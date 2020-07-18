2020-07-18T13:49:20+03:00
Звезды

Годы затворничества не прошли даром: появившийся на публике Сергей Крылов вызвал оторопь

Исполнитель хита «Девочка моя» пустился в странные откровения о Шнурове, лимузинах и школе имени Ди Каприо [видео]
Елена ПЕТРОВА
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Появился перед камерами и 58-летний Сергей Крылов. В последние годы исполнитель хита «Девочка моя» крайне редко бывал на публикеПоявился перед камерами и 58-летний Сергей Крылов. В последние годы исполнитель хита «Девочка моя» крайне редко бывал на публикеФото: Алена МАРТЫНОВА
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Этой ночью Витебск не спал - до четырёх утра на открытой площадке в центре города гремел концерт «Золотые хиты». На одном из самых ярких шоу фестиваля «Славянский базар» выступили звёзды девяностых - Алексей Глызин, Кай Метов, Андрей Державин, Шура, группы «Вирус» и «140 ударов в минуту». Артисты «старой гвардии» зажигали на сцене также, как и много лет назад, а в перерывах с удовольствием общались с прессой, рассказывая, как пережили карантинные будни.

Появился перед камерами и 58-летний Сергей Крылов. В последние годы исполнитель хита «Девочка моя» крайне редко бывал на публике: не мелькал в телешоу, не давал интервью. Его фото лишь несколько раз появлялись в прессе, когда Крылов приходил на похороны Децла и Юлии Началовой. Но чем сейчас живет некогда популярный певец и шоумен, журналистам узнать так и не удалось - странные откровения Крылова перед камерами никто так и не смог понять.

- Не надо ругаться матом. Я уважаю любой респект, - заявил артист репортерам. - Но у меня не получилось бы никогда сходить к Серёже Шнурову на концерт. Я вижу этот взлёт. Но я с мамой не могу прийти. Она не может так. Другое поколение, возможно. Есть какие-то критерии оценки. Я не хочу при женщинах, например, вдруг она беременна. Откуда я знаю, беременна она или нет, я с ней не был. Ещё потом в клубе: «Ты знаешь, братан, ты моей маме что-то буровил, не помнишь?»...

На вопрос, откуда у него столько энергии в 4 утра, Сергей Крылов также ответил непонятной тирадой:

- Эта карантинная ситуация, во-первых, стёрла абсолютно расстояния. Я что с женой разговариваю, что с другом, где они находятся... А во-вторых, я так рад, когда мне вдруг захотелось спать в пять часов вечера. И что, и нормально. Я взял там в четыре проснулся или в семь, вообще все равно. Это хорошее состояние, знаешь.

Исполнитель хита «Девочка моя» пустился в странные откровения о Шнурове, лимузинах и школе имени Ди Каприо Фото: Алена МАРТЫНОВА

Исполнитель хита «Девочка моя» пустился в странные откровения о Шнурове, лимузинах и школе имени Ди КаприоФото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказал певец и о своих впечатлениях от фестиваля:

- Меня приколол очень сильно Витебск, население города. Это как Васюки, очень маленький город. Но всем нам надо относиться по другому. Я например, если только ногу не сломал, активно против лимузинов, - неожиданно признался певец. - Я хочу, чтобы люди не чувствовали разницы между профессиями. Хорош, ребята, давайте успокоимся. Мы стоим здесь все пацаны. Мы также лучшие из 150 миллионов. А вы чего, а вы как? Да не волнуйся, мы разберёмся. Если бы мы время жизни проводили так, как сейчас проводим, было бы круто.

Но больше всего удивил журналистов рассказ звезды девяностых об... иголках:

- Ко мне девочка недавно подошла в Сочи, там детская актерская школа Леонардо Ди Каприо. Сокращённо Дашилдик. Смешное слово, как октябрёнок. Вот девочка подходит: «Можно вопрос задать?», ей 13 лет. Вот как вы считает, у иголки есть мозг? Ты можешь ей ничего не ответить, и она больше к тебе никогда не подойдёт, - рассуждал певец. - Какие варианты есть? Да и нет. Да короче. Я говорю: «Да». Ведь из чего иголка сделана? Из железа. И мы как люди состоим из огромного количества элементов, в том числе из железа. Значит иголка нам тоже родственница. А ты знаешь, что такие имена болгарские есть - Петра, Нитка. И когда папа-нитка встречается с мамой-иголкой по утрам, то рождаются дети. Пуговички...

Впрочем, выступление Сергея Крылова на сцене обошлось без сюрпризов. Но беседа с журналистами настолько увлекла певца, что он даже потерял телефон, который, к счастью, быстро нашёлся за кулисами.

Откровения Сергея Крылова вызвали оторопь.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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