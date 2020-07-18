2020-07-18T10:01:21+03:00
Спорт

Спортсмен сборной России по сумо Саловати Саидзода. Как держать спортивную форму в домашних условиях?

Саловати Саидзода неоднократный победитель Кубка и Чемпионата Европы по сумо расскажет как он поддерживал спортивную форму во время самоизоляции
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Еще 4 месяца назад Саловати не знал, да в принципе, никто не знал что закроются все спортивные залы. Но самым важным было даже не место проведение тренировки — отточить технику можно и на улице, а люди так как борьба является единоборством. А единоборство в свою очередь - это состязание двух и более людей. То есть необходимость контактировать с людьми само собой разумеющееся.

- Вся суета с этой болезнью, конечно, затормозила все плановые тренировки. Также соревнования, начиная от Всероссийского и до Международного уровня.

Мне то хорошо, у меня еще два брата есть — старший и младший. Оба высококлассные борцы, выступают за Россию. У нас можно сказать борцовская плеяда. Но для хорошей подготовки этого не достаточно, так как для роста навыков нужно человек пять-семь. Необходимо было решать проблему, с количеством спарринг партнеров — говорит Саловати.

За период самоизоляции Саловати Саидзода проводил занятия для своих учеников в социальных сетях, так как по совместительству является тренером.

- Была еще одна задача — это поддерживать связь со своими бойцами, хоть все это и было дистанционно, но было большой пользой, как для меня, так и для них. Получается, что это для меня еще одна мотивация оттачивания своих навыков.

Большинство сборных команд России по не возможности куда-то выехать из-за пандемии также используют современные технологии, чтобы компенсировать обычные тренировки в зале

- Тренерский состав сборной команды по сумо нам организовали достаточно качественные тренировки. Пять раз в неделю с утра, используя приложение, кто-то через мобильник, кто-то ноутбук рядом держал, и это было достаточно забавно. Но самое главное это дружеская атмосфера, которая царила в это время в нашей команде — улыбаясь, говорит Саловати Саидзода.

В данный момент самоизоляция позади, но уехать за пределы страны еще нет возможности. Конечно, для сборных команд России полететь куда-нибудь в за рубеж на море, для поэтапной подготовки это — хорошие перспективы.

-У нас есть несколько вариантов, где проводить сборы. Россия у нас большая со своими природными красотами, чистым воздухом, речками. На данный момент сборы будут проходить за четыреста километров от Москвы. Там хорошая база со всеми удобствами, к тому же речка рядом, где можно поплавать после тренировок, скажем так — освежиться.

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