2020-07-19T16:10:27+03:00
Общество

Ко Дню металлурга - новый рекорд: Северский трубный завод ТМК выпустил 10-миллионную тонну стали

Металла, произведенного предприятием за последние 11 лет, хватит на строительство тысячи Эйфелевых башен
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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19 июля в России отмечают День металлурга.19 июля в России отмечают День металлурга.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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У входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК) Северского трубного завода (СТЗ) есть традиция: к профессиональному празднику давать новый рекорд. Не стал исключением День металлурга и в этом году - 10 -миллионная тонна стали была выпущена точно в срок. Металла, выплавленного за 11 лет работы электросталеплавильного комплекса СТЗ, хватит на строительство тысячи Эйфелевых башен или 250 тысяч Царь-Пушек!

11 лет назад предприятие пережило второе рождение: СТЗ закрыл мартеновское производство, провел масштабную модернизацию оборудования, по итогам которой было кардинально перестроено сталеплавильное производство. В 2002 году в эксплуатацию ввели установку внепечной обработки стали «печь-ковш», а в декабре 2006 года была запущена машина непрерывного литья заготовки. Далее - больше!

17 октября 2008 года первую тонну стали выдала дуговая электросталеплавильная печь (ДСП) производительностью до 1 млн тонн стали в год, в октябре 2009 года заработала установка вакуумной обработки.

Электросталеплавильный цех производит стальную непрерывнолитую заготовку (НЛЗ) круглого сечения диаметрами 150 мм, 156 мм, 290 мм, 360 мм из различных марок стали, обеспечивая трубопрокатное производство СТЗ.

В цехе есть все для собственного производства: оборудование для выплавки, внепечной обработки и разливки стали. Это позволило перейти и на новые стандарты производства и освоить около 100 разных марок стали. О высоком качестве продукции говорит и тот факт, что трубы СТЗ эксплуатируют по всему миру на самых сложных месторождениях.

Проектная мощность ЭСПЦ составляет 950 тысяч тонн НЛЗ в год, но северские металлурги, оттачивая технологию, год за годом увеличивают производство стали. Первый миллионный рубеж сталеплавильщики преодолели спустя год и восемь месяцев после пуска ДСП. Еще через год и три месяца – сделали второй миллион Каждый год, шестизначная цифра растет. Начиная с 2018 года на преодоление рубежа уходит год, и почти всегда ко Дню металлурга. Нынешний профессиональный праздник не стал исключением.

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