальностей и культур. И подобна национальному государству только в том смысле, что в ней еще господствуют англоговорящие европейцы: группа, которая была большинством в нашей стране с момента ее образования в огне революционного насилия.

До выборов все будет примерно все то же самоеФото: REUTERS

Продолжающиеся драматические изменения национального состава США сегодня быстро превращают нашу страну в империю, то есть в естественно-неустойчивый политический карточный домик, обреченный на разрушение, как и все прочие многонациональные империи в мировой истории. Америка взорвется в межплеменной войне еще при нашей жизни и распадется на несколько новых национально-ориентированных государств. И поскольку Америка распадется, само понятие многонациональной мультиэтнической демократии также исчезнет навсегда.

О возможных последствиях гражданской войны

Если еще одна Гражданская война вспыхнет во время серьезного экономического спада, который почти неизбежен, многие безработные мужчины обнаружат, что война резко улучшила их жизнь. Америка наводнена безработными молодыми людьми, которые экономически бесполезны из-за отсутствия у них капитала и навыков, пользующихся спросом на рынке. Они совершенно бесполезны в экономическом смысле, но определенно являются плюсом в военном уравнении потому, что энергичные, заинтересованные и агрессивные молодые мужчины — это именно то, что необходимо для боевых действий. Эти молодые люди будут насмерть сражаться не только из выгоды или мести. Их будет вести что-то благородное, что-то высокое в человеческой природе, независимо от того, как извращенно это будет выражаться. Их будет вести цель, которая сейчас полностью отсутствует в их мрачных и бесцельных жизнях.

Весь мир ожидает, станет ли Америка мультинациональным демократическим государством с нерасовым социальным устройством, или она превратится в этнически и социально разделенную классовую мировую империю третьего мира и развалится, как и все другие мультинациональные недемократические империи в мировой истории. Наиболее вероятно, что США распадутся на три новых государства по этническому признаку — испаноговорящий Юго-запад, черный Юг и белый Север. Вторая гражданская война в Америке приведет к мегакризису, который погрузит весь земной шар в экономический хаос.

СПРАВКА «КП»

Томас Читтам родился в 1947 году в Иллинойсе. Служил во Вьетнаме. После этого почти всю жизнь работал программистом. Но время от времени нанимался в частные военные корпорации: в 1970-е служил в Зимбабве, а в начале 1990-х - в хорватской армии, которая отстаивала независимость Хорватии. Автор двух книг: «Вторая гражданская война» и «Белые парни. Грязная дюжина подростков во Вьетнаме». В настоящее время на пенсии, живет на Карибах.