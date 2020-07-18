Роман Широков: «В «Зените» захотят доказать, что не в судьях дело»

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков рассказал «Комсомолке» об ожиданиях от предстоящего полуфинала Кубка России между «Зенитом и «Спартаком».

«Безусловно, «Зенит» будет лидером. Он закончил чемпионат совсем на другом месте, нежели «Спартак», совсем другую игру показывал. Для «Спартака» хорошо, что они выиграли последнюю игру, - это хороший эмоциональный заряд. Ну и плюс, это полуфинал Кубка, где можно скрасить неудавшийся сезон.

Для «Зенита» это домашний матч. Они, скорее всего, будут играть с позиции силы, да и «Спартак» с удовольствием отдаёт инициативу во многих матчах для того, чтоб использовать - как им кажется - свои лучшие качества.

Если «Зенит» нащупает свою игру, то шансов у «Спартака» немного. Красно-белые смогут противопоставить что-то за счёт сумасшедшего заряда на матч. Нужно постараться не уступать ни на одном участке поля и попытаться реализовать моменты, которые у них будут.

У команды Семака нет золотого дубля, поэтому это тоже дополнительная мотивация. Плюс, это домашний матч, при том последний в сезоне, дерби двух столиц, - здесь очень много мотивации для «Зенита», так же как и для «Спартака».

Нынешнее дерби двух столиц сопровождается вопросами спорного судейства. Масло в огонь подливает президент «Спартака» Леонид Федун и тренер столичной команды Доменико Тедеско, которые неоднократно говорили о судейском заговоре против «Спартака». Широков считает, что подобное подстрекательство перед матчем только на руку чемпионам России.

«Вся эта история может сложится не в пользу «Спартака». В «Зените» захотят доказать, что не в судьях дело.

«Спартак» ни на что не претендует в чемпионате, чтоб говорить про отличие судейства с «Зенитом». Нужно обращать внимание на команды, которые идут рядом, на 6-12-ом местах. Безусловно, ошибки были, в последних матчах были против «Спартака», в начале чемпионата - в пользу «Спартака». Большинство решений были правильными»

КСТАТИ

«Зенит» - «Спартак» 19 июля 2020: Прогноз на матч полуфинала Кубка России по футболу

Прогноз на полуфинал Кубка России по футболу «Зенит» - «Спартак». Встреча состоится 19 июля 2020 года в 18:30 на стадионе «Газпром Арена» (подробности)