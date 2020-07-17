Росрыболовство предлагает наделить общественников полномочиями инспекторов рыбоохраны

Проект предусматривает наделение волонтеров, представителей общественных организаций и рыбопромышленных предприятий функциями инспекторов рыбоохраны.

В ходе прошедшего 16 июля заседания Общественного совета при Росрыболовстве агентство представило проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», направленного на нормативно-правовое регулирование деятельности по осуществлению общественного и производственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов». Документ будет направлен в органы государственной власти и пройдёт процедуры общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия после его одобрения Общественным советом при Росрыболовстве. Как было отмечено на заседании, законопроект разработан Росрыболовством в инициативном порядке с целью повышения эффективности рыбоохраны.

«На данный момент возможностей рыбоохраны недостаточно для эффективной работы по защите водных биоресурсов от браконьеров. Отраслевое сообщество не раз указывало на необходимость увеличения финансирования рыбоохраны. В решении Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, прошедшей в апреле прошлого года, содержится пункт о необходимости увеличения расходов на раздел «Рыбоохрана» государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации». По нашему мнению, эффективная рыбоохрана возможна при государственном финансировании на уровне не менее 2,5 млрд рублей. Организация общественного контроля в сфере охраны водных биоресурсов может стать действенным инструментом в борьбе с браконьерством», - отметил председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в целях осуществления отдельных видов рыболовства, рыбоводства юридические лица и индивидуальные предприниматели заключают договоры о предоставлении им соответствующих участков. Законопроектом предлагается предусмотреть необходимость осуществления указанными лицами производственного контроля в области рыболовства, рыбоводства и сохранения водных биологических ресурсов, что позволит повысить также эффективность осуществления федерального государственного контроля (надзора) сохранения водных биоресурсов.

Также в пояснительной записке указано на обращение депутата Государственной Думы Николая Валуева о необходимости участия общественных объединений граждан в реализации отдельных полномочий контрольно-надзорных органов государственной власти различного уровня в области экологии и охраны окружающей среды, в частности, о необходимости формирования при каждом отраслевом контрольно-надзорном ведомстве в области экологии корпуса общественных помощников (общественных инспекторов) и наделения их полномочиями, которые позволят им участвовать в проведении контрольно-надзорных мероприятиях и вести самостоятельную мониторинговую деятельность.

Амурский филиал Всемирного фонда природы (WWF) для увеличения информированности населения, а также с целью усиления связи Федерального агентства по рыболовству с институтами гражданского общества предлагает создать при Амурском теруправлении Росрыболовства корпус общественных инспекторов рыбоохраны и готов оказать поддержку этому проекту, в том числе, и материальную (обучение, обеспечение горюче-смазочными материалами).

Законопроект предусматривает дополнение закона о рыболовстве положениями, наделяющими Федеральное агентство по рыболовству полномочиями по утверждению нормативного правового акта, регламентирующего осуществление общественного контроля в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а также охраны, рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также аквакультуры (рыбоводства), заключается в пояснительной записке.