"Исчерпал все способы": Олег Газманов отчаялся дождаться внуков от старшего сына

На "Славянском базаре" в Витебске, который будет идти до конца недели, выступят сразу два Газмановых - старший и младший. На одной сцене отцу и сыну совсем не тесно, но оказалось, так было не всегда.

- Несколько лет назад, когда я делал перезагрузку своей музыкальной карьеры, отец предложил взять мне другую фамилию, - рассказал Родион kp.ru. - Он сказал: "Слушай, два Газманова на сцене друг другу будут мешать. Поэтому тебе, возможно, имеет смысл взять псевдоним". Я подумал, взвесил и решил, что на эту фамилию я имею полное право, так как тоже участвовал в ее популяризации с песней "Люси".

О том, чтобы продолжить род Газмановых, 39-летний Родион пока не думает. Так что младшие дети 68-летнего Олега Михайловича от второго брака - усыновленный сын Филипп, которому уже 22, и 16-летняя Марианна имеют все шансы обогнать брата в этом вопросе.

- Отец уже исчерпал все методы воздействия на меня, так что если вы знаете какие-то оригинальные способы, подскажите ему. Я готов обсудить и пол-царства, надо только понять, что туда входит, - отшутился Газманов-младший, добавив, что все еще холост.

Рассказал Родион и о самом ценном, что ему дал отец. По словам певца, он давно уже стал финансово самостоятельным и никогда не пользовался папиным блатом.

- Самый ценный совет, который мне дал отец - не заниматься музыкой. Но ближайшие лет 20 следовать ему я не собираюсь, - признался Родион Газманов на пресс-конференции в Витебске. - Не могу назвать себя богатым человеком, но главное - мне хватает на свое любимое дело. Яхты у меня нет, есть дом, который я построил целиком и полностью на свои деньги. Причем, заработанные не музыкой, а в сельском хозяйстве (у Газманова-младшего было успешное предприятие по продаже удобрений. - Ред.).

Сейчас все бизнес-проекты Родиона давно закрыты. Чтобы хоть как-то заработать на карантине, когда у него отменилось около 40 концертов, певец обустроил студию, где записывал видеопоздравления на заказ. Судя по прайсу на специальном сервисе, Газманов-младший получает за один ролик 3000 рублей.

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