«Ну что, затих протест?!» - Хабаровск снова вышел на улицы

Эта суббота была для Хабаровска очень важна. На 8 день после первых митингов должно было стать понятно – утих город или нет.

Нет. Не утих. На улицы вышли тысячи человек, которые привычно все парализовали.

Хабаровск так же привычно на это согласился. Автомашины смиренно стояли в пробке, но гудели уже не как неделю назад. Реже. То ли протест стал приедаться, то ли романтика разбилась о быт, а той масштабной дорожной «автоподдержки» первых дней у протестующих уже меньше.

Но колонна пока так же крепка и длинна.

Она собралась, как обычно, на центральной площади и сконцентрировавшись под фирменный хабаровский лозунг «Свободу!» пошла по улице Муравьева-Амурского!

Ну что, «затих протест»?! - спрашивали меня митингующие, вспоминая мои предыдущие репортажи («Комсомолку» в городе уважают).

- Да, не затих, – признавал я очевидное с нейтральным (как и положено журналисту в таких случаях) выражением лица.

И, действительно, было непонятно – что будет с Хабаровском дальше?

Что Хабаровск хочет?

Чего продолжает добиваться?

«Честный суд! – кричат здесь – Пусть судят Фургала присяжные, здесь на Хабаровской земле».

«Некоторые участники несанкционированных митингов приходят за деньги», - заявил накануне мэр Хабаровска Сергей Кравчук, но доказательств не представил.

«Спасибо, полиция!» - кричали демонстранты.

В эти дни местные полицейские действительно установили общероссийский рекорд по гуманизму и человеколюбию. Они раздают протестующим маски, перегораживают для удобства митингующих дороги. От чего в протестном городе удивительно мало агрессии...

По крайней мере пока.

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