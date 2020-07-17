2020-07-17T17:16:48+03:00
Лесные пожары

Площадь лесных пожаров в России ниже прошлогодних показателей

А темпы распространения в полтора раза ниже средних значений за 10 лет, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко
Евгений БЕЛЫХ
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В 2020 году лесопожарным силам удается ликвидировать возгорания.В 2020 году лесопожарным силам удается ликвидировать возгорания.
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Она напомнила, что из-за высоких температур летом, которые пришли на смену малоснежной зиме и ранней и сухой весне, метеорологи и лесные пожарные заранее предупреждали о непростом сезоне. Однако пока ситуация лучше, чем в прошлом году.

«Площадь пожаров с начала пожароопасного сезона на 21% меньше, чем в прошлом году. В 2020 году средняя площадь, пройденная огнем в день – в полтора раза меньше средней за последние 10 лет. Это значит, что лесопожарным силам удается ликвидировать возгорания. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует», - сообщила Виктория Абрамченко, которая по поручению главы правительства взяла на особый контроль вопрос реагирования на распространение лесных пожаров.

Она также рассказала, что впервые за всю историю космического мониторинга последних лет зафиксирован лесной пожар за Северным полярным кругом. Это ли не свидетельство меняющегося климата.

Вице-премьер подтвердила, что 2,6 млрд рублей, которые правительство дополнительно выделило из бюджета, распределят между регионам с наиболее сложной лесопожарной обстановкой в зависимости от их потребности. Это позволит более эффективно проводить авиапатрулирование, чтобы в конечном итоге не допустить угрозы распространения огня на объекты экономики.

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