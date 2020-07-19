Действительно ли Турция уже шлет войска в Азербайджан для ударов по Армении

Армяно-азербайджанский вооруженный конфликт в последние дни стал бурно обрастать сообщениями, в которых порой трудно отделить правду от провокационной лжи. Сначала пошли слухи, что турецкие эмиссары активно вербуют боевиков из террористических банд в Сирии (провинция Идлиб) для переброски в Азербайджан. Следом поступила еще более крутая новость: Турция якобы уже перебрасывает свои войска в Азербайджан для ударов по Армении.

Тут нельзя не обратить внимание, что все эти «неофициальные» новости просачиваются либо от курдов (противников Эрдогана), либо из армянских источников (которые не всегда объективны). Как говорится, ничего нового: дезинформация – неотъемлемая часть любой войны.

Но если допустить, что Турция все же решилась выступить на стороне Азербайджана (а хорошие партнерские отношения Анкары и Баку давно известны), это может резко изменить расклад политических и военных сил на Кавказе. В воронку конфликта может «засосать» целый ряд и других стран, поддерживающих Азербайджан и Армению. Чадящий почти 30 лет костерок их междуусобицы может превратиться в большой костер.

Вот почему Москва активно пытается заблокировать такой вариант развития событий и призывает очередной раз свирепо повздоривших соседей остыть. Ну а что касается «разбушевавшейся» Турции, которая, похоже, готова встрять в третий вооруженный конфликт (помимо Сирии и Ливии), то это может серьезно ослабить ее позиции в ближневосточном регионе. К тому же даже союзники Анкары по НАТО суровым голосом требуют от нее «остепениться».

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