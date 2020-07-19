2020-07-19T16:24:49+03:00
В мире

Действительно ли Турция уже шлет войска в Азербайджан для ударов по Армении

Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец - о последствиях вооруженного столкновения Баку и Еревана
Виктор БАРАНЕЦвоенный обозреватель «Комсомольской Правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ
Поделиться:
Похороны майора Гаруша Амбарцумяна на военном кладбище Ераблур. 12 июля произошла эскалация конфликта на армяно-азербайджанской границе. При обороне Тавушской области погибли четверо армянских военнослужащих, среди них майор Гаруш Амбарцумян. Фото: Хайек Багдасарян/Photolure/ТАССПохороны майора Гаруша Амбарцумяна на военном кладбище Ераблур. 12 июля произошла эскалация конфликта на армяно-азербайджанской границе. При обороне Тавушской области погибли четверо армянских военнослужащих, среди них майор Гаруш Амбарцумян. Фото: Хайек Багдасарян/Photolure/ТАСС
Изменить размер текста:

Армяно-азербайджанский вооруженный конфликт в последние дни стал бурно обрастать сообщениями, в которых порой трудно отделить правду от провокационной лжи. Сначала пошли слухи, что турецкие эмиссары активно вербуют боевиков из террористических банд в Сирии (провинция Идлиб) для переброски в Азербайджан. Следом поступила еще более крутая новость: Турция якобы уже перебрасывает свои войска в Азербайджан для ударов по Армении.

Тут нельзя не обратить внимание, что все эти «неофициальные» новости просачиваются либо от курдов (противников Эрдогана), либо из армянских источников (которые не всегда объективны). Как говорится, ничего нового: дезинформация – неотъемлемая часть любой войны.

Но если допустить, что Турция все же решилась выступить на стороне Азербайджана (а хорошие партнерские отношения Анкары и Баку давно известны), это может резко изменить расклад политических и военных сил на Кавказе. В воронку конфликта может «засосать» целый ряд и других стран, поддерживающих Азербайджан и Армению. Чадящий почти 30 лет костерок их междуусобицы может превратиться в большой костер.

Вот почему Москва активно пытается заблокировать такой вариант развития событий и призывает очередной раз свирепо повздоривших соседей остыть. Ну а что касается «разбушевавшейся» Турции, которая, похоже, готова встрять в третий вооруженный конфликт (помимо Сирии и Ливии), то это может серьезно ослабить ее позиции в ближневосточном регионе. К тому же даже союзники Анкары по НАТО суровым голосом требуют от нее «остепениться».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На армяно-азербайджанской границе гремят пушки: чем это может аукнуться России

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец считает, что Москва должна «дипломатическими костьми лечь» для решения проблемы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МЧС предупредило о грозе и порывистым ветром в Подмосковье
США направили в Черное море ракетный эсминец USS Porter
Киану Ривз создаст экшен-комикс про бессмертного воина
Как распознать преддиабет, рассказали эксперты
Внука Катрин Денев задержали по подозрению в связях с итальянской мафией
Папа Римский обеспокоен конфликтом Азербайджана и Армении
Эксперты выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
В Сингапуре изобрели робота с кожей, "умнее" чем у человека
Подмосковные "Химки" вышли в финал Кубка России, победив "Урал" 3:1
Полицейский прыгнул за педофилом с 13 этажа и остался жив
В Сеченовском университете рассказали о самочувствии добровольцев после введения вакцины от коронавируса
Трамп заявил, что даже если все наденут маски, пандемия коронавируса не исчезнет
Более 70 процентов японцев хотят отменить или перенести летнюю Олимпиаду в Токио
Умер писатель Хуан Марсе: Его творчество считают ключевым в испанской литературе XX века
Путин назвал Василия Ливанова "корифеем киноискусства"
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк во второй раз стали родителями
Twitter удалил пост Трампа из-за песни Linkin Park
Самое долгое лечение: Из больницы выписали пациентку, которая боролась с коронавиурсом 130 дней