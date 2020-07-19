Вернуть Фургала невозможно, митинги убивают край, но Москва хотя бы нас услышит

Спикер заксобрания опубликовала обращение, из которого многое становится понятней о природе идущих в Хабаровске митингов. И о том, чего не хватает дальневосточникам, что они ждут от Москвы.

Что я думаю о хабаровских митингах, или несостоявшееся обращение.

Участники митингов, их призывы и истинные цели.

1.Горячие искренние борцы за арестованного губернатора: сторонники перемен, которые он для них олицетворял. Они искренне не верят в федеральную власть, считают ее коррумпированной, не нацеленной на Дальний Восток. Эти социально ответственные люди возмущены тем, что здесь плохая среда жизни и дороги, низкая зарплата, нет нормальной работы. Зачастую приезжие на стройки вахтовики и их начальство относятся к этим людям как ко второму сорту, платят сравнительно низкую зарплату.

Ирина ЗикуноваФото: Сергей ПЯТКОВ

Среди них подгруппы:

- Пенсионеры активные, не старые, думающие о детях, которых бесит бардак во дворах. С ними я познакомилась во дворах, в ходе предвыборной работы. Для них важны здравоохранение, цены, справедливость, пенсии, благоустройство, работа детям

- Средний возраст и класс, имея нормальное благосостояние, хотят уважения, справедливости, лучшей работы, перспектив и развития детям

- Молодые люди, горячие, уязвимые, не очень думающие, импульсивные, а-ля чегеварцы, пока иррациональны, кормятся мнимой свободой, ничего не понимают в управлении государством, не способны видеть риски кризисов.

2. Орудующие со своими целями на этом кипящем котле возмущения раскольники и искатели власти из системной и несистемной оппозиции: навальненцы, прозападники, коммунисты и прочие, в том числе подковерные приспособленцы. Им не особо важны истинные проблемы. Им любой удобной ценой нужна власть. Будут ходить как и первые на митинги, пока можно поживиться бонусами поддержки на этом котле.

3. Тусующиеся. Таскаются на митинги от нечего делать. Считают, что это крутая форма досуга, прикол для инстаграма. Перестанут выходить первые две категории, перестанут и эти.

4. Зеваки и прохожие. Таких на жаре становится все меньше. Да и побаиваются они, как вся эта толпа проявит себя.

К благоразумию можно взывать по первой группе участников. Они могут думать. Что им можно сказать? Правду.

Хабаровчане вышли на улицы с лозунгами освободить экс-губернатораФото: REUTERS

Вот в чем она:

Мы пришли к власти, ждали перемен и честности. Мы как никто понимаем проблемы Дальнего Востока. Мы были готовы отдать свою любимую оплачиваемую работу за поддержку команды губернатора, мы работали вместе.

Обвинения губернатора серьёзны, я не берусь о них судить. Но если это правда, я никогда не стану поддерживать убийство. Я так воспитана. Убийству нет оправдания, кроме защиты слабых, родных и Родины.

Люди просят вернуть губернатора.

Но это невозможно - человек под следствием.

Люди просят открытого суда, хорошо, мы все готовы настаивать на нем.

Многотысячные митинги убивают край. Я не преувеличиваю. В чем наши потери? Они огромны. Денег нет. В четыре раза сократились доходные поступления в бюджет края. Без федеральной поддержки - коллапс. Она и так всегда была большой. Об этом не особо говорилось, но серьёзные проекты, и социальные в том числе, на 80 процентов финансируются центром.

Наступает коронавирус. Скоро все встанет - и бизнес, и здравоохранение, и образование.

Но самое страшное - край будет ассоциироваться с неадекватным неуправляемым котлом. Это отпугнёт инвестора. Это отпугнёт профессиональных людей и бизнес, для которых важна стабильность.

Центральная власть обязана услышать людей. Говорить с ними. Понять эти проблемы. Ответить на них. Согласна, что в нашем крае живут несгибаемые люди, удивительно сильные. Надеюсь, что в результате этих выступлений станет больше правды, больше адекватного справедливого отношения к людям, их ожиданиям и надеждам.

Политик считает, что митинги в поддержку Фургала убивают край.Фото: REUTERS

Ирина Зикунова - выпускница Хабаровского института народного хозяйства по специальности «Планирование промышленности». И.о. ректора этого института. Избрана депутатом Заксобрания. И сразу же стала ее председателем с разгромным перевесом голосов 29 из 32-х.

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А внизу обливаясь потом и водой из бутылок, идут люди. Десятки тысяч. Идут бесконечной рекой. Идут (подробности)