Рашид Рахимов: Уже до матча «Спартак» обыграли?

В преддверии полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» экс-футболист красно-белых Рашид Рахимов поделился с «Комсомолкой» мнением о предстоящем дерби двух столиц:

«Важно начать разговор про эмоциональное состояние команд. «Зенит» выполнил поставленную задачу - стал чемпионом России. После этого они в хорошем психологическом состоянии.

«Спартаку» очень важно сохранять спокойствие и уверенность в себе для того, чтоб показать хороший футбол. Это последний шанс спасти сезон. Очень много неудач было у спартаковцев: этот сезон может стать антирекордным. У команды столько поражений и плохая разница мячей.

«Спартаку» сложно строить позиционный футбол, их игра в принципе не меняется. Все знают, что спартаковцы сильны в фазе переходов из обороны в атаку. Редко бывает, когда они прессингуют на чужой половине поля, скорее, опускаются ближе к своим воротам, для того, чтоб получить шанс для контратаки. Есть определённая предсказуемость в действиях команды.

В последнее время в фазе контроля мяча Тедеско пытался перейти на игру в четыре защитника, выдвигая одного из тройки центральных защитников в опорную зону, но у них центральные защитники без опыта игры в полузащите. Они не могут менять направление и скорость атаки. Много неотработанного у спартаковцев.

У «Зенита» хорошая скамейка, тот уровень игры, который они показывают, не падает при замене нескольких игроков. Но сказать, что «Зенит» неуязвим - неправильно. У «Зенита» возникали проблемы в последних играх, когда они выходили с тройкой в середине поля: когда можно было заполнять фланги и быстро менять направление атак, у питерцев возникали проблемы. Сразу выявлялась неорганизованность у «Зенита».

Рахимов также прокомментировал самую животрепещущую тему вокруг матча «Зенита» со «Спартаком» - тему судейства. Неоднократно «Спартак» жаловался на предвзятое судейство в их сторону. Наверняка, любая ошибка со стороны судей в полуфинальном матче Кубка России будет восприниматься остро.

«Об этом говорят, но на этом не нужно зацикливаться. Ошибки возникают, но если думать об этом с самого начала матча или после первого спорного решения, то можно потерять спокойствие и равновесие».

Предвосхищает дерби двух столиц новость о том, что «Зенит» готовит памятные значки по случаю чемпионства команды в Кубке. По всей видимости, клуб с берегов Невы не сомневается в золотом дубле текущего сезона. Рашид Рахимов рассказал, как эта история может отразиться на красно-белых.

«Это может стать дополнительным моментом мотивации. Уже до матча «Спартак» обыграли? Это частица мотивации для москвичей. Нужно будет играть с ещё большим азартом и вниманием. Важно не потерять контроль над своими эмоциями. «Спартак» может заставить считаться с собой».